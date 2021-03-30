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Дивеев: «ЦСКА всё ещё может побороться за чемпионство»

30 марта 2021, 12:26

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о шансах «армейцев» на чемпионство.

Много критики в адрес ЦСКА? Понимаю тех, кто пишет. Люди хотят большего от команды. Мы — топ-клуб России, все ждут от нас побед. Болельщикам не нравится, что команда не выигрывает, и это понятно. Но мы тоже стараемся. Нет такого, чтобы мы выходили и не бились за результат.

Не знаю, почему вы думаете, что уже нельзя побороться за чемпионство. Впереди еще 7-8 игр, в которых нужно сыграть с большой отдачей. Мы хорошо ладим в команде, нет какого-то разногласия. После игр разбираем, что не получилось. Может быть, потом соберемся с командой, посмотрим.

Напомним, что после 23-го тура ЦСКА занимает 5-е место, имея в своём активе 40 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 8 пунктов.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
30 марта в 18:00
Нужно тренера было менять после окончания 1 части чемпионата и сборы проводить уже с новым. Тогда может было и не важно кто как играет и у кого сколько очков.
CSKA2012
CSKA2012
30 марта в 16:30
Олич придет - ЦСКА золото возьмёт!!!
SHMEL258
SHMEL258
30 марта в 16:13
Максимум, на мой взгляд, это второе место. Несколько проигранных матчей отбросили нас очень далеко от борьбы за чемпионство.
Beekeeper
Beekeeper
30 марта в 15:47
Голобые не отдадут уже первую строчку, это им нужно половину игр оставшихся проиграть. Теперь ваше чемпионство даже в теории, только во влажных снах.
Союзник противников
Союзник противников
30 марта в 15:42
Во,юные буффоны-миллионЭры!!!С Витьком все определяющие матчи прокакали,а всё туда же.Третье место будет числиться успехом.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
30 марта в 15:16
"Впереди еще 7-8 игр"

Прикольно, что игрок даже не знает сколько туров им осталось сыграть в чемпионате, а рассуждает о чемпионстве))
Djebrael
Djebrael
30 марта в 14:00
Ну это при раскладе, когда остальные команды бросят играть вообще....
sv_1969
sv_1969
30 марта в 13:47
В теории могут
Против ЦСКА
Против ЦСКА
30 марта в 13:37
Весьма сомнительное предположение.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Майне Кляйне (раскрыть)
30 марта в 13:30
На то он и ИКСперт ,что почаще в табличку заглядывает. Видит отрыв народной от третьего места в 4 очка - делает выводы. А Игорёк даже количество оставшихся матчей не знает.
Очков 21-24 могут набрать, наверное. Плагиатное гы-гы...
ДСА
ДСА
30 марта в 13:25
Шансы стремятся к нулю.
112910415
112910415
30 марта в 13:22
может, может
бороться всегда надо
ЮЗИК
ЮЗИК
30 марта в 13:12
Лишь бы ляпнуть
Futurista
Futurista
30 марта в 13:11
ЦСКА не будет чемпионом в этом сезоне...
Leha-ha50
Leha-ha50
30 марта в 13:08
Глупость сморозил паренек.
Q-J-G
Q-J-G
30 марта в 13:04
Пока есть шанс, надо бороться, хотя шансы небольшие.
Майне Кляйне
Майне Кляйне
30 марта в 12:52
Игорь - эксперт "Матч-ТВ" Тихонов сказал, что только Тарасовка может составить Зениту конкуренцию
Ironigor
Ironigor
30 марта в 12:49
Улыбнуло ,фантазер !!! Это видимо готовится к 1ому Апреля !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
30 марта в 12:41, ред.
Впереди еще 7-8 игр...

У Игоря с арифметикой туго? Впереди 24 тур, значит, осталось 7, а не 7-8 туров.
Во времена, когда гинер ещё был в силе, "чудесные" концовки были зачастую. Причём начинались эти чудеса как раз в этот отрезок чемпионата. Когда результатом одного матча можно притопить пару конкурентов сразу (они же уже известны) или выиграть матч за 6 очков. Перед глазами матч 2006 года ЦСКА-Зенит при судействе Петтая. Это был треш, а кони стали чемпионами.
Сейчас гинер никто в команде, так что попадание в обновлённую ЛЕ будет круто для них...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
30 марта в 12:39
Дивеев: "Тридцать три очка за семь-восемь игр - это не утопия."
shlomo
shlomo
30 марта в 12:38
Малая доля вероятности события
d_fincher
d_fincher
30 марта в 12:33
Действительно может. Может на плейстешн побороться, может на компьютере.
armeec_
armeec_
30 марта в 12:29
Ой Игорёк, теоретически конечно можно, а вот на практике сомнительно.
Байкал-38
Байкал-38
30 марта в 12:29
Дивееву о Дании думать надо, а не фантазировать о нереальном. С таким подходом и Дании профукают...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
30 марта в 12:29
Был момент, когда чисто математически все зависело только от ЦСКА.
Теперь им нужно надеяться на чужие осечки, а это уже совсем другой расклад. Вероятность того, что ЦСКА станет чемпионом в этом сезоне есть, но она чисто математическая, ставить на такие шансы не рискнул бы.
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