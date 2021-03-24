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«Реал» не рассматривает возвращение Роналду в клуб

24 марта 2021, 23:24

Мадридский «Реал» не заинтересован в возвращении Криштиану Роналду в клуб, сообщает COPE.

36-летний форвард, чей контракт с «Ювентусом» истекает в 2022 году, был связан с уходом из туринского клуба после очередного провала в Лиге чемпионов. СМИ сообщали, что Роналду может вернуться в «Реал».

По информации источника, «Реал» заинтересован в подписании перспективного молодого игрока, а не возрастного футболиста с дорогим контрактом.

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Все комментарии
ilyafrom
ilyafrom
25 марта в 07:53
Все топ клубы хотят подписать молодых и перспективных. Если Роналду уйдет, то в середняк или за океан
Ironigor
Ironigor
25 марта в 02:53
По этой теме, всех уток прямо на взлете сбивать !!!
RR117
RR117
25 марта в 01:01
Да запарили, теперь до лета будут мусолить эту тему!

Реал уже взял готовую суперзвезду футбола из Челси и выкинул в трубу 160 лямов!

Если ему уготовлено вернуться в Реал, вернется, если нет, то нет.
Остапчук 67
Остапчук 67
25 марта в 00:50
Даже "Реал" считает деньги.
Caniggia
Caniggia
25 марта в 00:49
В этом никто и не сомневался!
sv_1969
sv_1969
25 марта в 00:11
По информации источника, «Реал» заинтересован в подписании перспективного молодого игрока, а не возрастного футболиста с дорогим контрактом.

И это правильно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 марта в 23:51
Не пойдёт он в Реал,в Англию поедет!
beefs
beefs
24 марта в 23:25
это разумное решение...
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