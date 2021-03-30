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Кержаков: «После матча со Словакией надеюсь поздравить Дзюбу с рекордом»

30 марта 2021, 12:12

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков заявил, что поздравит Артёма Дзюбу, если он побьёт его рекорд по количеству забитых голов в составе национальной команды. Дзюбе (29) не хватает двух мячей, чтобы побить достижение Кержакова (30).

Дзюба забивает только слабым командам? С кем приходится играть, тому и забивает, если получается. Это относится ко всем нападающим, не только нашим. Логично, что нужно играть с командами, которые уступают по рейтингу. Чтобы отбираться на Евро и ЧМ, эти команды нужно обыгрывать, следовательно, нужно забивать голы, следовательно, чаще всего это делают нападающие.

Поздравлю ли Дзюбу, когда он побьет мой рекорд? Ну, наберу. Набирал ему и раньше, то есть не только тогда, когда он превосходил кого-то. Я готов поздравлять Артёма и не только его с голами. Да и по другим поводам. Без проблем.

Повторюсь, этот рекорд и вообще любой гол — командный успех, а не индивидуальная награда. Это не то, за что следует цепляться. Понятно, что некоторых футболистов подобное достижение может мотивировать, но я не смотрю на это так. Если это имеет такое значение, то я обязательно его поздравлю. Читаю новости, вижу, что Артём стремится забить больше 30 голов, и это правильное стремление.

Надеюсь, что после матча со Словакией и поздравлю. У нас [в Томске] уже будет ночь, не уверен, что посмотрю игру, но завтра с удовольствием поздравлю. Надеюсь, будет с чем.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ brooks (раскрыть)
30 марта в 21:21
Его финты, это зрелище не для слабонервных)). Слабая техника отсюда такая манера его игры. Дриблинг из той же песни, только тут он включает часто руки, поэтому судьи фактически не видят его нарушения. Да и физические данные ему в помощь. Хотя без скорости, его попытки выглядят неуклюже. Единственный плюс, это борьба на втором этаже. Тут он пользуется своими данными на 100%, но также умудряется выигрывать единоборства часто с нарушением правил.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
30 марта в 19:34
Будет с чем, потому что больше не с чем
brooks
brooks ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
30 марта в 18:45, ред.
Согласен. Если Дзюба начнёт финтить, он может в своих ногах запутаться и упасть. Поэтому у него схема "бей-беги"
Levadia
Levadia
30 марта в 18:03
Без разницы,кто забьёт.Главное уверенно победить!
VeniaminS
VeniaminS
30 марта в 15:39
Может получится
Jeck Denielse
Jeck Denielse
30 марта в 14:49, ред.
Если не сейчас - то с Кипром...если не с Кипром - то с Мальтой....
Не думаю что Дзюба со слов Кержакова прямо таки "стремится забить более 30-ти голов"...
Просто уровень соперников в последнее время таков что хочешь не хочешь включишь Рональдинью....))))..3 удара в створ - 3 гола...зарекордишься на годы вперёд...
Dima salev
Dima salev
30 марта в 14:38
Моя интуиция говорит что наша сборная проиграет, Как всегда у нас после пару хороших матчей проиграем
Mi6
Mi6
30 марта в 14:32
Фантазёр, ты меня называла
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
30 марта в 13:48
Очень толковые слова говорит Керж.
А для меня главное победа, без разницы, кто забьёт, хоть Шунин...
алексей магрелов
алексей магрелов
30 марта в 13:25
Дзюба хорош только когда вся команда и тренер работает на его настрой и вдохновение. Черчесов это знает, и в нужный момент его заводит, Без Дзюбы, который после гола честь путину отдаёт, сложно на что-то рассчитывать.
112910415
112910415
30 марта в 12:56
интересно, что матч сборной смотреть не собирается ...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
30 марта в 12:45, ред.
Керж хоть и бил часто по воробьям, но был пахарем на поле, в отличие от сурка, стоящего столбом.
Голы корявые, как и соперники. Скорости нет. Финтов нет. Попытки сплетают ноги в узел). Хорошо работает руками в штрафной. Нет. Для меня Дзюба, этот не нап. Неандерталец прыгающий за плодами. Каменный век).
Если не огорчать поклонников о нано-капитана, астронавт на Луне!).
Быстрей бы матч). "Пеле" даёт смех. А здоровый смех заменяет 100 гр сметаны). Все польза от "жемчужины".
С такими темпами гордиться болелам "львом" до 40 лет.
А чё? Не бегает, как Керж, Блохин и др. по 12-13 км за матч. Износа нет. Так что быть рекорду от Дзюбы.
Caniggia
Caniggia
30 марта в 12:39
Главное 3 очка!
sv_1969
sv_1969
30 марта в 12:38
Надеюсь что наши не проиграют... А все эти рекорды лирика в данном случае
Трезвый повар
Трезвый повар
30 марта в 12:37
Дзюба сейчас в хорошей форме и команда на него играет. 2 гола вполне может забить. Словакия даже от Мальты 2 гола пропускает
ДСА
ДСА
30 марта в 12:21
Вероятность этого крайне мала.
1bear
1bear
30 марта в 12:20
хотелось бы верить,но лучше любая победа без рекордов
Ironigor
Ironigor
30 марта в 12:19
Если от души, то только Респект Кержу !!!
stanichnik
stanichnik
30 марта в 12:19, ред.
Ждём голы от Дзюбы, а с ними и победу Наших.
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