Аршавин: «Словаки немного грубоватые, могут себе позволить тычки»

Бывший футболист сборной России поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словакии.

Эта команда с хорошей и вязкой обороной. Ребята немного грубоватые, могут себе позволить тычки. Наши могут не создать большого количества моментов. А на выезде всегда можно пропустить. Сложный матч будет. Нам на руку то, что хорваты проиграли словенцам. Если будем проигрывать со счетом 0:1, а на 90-й минуте спасемся, то подумаем, что всё круто. Если будет тусклая игра без моментов, то настроение будет другим.