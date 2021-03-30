Бывший футболист сборной России поделился мнением о предстоящем матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словакии.

Любой матч непредсказуемый, потому что соперники разные. Соперники кусающиеся, колючие. Тяжело сейчас представить, что за сборная такая Словакия, но мы видели, что они очень тяжело играют. Но матч на матч не приходится. Нам нужно сделать всё возможное, полностью быть готовыми, концентрироваться на победе. Девять очков — это уже очень хороший шанс выйти на чемпионат мира. Да, впереди много игр, но когда ты побеждаешь претендентов на путевку, то уже полегче идти.