Павлюченко: «Сборная Словакии абсолютно неконкурентоспособна»

Экс-нападающий сборной России поделился ожиданиями от предстоящего матча российской команды против Словакии в рамках отборочного этапа ЧМ -2022.

На мой взгляд, хозяевам поля не удастся показать свой максимум. Их национальная команда находится в отвратительной физической готовности и абсолютно неконкурентоспособна. Жду очень слабый футбол от них.

С большой долей вероятности, гости начнут встречу первым номером и забьют два-три мяча. Пропустить столько они просто не успеют, так что жду яркую викторию от нашей сборной.