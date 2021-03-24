«Реал» не рассматривает возвращение Роналду в клуб

Мадридский «Реал» не заинтересован в возвращении Криштиану Роналду в клуб, сообщает COPE.
36-летний форвард, чей контракт с «Ювентусом» истекает в 2022 году, был связан с уходом из туринского клуба после очередного провала в Лиге чемпионов. СМИ сообщали, что Роналду может вернуться в «Реал».
По информации источника, «Реал» заинтересован в подписании перспективного молодого игрока, а не возрастного футболиста с дорогим контрактом.
Реал уже взял готовую суперзвезду футбола из Челси и выкинул в трубу 160 лямов!
Если ему уготовлено вернуться в Реал, вернется, если нет, то нет.
Реал уже взял готовую суперзвезду футбола из Челси и выкинул в трубу 160 лямов!
Если ему уготовлено вернуться в Реал, вернется, если нет, то нет.
И это правильно
И это правильно