Буффон может перейти в «Наполи»

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30 марта 2021, 08:33

Голкипер может покинуть «Ювентус».

Как сообщается, вратарь собирается уйти из туринского клуба, чтобы получать больше игрового времени. Одним из заинтересованных в услугах Буффона клубов является «Наполи», который может предложить голкиперу роль первого номера.

Стоит отметить, что голкипер сыграл всего 14 матчей за последние два сезона.