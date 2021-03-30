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Аршавин: «Словаки немного грубоватые, могут себе позволить тычки»

30 марта 2021, 15:01
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словакии.

Эта команда с хорошей и вязкой обороной. Ребята немного грубоватые, могут себе позволить тычки. Наши могут не создать большого количества моментов. А на выезде всегда можно пропустить. Сложный матч будет. Нам на руку то, что хорваты проиграли словенцам. Если будем проигрывать со счетом 0:1, а на 90-й минуте спасемся, то подумаем, что всё круто. Если будет тусклая игра без моментов, то настроение будет другим.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
30 марта в 16:40
А кто сейчас не грубый???? Нежных команд не бывает.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
30 марта в 16:04
Мы должны выйти и победить!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
30 марта в 15:57
С таким крутым капитаном и грубые словаки не страшны!!!
Ну ещё можно "падающую башню" Соболева выпустить в надежде на пенальти.
Союзник противников
Союзник противников
30 марта в 15:53
Ладно хоть удержался от сравнения с колхозом,а то у нас память ещё жива.
ДСА
ДСА
30 марта в 15:43
Конечно будут провоцировать, никто и не сомневался.
alexgurzan
alexgurzan ответ Jeck Denielse (раскрыть)
30 марта в 15:29
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
30 марта в 15:25, ред.
Да по-барабану....
У нас антитычковый капитан....
Q-J-G
Q-J-G
30 марта в 15:15
На тычки надо отвечать забитыми мячами в ворота соперника.
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