Павлюченко: «Сборная Словакии абсолютно неконкурентоспособна»

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от предстоящего матча российской команды против Словакии в рамках отборочного этапа ЧМ-2022.
На мой взгляд, хозяевам поля не удастся показать свой максимум. Их национальная команда находится в отвратительной физической готовности и абсолютно неконкурентоспособна. Жду очень слабый футбол от них.
С большой долей вероятности, гости начнут встречу первым номером и забьют два-три мяча. Пропустить столько они просто не успеют, так что жду яркую викторию от нашей сборной.
В первых двух матчах отбора Словакия сыграла вничью с Кипром (0:0) и Мальтой (2:2).
Всем здоровья.
Всем здоровья.