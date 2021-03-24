«Реал» не рассматривает возвращение Роналду в клуб

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24 марта 2021, 23:24

Мадридский «Реал» не заинтересован в возвращении в клуб, сообщает COPE.

36-летний форвард, чей контракт с «Ювентусом» истекает в 2022 году, был связан с уходом из туринского клуба после очередного провала в Лиге чемпионов. СМИ сообщали, что Роналду может вернуться в «Реал».

По информации источника, «Реал» заинтересован в подписании перспективного молодого игрока, а не возрастного футболиста с дорогим контрактом.