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Буффон может перейти в «Наполи»

30 марта 2021, 08:33

Голкипер Джанлуиджи Буффон может покинуть «Ювентус».

Как сообщается, вратарь собирается уйти из туринского клуба, чтобы получать больше игрового времени. Одним из заинтересованных в услугах Буффона клубов является «Наполи», который может предложить голкиперу роль первого номера.

Стоит отметить, что голкипер сыграл всего 14 матчей за последние два сезона.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых ответ Q-J-G (раскрыть)
30 марта в 18:39
Это идиотизм уже а не продолжение карьеры..
Ozabot
Ozabot
30 марта в 10:53
Вряд ли он перейдет в клуб из Серии А. В «Наполи» и своих вратарей хватает. Пора Буффону ехать в МЛС и качать деньги из клуба Бэкхема.
Q-J-G
Q-J-G
30 марта в 09:23, ред.
43-х летний Буффон - роль первого номера - за "Наполи"...?! сыграв 14 матчей за последние два сезона...!!!

Пора на заслуженный отдых, не надо больше смешить достопочтенную публику... Или завершить свою футбольную карьеру в ЮВЕ, где он играл в свои лучшие "футбольные годы" или завершить там, где начинал, в "Парме". Всё остальное выглядит смешно и не очень здраво, не очень умно.
beefs
beefs
30 марта в 09:17
рыба ищет где глубже, человек где лучше...
Вoлхв
Вoлхв
30 марта в 09:12
Думаю, что если и переходить, то только туда где начинал свою карьеру.... и нечего мудрить...
Leha-ha50
Leha-ha50
30 марта в 09:07
Для Юве Буффон - это легенда. Может не стоить дергаться, а закончить в Юве??? Болельщики могут и не понять. Но как говорится - хозяин - барин. Посмотрим где Буффон окажется летом.
Всем здоровья.
ДСА
ДСА
30 марта в 08:58
Это похоже на какую-то сказку.
Ironigor
Ironigor
30 марта в 08:39
Оставьте в покое эти утиные истории.
БУФФОНИЩЕ в ЮВЕ , и ТОЧКА !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
30 марта в 08:35
Давно пора сменить обстановку!
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