Кержаков: «После матча со Словакией надеюсь поздравить Дзюбу с рекордом»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков заявил, что поздравит Артёма Дзюбу, если он побьёт его рекорд по количеству забитых голов в составе национальной команды. Дзюбе (29) не хватает двух мячей, чтобы побить достижение Кержакова (30).
Дзюба забивает только слабым командам? С кем приходится играть, тому и забивает, если получается. Это относится ко всем нападающим, не только нашим. Логично, что нужно играть с командами, которые уступают по рейтингу. Чтобы отбираться на Евро и ЧМ, эти команды нужно обыгрывать, следовательно, нужно забивать голы, следовательно, чаще всего это делают нападающие.
Поздравлю ли Дзюбу, когда он побьет мой рекорд? Ну, наберу. Набирал ему и раньше, то есть не только тогда, когда он превосходил кого-то. Я готов поздравлять Артёма и не только его с голами. Да и по другим поводам. Без проблем.
Повторюсь, этот рекорд и вообще любой гол — командный успех, а не индивидуальная награда. Это не то, за что следует цепляться. Понятно, что некоторых футболистов подобное достижение может мотивировать, но я не смотрю на это так. Если это имеет такое значение, то я обязательно его поздравлю. Читаю новости, вижу, что Артём стремится забить больше 30 голов, и это правильное стремление.
Надеюсь, что после матча со Словакией и поздравлю. У нас [в Томске] уже будет ночь, не уверен, что посмотрю игру, но завтра с удовольствием поздравлю. Надеюсь, будет с чем.
Не думаю что Дзюба со слов Кержакова прямо таки "стремится забить более 30-ти голов"...
Просто уровень соперников в последнее время таков что хочешь не хочешь включишь Рональдинью....))))..3 удара в створ - 3 гола...зарекордишься на годы вперёд...
Не думаю что Дзюба со слов Кержакова прямо таки "стремится забить более 30-ти голов"...
Просто уровень соперников в последнее время таков что хочешь не хочешь включишь Рональдинью....))))..3 удара в створ - 3 гола...зарекордишься на годы вперёд...
А для меня главное победа, без разницы, кто забьёт, хоть Шунин...
А для меня главное победа, без разницы, кто забьёт, хоть Шунин...
Голы корявые, как и соперники. Скорости нет. Финтов нет. Попытки сплетают ноги в узел). Хорошо работает руками в штрафной. Нет. Для меня Дзюба, этот не нап. Неандерталец прыгающий за плодами. Каменный век).
Если не огорчать поклонников о нано-капитана, астронавт на Луне!).
Быстрей бы матч). "Пеле" даёт смех. А здоровый смех заменяет 100 гр сметаны). Все польза от "жемчужины".
С такими темпами гордиться болелам "львом" до 40 лет.
А чё? Не бегает, как Керж, Блохин и др. по 12-13 км за матч. Износа нет. Так что быть рекорду от Дзюбы.
Голы корявые, как и соперники. Скорости нет. Финтов нет. Попытки сплетают ноги в узел). Хорошо работает руками в штрафной. Нет. Для меня Дзюба, этот не нап. Неандерталец прыгающий за плодами. Каменный век).
Если не огорчать поклонников о нано-капитана, астронавт на Луне!).
Быстрей бы матч). "Пеле" даёт смех. А здоровый смех заменяет 100 гр сметаны). Все польза от "жемчужины".
С такими темпами гордиться болелам "львом" до 40 лет.
А чё? Не бегает, как Керж, Блохин и др. по 12-13 км за матч. Износа нет. Так что быть рекорду от Дзюбы.