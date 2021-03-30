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Жемалетдинов рассказал об изменениях в «Локомотиве» при Николиче

30 марта 2021, 13:05

Полузащитник Рифат Жемалетдинов рассказал, как изменился «Локомотив» после прихода в клуб Марко Николича.

О моей игре много положительных отзывов? Думаю, на это повлияли сборы: провёл их от начала до конца без травм и болячек. Плюс поменялась психология: читаю книгу «Как стать чемпионом» Марины Китаевой, полезную литературу про мотивацию и по-другому думаю. Например, перед каждым матчем ставлю себе конкретные задачи и стараюсь выполнять их по ходу игры. В комплексе всё это и помогает мне хорошо играть.

Что изменилось при Николиче? Поменялась тактика. Чаще играем через центр поля, по флангам – только через защитников. Чтобы получить мяч, игроки центра смещаются к бровке. Плюс в команде приятная атмосфера: все друг друга поддерживают, никаких внутренних проблем. Вне зависимости от того, запасной ты игрок или нет, – на игру настраиваются все. Каждый хочет, чтобы команда победила.

Из-за того, что база на реконструкции, мы не видим весь персонал, но чувствуем и их поддержку. Администраторы клуба радуются, что команде удалось подняться с восьмого на третье место. Болельщики снова гонят нас вперёд – и это очень вдохновляет. Сразу стараешься больше бегать, бороться, помогать команде всеми силами.

На сборах Марко сказал, что больше видит меня в роли центрального нападающего или под нападением. Я удивился, потому что позиция мне не знакома, но согласился попробовать. Сначала было тяжело, но втянулся и мне понравилось. Я привык получать мячи с фланга, где мало игроков. А когда ты в центре, то игроки окружают со всех сторон, и ты как бы в ромбе. Больше обычного приходится бегать в обороне, прессинговать и блокировать, отбирать мячи. Моя роль в команде кардинально изменилась.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
31 марта в 10:20
Время покажет, что будет дальше..
Вoлхв
Вoлхв
30 марта в 13:55
Ну если меняется к хорошему, то это плюс....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
30 марта в 13:26
Рифату бы почитать "Как закалялась сталь". История со шпалами героев в произведение. Или фильм "Коммунист", где герой валит лес, чтобы обеспечить движение ставшиму паровозу, голодающим. Это навсегда.
ДАША Д
ДАША Д
30 марта в 13:24
Стало только хуже.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
30 марта в 13:08
Изменения видно,играть стали лучьше
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