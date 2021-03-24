Зидан может возглавить «Ювентус», он хочет снова работать с Роналду

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может быть уволен в конце сезона.
Как сообщается, туринский клуб уже начал искать варианты замены Пирло. Одним из главных кандидатов на должность нового наставника «Ювентуса» является главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Также действующие чемпионы Италии рассматривают вариант с возвращением Массимилиано Аллегри.
Отмечается, что Зидана может заинтересовать предложение «Ювентуса», потому что французский специалист хочет снова работать с Криштиану Роналду.
Ювентусу пора искать нового тренера такого уровня, которые к тому же подошёл бы клубу. Процесс займёт немало времени, но в любом случае неизбежен, лучше начать уже сейчас, но судя по всему руководство Ювентуса не намерено этого делать, ещё пройдёт сезон или два, тогда начнут.
Так что довольно тёмные времена у туринского клуба, но всё не сверх плачевно, можно ещё исправить многое, клуб всё ещё является одним из сильнейших в Италии.
Ювентусу пора искать нового тренера такого уровня, которые к тому же подошёл бы клубу. Процесс займёт немало времени, но в любом случае неизбежен, лучше начать уже сейчас, но судя по всему руководство Ювентуса не намерено этого делать, ещё пройдёт сезон или два, тогда начнут.
Так что довольно тёмные времена у туринского клуба, но всё не сверх плачевно, можно ещё исправить многое, клуб всё ещё является одним из сильнейших в Италии.
Возможно ошибаюсь, но первый вариант предпочтительнее, чем второй, у первого варианта больше шансов на воплощение - в жизнь...
Возможно ошибаюсь, но первый вариант предпочтительнее, чем второй, у первого варианта больше шансов на воплощение - в жизнь...