Дивеев: «ЦСКА всё ещё может побороться за чемпионство»

Защитник ЦСКА поделился мнением о шансах «армейцев» на чемпионство.

Много критики в адрес ЦСКА ? Понимаю тех, кто пишет. Люди хотят большего от команды. Мы — топ-клуб России, все ждут от нас побед. Болельщикам не нравится, что команда не выигрывает, и это понятно. Но мы тоже стараемся. Нет такого, чтобы мы выходили и не бились за результат.

Не знаю, почему вы думаете, что уже нельзя побороться за чемпионство. Впереди еще 7-8 игр, в которых нужно сыграть с большой отдачей. Мы хорошо ладим в команде, нет какого-то разногласия. После игр разбираем, что не получилось. Может быть, потом соберемся с командой, посмотрим.