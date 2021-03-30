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Павлюченко: «Сборная Словакии абсолютно неконкурентоспособна»

30 марта 2021, 07:16
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от предстоящего матча российской команды против Словакии в рамках отборочного этапа ЧМ-2022.

На мой взгляд, хозяевам поля не удастся показать свой максимум. Их национальная команда находится в отвратительной физической готовности и абсолютно неконкурентоспособна. Жду очень слабый футбол от них.

С большой долей вероятности, гости начнут встречу первым номером и забьют два-три мяча. Пропустить столько они просто не успеют, так что жду яркую викторию от нашей сборной.

В первых двух матчах отбора Словакия сыграла вничью с Кипром (0:0) и Мальтой (2:2).

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
30 марта в 18:44, ред.
Их национальная команда находится в отвратительной физической готовности и абсолютно неконкурентоспособна. Жду очень слабый футбол от них.(с)
А наши играют, что аж шуба веет!? Кроме забросов и прострелов в центр ничего не придумают. Надеюсь, что словацкий тренерский штаб учтёт ошибки словенского тр.шт. и на глушняк перекроют всё что можно.
Ну и, в конце концов, все хотят на ЧМ)
За адекватность
За адекватность
30 марта в 13:57
Звиздеть, не мешки ворочать. Можно подумать наша сборная представляет собой образец яркого, искрометного, современного атакующего футбола. Как бы после игры не пришлось пускаться в привычные отмазки про пандемию, травмы, магнитные бури и солнечные затмения. Как обычно личное мнение.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
30 марта в 13:23
Абсолютно точное замечание.
Мessi 10
Мessi 10
30 марта в 12:05
Откуда такие понты? или все Романы такие дерзкие?) Что Широков, что Павлюченко... Из себя ничего не представляют, а от самомнения просто распирает.
Рома сам образец неконкурентоспособности.
Caniggia
Caniggia
30 марта в 11:19
Помолчал бы уж Рома и вспомнил Марибор и их "колхоз". Словакия сейчас, как раненный зверь и чрезвычайно опасна. Если будет недооценка, как у хронического лодыря Павлюченко, тогда точно не победим. Удачи сборной России!
mat73
mat73
30 марта в 10:26
Зря он так сказал. Какбы потом всё до наоборот не получилось
Makao
Makao
30 марта в 10:23
Не думаю, что будет просто. А про яркость совсем не уверен. Ну даже если 5 забьют, давайте допустим - насколько это будет показателем яркости игры? Скорости - то маловато, интересных подключений тоже, позиционный футбол слабый. Наша сборная при такой схеме не может быть яркой - потому что играют забросами. Это не яркость, это попытка игры на результат
Evilhuman
Evilhuman
30 марта в 10:01
Только бы наши игроки так не думали, а то уедем с баранкой
CSKA2012
CSKA2012
30 марта в 09:26
Всё, началось шапкозакидательство , плохой знак для сборной 1:0 в пользу Словакии )))
Leha-ha50
Leha-ha50
30 марта в 09:14
Игра на игру не приходится. Не думаю, что нашим будет легко. Словаки наверняка сделали работу над ошибками и предстанут во всеоружии . Так что не надо раньше времени плюсовать нашей сборной три очка. Хотелось бы конечно победы нашей сборной, но торопиться не будем. Ждем вечера.
Всем здоровья.
112910415
112910415
30 марта в 09:05
при таком настрое ...
есть опасность, что станем в мучениях добиваться ничьей !
minai
minai
30 марта в 08:53
От таких обычно и влетаем.
DEIVID_22
DEIVID_22
30 марта в 08:29
Теперь точно на Словакию поставлю.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
30 марта в 08:16
В первую очередь должны знать, что будут играть с командой, которой уже некуда отступать - потеряли четыре очка в матчах с записными аутсайдерами. Сила воли у Словаков есть -у Мальты два мяча как-то сумели отыграть, а недооценка соперника у сборной России никогда ни к чему хорошему не приводила.
beefs
beefs
30 марта в 08:14
хотелось бы что бы победили, но такие вот эксперты льют воду на другую мельницу, подождите до вечера...
Байкал-38
Байкал-38
30 марта в 08:11
Павлюченко уже в 2009 году в стыковых играх ждал очень слабой игры от "деревенской команды", как тогда говорили про сборную Словению. Потом от позора так и не отмылись.
Лучше бы помалкивали бы "каркуши" перед матчами.
asraeil
asraeil
30 марта в 08:07
Недооценка может оказать "медвежью услугу"....
Qatar Airways
Qatar Airways
30 марта в 07:49
Интересно, что думает сборная Сербии о конкурентоспособности нашей команды?
ДСА
ДСА
30 марта в 07:45
Пока словаки не в форме надо их обыгрывать.
mihaluch
mihaluch
30 марта в 07:33
Россия на данный момент явно сильнее.
Roman73
Roman73
30 марта в 07:32
Павлюченко, сын своего отца, который собирался побить всю Европу .
Словаки дадут бой хотя бы из чувства самоутверждения.
Уверен , в маленькой Словакии найдётся десяток футболистов , равных по силам десятку лучших российских.
ОПС
ОПС
30 марта в 07:25
Мы ждем победы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
30 марта в 07:22
Россия должна побеждать!
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