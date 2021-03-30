Кержаков: «После матча со Словакией надеюсь поздравить Дзюбу с рекордом»

Бывший нападающий сборной России заявил, что поздравит , если он побьёт его рекорд по количеству забитых голов в составе национальной команды. Дзюбе (29) не хватает двух мячей, чтобы побить достижение Кержакова (30).

Дзюба забивает только слабым командам? С кем приходится играть, тому и забивает, если получается. Это относится ко всем нападающим, не только нашим. Логично, что нужно играть с командами, которые уступают по рейтингу. Чтобы отбираться на Евро и ЧМ , эти команды нужно обыгрывать, следовательно, нужно забивать голы, следовательно, чаще всего это делают нападающие.

Поздравлю ли Дзюбу, когда он побьет мой рекорд? Ну, наберу. Набирал ему и раньше, то есть не только тогда, когда он превосходил кого-то. Я готов поздравлять Артёма и не только его с голами. Да и по другим поводам. Без проблем.

Повторюсь, этот рекорд и вообще любой гол — командный успех, а не индивидуальная награда. Это не то, за что следует цепляться. Понятно, что некоторых футболистов подобное достижение может мотивировать, но я не смотрю на это так. Если это имеет такое значение, то я обязательно его поздравлю. Читаю новости, вижу, что Артём стремится забить больше 30 голов, и это правильное стремление.

Надеюсь, что после матча со Словакией и поздравлю. У нас [в Томске] уже будет ночь, не уверен, что посмотрю игру, но завтра с удовольствием поздравлю. Надеюсь, будет с чем.