Зидан может возглавить «Ювентус», он хочет снова работать с Роналду

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24 марта 2021, 11:05

Главный тренер «Ювентуса» может быть уволен в конце сезона.

Как сообщается, туринский клуб уже начал искать варианты замены Пирло. Одним из главных кандидатов на должность нового наставника «Ювентуса» является главный тренер «Реала» . Также действующие чемпионы Италии рассматривают вариант с возвращением .

Отмечается, что Зидана может заинтересовать предложение «Ювентуса», потому что французский специалист хочет снова работать с .