Орлов: «Промес и Рондон приехали доигрывать, как Маркизио»

Футбольный комментатор и блогер Геннадий Орлов высказался о полузащитнике «Спартака» Квинси Промесе и форварде ЦСКА Саломоне Рондоне.
Промес и Рондон приехали в РПЛ доигрывать. А нужно ли нашему футболу, чтобы они приезжали, как тот же Маркизио [в «Зенит»]? Почему мы должны быть площадкой для футбольных пенсионеров, которые доигрывают у нас и тем самым закрывают места для молодых? На эту тему надо думать, это очень серьёзный вопрос.
Ранее полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев выразил мнение, что Промес не является ведущим игроком «Спартака».
А насчёт его критики в адрес Рондона и Промеса, то это вероятно зависть. ЦСКА и Спартак взяли хороших игроков и не стали за них переплачивать как это часто делает Зенит
А насчёт его критики в адрес Рондона и Промеса, то это вероятно зависть. ЦСКА и Спартак взяли хороших игроков и не стали за них переплачивать как это часто делает Зенит