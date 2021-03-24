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Зидан может возглавить «Ювентус», он хочет снова работать с Роналду

24 марта 2021, 11:05

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может быть уволен в конце сезона.

Как сообщается, туринский клуб уже начал искать варианты замены Пирло. Одним из главных кандидатов на должность нового наставника «Ювентуса» является главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Также действующие чемпионы Италии рассматривают вариант с возвращением Массимилиано Аллегри.

Отмечается, что Зидана может заинтересовать предложение «Ювентуса», потому что французский специалист хочет снова работать с Криштиану Роналду.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
24 марта в 13:08
Это чушь. Человеческим фантазиям нет предела, особенно журналистским !!! Всем добра !!!
ilyafrom
ilyafrom
24 марта в 12:43
Столько слухов. Летом станет ясно
David Young
David Young ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
24 марта в 12:19
Мне кажется это никогда не произойдёт, хотя для Ювентуса и Макса это воссоединение могло бы стать взаимовыгодным. Во всяком случае предпосылок для этого пока не видно, так что ещё лет пять почти точно этого не будет, а там уже может быть, но тоже очень вряд ли.

Ювентусу пора искать нового тренера такого уровня, которые к тому же подошёл бы клубу. Процесс займёт немало времени, но в любом случае неизбежен, лучше начать уже сейчас, но судя по всему руководство Ювентуса не намерено этого делать, ещё пройдёт сезон или два, тогда начнут.

Так что довольно тёмные времена у туринского клуба, но всё не сверх плачевно, можно ещё исправить многое, клуб всё ещё является одним из сильнейших в Италии.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
24 марта в 12:16
Какой Зидан?! Вернуть Макса Аллегри - лучший вариант для Ювентуса! Юве и Макс созданы друг для друга и других вариантов просто нет. Разве что Нагельсман , но он скорее всего останется ещё в Лейпциге а затем окажется в АПЛ.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 марта в 12:07
Рон его талисман!
mihaluch
mihaluch
24 марта в 12:01
Если не Зидан идёт к Роналду то Роналду идёт к Зидану.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ Q-J-G (раскрыть)
24 марта в 11:48
нет смысла возвращать Роналду, Перес во время его продал, только вот пока замены хорошей не нашел!
beefs
beefs
24 марта в 11:22
чехарда, я думал только у нас такой круговорот...
Q-J-G
Q-J-G
24 марта в 11:20
В общем, есть два варианта, или Роналду к Зидану, или Зидан к Роналду...

Возможно ошибаюсь, но первый вариант предпочтительнее, чем второй, у первого варианта больше шансов на воплощение - в жизнь...
ДСА
ДСА
24 марта в 11:18
Роналду снова остается?
ОПС
ОПС
24 марта в 11:12
А мы на это посмотрим.
Вoлхв
Вoлхв
24 марта в 11:11
Слишком все как то запутано....
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