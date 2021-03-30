Буффон может перейти в «Наполи»

Голкипер Джанлуиджи Буффон может покинуть «Ювентус».
Как сообщается, вратарь собирается уйти из туринского клуба, чтобы получать больше игрового времени. Одним из заинтересованных в услугах Буффона клубов является «Наполи», который может предложить голкиперу роль первого номера.
Стоит отметить, что голкипер сыграл всего 14 матчей за последние два сезона.
Пора на заслуженный отдых, не надо больше смешить достопочтенную публику... Или завершить свою футбольную карьеру в ЮВЕ, где он играл в свои лучшие "футбольные годы" или завершить там, где начинал, в "Парме". Всё остальное выглядит смешно и не очень здраво, не очень умно.
Пора на заслуженный отдых, не надо больше смешить достопочтенную публику... Или завершить свою футбольную карьеру в ЮВЕ, где он играл в свои лучшие "футбольные годы" или завершить там, где начинал, в "Парме". Всё остальное выглядит смешно и не очень здраво, не очень умно.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
БУФФОНИЩЕ в ЮВЕ , и ТОЧКА !!!
БУФФОНИЩЕ в ЮВЕ , и ТОЧКА !!!