Орлов: «Промес и Рондон приехали доигрывать, как Маркизио»

Футбольный комментатор и блогер Геннадий Орлов высказался о полузащитнике «Спартака» и форварде ЦСКА .

Промес и Рондон приехали в РПЛ доигрывать. А нужно ли нашему футболу, чтобы они приезжали, как тот же Маркизио [в «Зенит»]? Почему мы должны быть площадкой для футбольных пенсионеров, которые доигрывают у нас и тем самым закрывают места для молодых? На эту тему надо думать, это очень серьёзный вопрос.