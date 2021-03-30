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Орлов: «Промес и Рондон приехали доигрывать, как Маркизио»

30 марта 2021, 06:04

Футбольный комментатор и блогер Геннадий Орлов высказался о полузащитнике «Спартака» Квинси Промесе и форварде ЦСКА Саломоне Рондоне.

Промес и Рондон приехали в РПЛ доигрывать. А нужно ли нашему футболу, чтобы они приезжали, как тот же Маркизио [в «Зенит»]? Почему мы должны быть площадкой для футбольных пенсионеров, которые доигрывают у нас и тем самым закрывают места для молодых? На эту тему надо думать, это очень серьёзный вопрос.

Ранее полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев выразил мнение, что Промес не является ведущим игроком «Спартака».

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
30 марта в 17:22
Это мнение старого Орлова. В принципе всем известно, если едут в Китай, Россию, то только за длинными деньгами.
Но откровенную чушь от молодых специалистов трудно услышать. Стогниенко куда-то исчез с "Матч тв".
Некакойшенко
Некакойшенко
30 марта в 17:02
Такое ощущение, что Орлов сам доигрывает хотя ни куда и не уезжал.
Gloomy59
Gloomy59
30 марта в 16:55
ИТАК: Промес и Рондон приехали доигрывать, сказал главный оратор Зенит!
1. Господин Орлов, а что это Вы так стали переживать, они приехали доигрывать не в Зенит, а в Спартак и ЦСКА!
2. И Рондон и Промес за матч набегают больше, чем половина вместе взятая Вашего пешеходного Зенита!
3. И САМОЕ ГЛАВНОЕ, ГОСПОДИН ОРЛОВ - ПОИЩИТЕ ПРОБЛЕМЫ В ЗЕНИТЕ (ИХ ТАМ 3-4 ВАГОНА), А СПАРТАК И ЦСКА САМИ РАЗБЕРУТСЯ, КТО У НИХ ИГРАЕТ, КАК ОНИ ИГРАЮТ!!!!!
4. ПОДСКАЗЫВАЮ ТЕМАТИКУ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ РЕПОРТАЖЕЙ С ВАШИМ УЧАСТИЕМ:
а) Лунев
б) Дзюба
в) допуск к играм молодёжи
г) низкий уровень центр. защитников Зенита
д) ПРОСЬБА ЛИЧНО К ВАМ - ПОЖАЛУЙСТА усадите всю команду, а Семака прям у телевизора и покажите это им!!!!!!!
- это ссылка на фильм про В.В. ЛОБАНОВСКОГО!!!!!

ХОТЯ НАВЕРНОЕ ИМ УЖЕ ЭТО ПОЗДНО!!!!!
ЛУЧШЕ ПУСТЬ ПОЙДУТ И ПОПРОБУЮТ СДАТЬ НОРМЫ ГТО!
plusnindimon
plusnindimon
30 марта в 16:26
    alexando1974
    alexando1974
    30 марта в 16:19, ред.
    Гена совсем Е....CЯ сравнивать Рондона и Промеса с мёртвым Маркизио!
    Они то как раз в самом соку и отличном форме! в Отличии от МЕРТВЕЙШЕГО Маркизио! Нех завидовать!
    Сергей Тарасеев
    Сергей Тарасеев
    30 марта в 15:12
    То ли дело "выдающийся" Малком... Вот он то просто рвать и метать за Зенит приехал....
    djaich
    djaich
    30 марта в 14:59
    Ну так Маркизио уже полностью переломанный приезжал, как и Шурле, с их подписаниями изначально огромный риск был, но на громкие имена повелись. А с Квинси таких несуразностей, вроде как, не было, чтобы по году в лазарете отдыхал.
    lotsman
    lotsman
    30 марта в 14:20
    Насчёт Рондона не знаю, а вот Промес, доигрывать, ещё не скоро будет.
    За адекватность
    За адекватность
    30 марта в 13:45
    "и тем самым закрывают места для молодых?" Как-то условно господину С.Шварцу никто дорогу и места для молодых не закрывает. Также условно Каборе, Игбун, НЖи сидят на лавке, а Фомин, Грулев, Захарян играют в основе. И на замену предпочитают выпустить Тюкавина. Что мешает также поступать С.Семаку и другим?
    Ravshan878
    Ravshan878
    30 марта в 12:58
    Деда тогда нужно покупать. Месси,Роно,Ибрагим,Модрич или Ракитича.Пристав те если так произойдёт.Дедушка скажет я ЦАРЬ Зенита.☝️🤭.)
    Союзник противников
    Союзник противников
    30 марта в 12:17
    Новость какая... А мы думали,что это старт их карьеры,как у 2\3 состава "Зенита",ха-ха...
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    30 марта в 12:10
    Орлову пора на покой.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    30 марта в 12:07
    А твое какое дело?
    112910415
    112910415
    30 марта в 11:59
    иногда лучше жевать, чем говорить ... сильно лучше
    armeec_
    armeec_
    30 марта в 11:53
    Орлов:

    6 сентября 2018.
    Сразу хочу отметить важный момент: Семак как футболист пришёл в "Зенит", когда ему было 34 года. Он играл на той же позиции, на которой будет играть Маркизио. Конечно, мы общаемся с Сергеем Богдановичем. Я начал говорить с ним о форме Маркизио, о его серьёзной травме, из-за которой он долго не играл в "Ювентусе". Но Семак мне сказал: "Это же профессионал на сто процентов, и он себя обязательно подготовит". Он играет в умный футбол, а "Зениту" этого как раз не хватает"

    24 сентября 2018
    – Маркизио не впечатляет?
    – Почему же? Видно, что это мастер. Просто надо еще набрать форму. Он же долго не играл и летом самостоятельно тренировался. Нужно еще попасть в ритм. Но даже сейчас какие пасы он выдает! Мастер, мастер. Умный игрок. Это для "Зенита" очень хорошее подспорье.

    и.т.д В этом все Питерские эксперты )))
    sv_1969
    sv_1969 ответ Agamaga........ (раскрыть)
    30 марта в 11:49
    Они дали... Чердак Генич Орзул...все прихлебатели((А главного забыл Губошлепа Губерниева)
    makkie
    makkie ответ Futurista (раскрыть)
    30 марта в 11:32
    Он и не отключался )))
    Romkurch
    Romkurch
    30 марта в 11:31
      RamonCSKA
      RamonCSKA
      30 марта в 11:21
      Они ещё не успели прийти, а Орлов уже их причисляет к провалу, вот защитник в сочи чемпион мира и 0 матчей это дичь, как и маркизио
      арсениум
      арсениум
      30 марта в 11:20
      Завидует, приехал бы Халк слюной бы изошёлся. Если что, господин Орлов, в Зенит вообще старше 25 приезжают только лишь бабок заработать.
      Agamaga........
      Agamaga........
      30 марта в 11:20
      Жалко, что телевидение стало площадкой для таких пенсионеров как Орлов. Для чего таких держат?
      Нужно дать дорогу молодым специалистам. На эту тему надо думать, это очень серьёзный вопрос.
      Futurista
      Futurista ответ makkie (раскрыть)
      30 марта в 11:13, ред.
      Гена просто решил подключиться к инфовойне против Спартака)...резервист-пенсионер...
      Опасный хулиган
      Опасный хулиган
      30 марта в 11:13
      Орлову иногда лучше молчать
      makkie
      makkie
      30 марта в 10:57
      Офигеть, Орлов на полном серьезе сравнивает Маркизио и Промеса?
      Промесу 29 лет всего, и сейчас он легко даст фору тому же Малкому или Дриусси. В первых 4 матчах набрал 2+1 по системе гол + пас, при нем Спартак побеждает.

      Промес приехал играть в футбол, а не ездить по экскурсиям, как это делал питерский "Принц" из Ювентуса. Да и возраст разный!
      Serg_Diamond
      Serg_Diamond
      30 марта в 10:31, ред.
      Милан приютил "пенсионера" Ибрагимовича, Ювентус - "пенсионера" Роналду. И ничего, все нормально))) Если их взяли, то не за красивые глаза, а потому что они отрабатывают свой контракт и даже в возрасте лучше многих молодых.
      Роман313
      Роман313
      30 марта в 10:27
      Так Промесу всего 29. Ему ещё рано доигрывать) Что он несёт?
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      30 марта в 10:27, ред.
      Товарищ Орлов , зачем пиариться...??? Если не чего говорить , лучше помолчи.
      Промес и Рондон сыграли по три матча и уже такие выводы. Квинси в этих матчах забил два гола ,плюс голевая передача. За Рондоном не слежу , но вроде один гол он положил. Зачем господин Орлов себе имидж портить, который и так не высок.
      Константин Белых
      Константин Белых
      30 марта в 10:19
      Да только Гендос забыл добавить что Промес на 2 головы выше наших так называемых напов.
      LOpp
      LOpp
      30 марта в 10:16
      которые доигрывают у нас и тем самым закрывают места для молодых?

      молодые должны рвать, метать и бороться за место в составе, а не сидеть на скамейке получая миллионы.
      конкуренция еще ни кому не навредила.
      d_fincher
      d_fincher
      30 марта в 10:15
      Сказанул Гена. Многие даже удивляются, мол, это же заведомая Ложь - Маркизио спал на ходу, а Промес забивает и отдает голевые, как и Рондон. А ответ простой: вот эти ребята вокруг Газпрома - МАТЧ ТВ, Орлов, Черданцев - они видят, что вся информационная повестка за Газпромом, и поэтому говорят такую фигню, в которую сами не верят. Но раз за это платят огромные бабки - можно и сказать. Питер прикроет, если что.

      Они реально думают, что весь наш футбол у их ног. И навязать можно всё что-угодно.
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