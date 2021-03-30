Левандовски пропустит оба матча 1/4 финала Лиги чемпионов с ПСЖ

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30 марта 2021, 18:37

Нападающий «Баварии» и сборной Польши пропустит четыре недели, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

32-летний форвард получил травму колена. Игрок досрочно вернулся в расположение «Баварии» из польской сборной.

Медобследование выявило у Роберта растяжение связок правого колена. Таким образом, польский форвард пропустит два матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», запланированные на 7 и 13 апреля.