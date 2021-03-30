Дивеев: «ЦСКА всё ещё может побороться за чемпионство»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о шансах «армейцев» на чемпионство.
Много критики в адрес ЦСКА? Понимаю тех, кто пишет. Люди хотят большего от команды. Мы — топ-клуб России, все ждут от нас побед. Болельщикам не нравится, что команда не выигрывает, и это понятно. Но мы тоже стараемся. Нет такого, чтобы мы выходили и не бились за результат.
Не знаю, почему вы думаете, что уже нельзя побороться за чемпионство. Впереди еще 7-8 игр, в которых нужно сыграть с большой отдачей. Мы хорошо ладим в команде, нет какого-то разногласия. После игр разбираем, что не получилось. Может быть, потом соберемся с командой, посмотрим.
Напомним, что после 23-го тура ЦСКА занимает 5-е место, имея в своём активе 40 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 8 пунктов.
Прикольно, что игрок даже не знает сколько туров им осталось сыграть в чемпионате, а рассуждает о чемпионстве))
Прикольно, что игрок даже не знает сколько туров им осталось сыграть в чемпионате, а рассуждает о чемпионстве))
Очков 21-24 могут набрать, наверное. Плагиатное гы-гы...
Очков 21-24 могут набрать, наверное. Плагиатное гы-гы...
бороться всегда надо
бороться всегда надо
У Игоря с арифметикой туго? Впереди 24 тур, значит, осталось 7, а не 7-8 туров.
Во времена, когда гинер ещё был в силе, "чудесные" концовки были зачастую. Причём начинались эти чудеса как раз в этот отрезок чемпионата. Когда результатом одного матча можно притопить пару конкурентов сразу (они же уже известны) или выиграть матч за 6 очков. Перед глазами матч 2006 года ЦСКА-Зенит при судействе Петтая. Это был треш, а кони стали чемпионами.
Сейчас гинер никто в команде, так что попадание в обновлённую ЛЕ будет круто для них...
У Игоря с арифметикой туго? Впереди 24 тур, значит, осталось 7, а не 7-8 туров.
Во времена, когда гинер ещё был в силе, "чудесные" концовки были зачастую. Причём начинались эти чудеса как раз в этот отрезок чемпионата. Когда результатом одного матча можно притопить пару конкурентов сразу (они же уже известны) или выиграть матч за 6 очков. Перед глазами матч 2006 года ЦСКА-Зенит при судействе Петтая. Это был треш, а кони стали чемпионами.
Сейчас гинер никто в команде, так что попадание в обновлённую ЛЕ будет круто для них...
Теперь им нужно надеяться на чужие осечки, а это уже совсем другой расклад. Вероятность того, что ЦСКА станет чемпионом в этом сезоне есть, но она чисто математическая, ставить на такие шансы не рискнул бы.
Теперь им нужно надеяться на чужие осечки, а это уже совсем другой расклад. Вероятность того, что ЦСКА станет чемпионом в этом сезоне есть, но она чисто математическая, ставить на такие шансы не рискнул бы.