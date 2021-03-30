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Семшов — о сборной России: «Девять очков — это хороший шанс выйти на ЧМ»

30 марта 2021, 16:09
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мнением о предстоящем матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словакии.

Любой матч непредсказуемый, потому что соперники разные. Соперники кусающиеся, колючие. Тяжело сейчас представить, что за сборная такая Словакия, но мы видели, что они очень тяжело играют. Но матч на матч не приходится. Нам нужно сделать всё возможное, полностью быть готовыми, концентрироваться на победе. Девять очков — это уже очень хороший шанс выйти на чемпионат мира. Да, впереди много игр, но когда ты побеждаешь претендентов на путевку, то уже полегче идти.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
30 марта в 18:05
9 хорошо,а 18 ещё лучше!
Союзник противников
Союзник противников
30 марта в 18:04
Победят...Проблемы могут начаться на следующем этапе,так по-русски!
ЮЗИК
ЮЗИК
30 марта в 16:47
Ещё будут все терять очки
mihaluch
mihaluch
30 марта в 16:37
С опытным тренером наша сборная обязана побеждать, верим в Черчесова.
Q-J-G
Q-J-G
30 марта в 16:21
Шанс - это всего лишь шанс, надо уметь ещё воспользоваться этим шансом...

Будем надеяться на то, что сборная России воспользуется этим шансом на все - 100%.

А.Дзюбе продолжить начатое со сборной Мальты и Словении, забить и в ворота сборной Словакии, сборной России победы в этом матче!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
30 марта в 16:17
Жизнь учит не делить шкуру неубитого медведя и не учитывать в раскладах еще не полученные очки.
shlomo
shlomo
30 марта в 16:16
Нужно "кУвать железо не отходя от кассы"....
beefs
beefs
30 марта в 16:12
их еще нужно заработать, удачи вам, ребята...
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