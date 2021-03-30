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Левандовски пропустит оба матча 1/4 финала Лиги чемпионов с ПСЖ

30 марта 2021, 18:37

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски пропустит четыре недели, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

32-летний форвард получил травму колена. Игрок досрочно вернулся в расположение «Баварии» из польской сборной.

Медобследование выявило у Роберта растяжение связок правого колена. Таким образом, польский форвард пропустит два матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», запланированные на 7 и 13 апреля.

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Все комментарии
galem72
galem72
31 марта в 10:09
Жаль! Как обычно, унылые сборки калечат классных игроков.
h8you
h8you
30 марта в 22:55
ну теперь 50-50
ХУБУЛ
ХУБУЛ ответ KLINSI (раскрыть)
30 марта в 22:48
Так сезон классно складывался, играли здорово в чемпионате в кои то веки интрига, реальный шанс игроку Баварии получить ЗМ и тут на тебе "подарок". Как тут не запаникуешь.
KLINSI
KLINSI ответ ХУБУЛ (раскрыть)
30 марта в 22:16
Та ладно!)
Не ожидал от тебя паники дружище)).
KLINSI
KLINSI
30 марта в 22:05
Лёве выздоровления.
За Баварию совсем не страшно, есть кому забивать.
Gelious
Gelious
30 марта в 21:53
Ой да один фиг каждую весну с четвертьфинала превращается в тыкву
ХУБУЛ
ХУБУЛ
30 марта в 21:41
Вот это да. На ровном месте где никто не ожидал Бавария получает щелчок а ПСЖ фору. Там особо и некому играть в нападении.
УЕСКА
УЕСКА
30 марта в 21:28
Подфартило парижанам. Теперь их шансы пройти Баварию резко возросли.
Karkaz
Karkaz
30 марта в 21:28
Да уж...мощный ход набрал Роберт, хотел глянуть как он сыграет против ПСЖ, вот облом...
Brooklyn888
Brooklyn888
30 марта в 21:16
Тревожный звоночек..
Nazi
Nazi
30 марта в 20:50
Не люблю, когда соперник травмируется и выходит играть в неполном составе. Все должны быть в равных условиях. Очень жаль Левандовского!

Например Парижу не привыкать к такому. Из 4-х последних лет в играх на вылет в ЛЧ с Неймаром играл лишь один (прошлый) сезон.. Обидно..
SHMEL
SHMEL
30 марта в 20:17
Вот же ж непруха... Сочувствую Роберту.
Agamaga........
Agamaga........ ответ ilyafrom (раскрыть)
30 марта в 20:12
Травмы - это тоже неизбежная часть спорта. Так можно посчитать и незабитые моменты с аутсайдерами. С такими мыслями Месси и 60 бы наколотил)
Agamaga........
Agamaga........
30 марта в 20:09
Это серьёзная потеря, но в Баварии сейчас забить может каждый игрок. У французов нет Неймара.
Dima salev
Dima salev
30 марта в 20:04
Если без него пройдут ПСЖ, тогда возмут кубок лиги чемпионов
ЮЗИК
ЮЗИК
30 марта в 19:59
Это явная фора для французов
STVA 1
STVA 1 ответ Oplot (раскрыть)
30 марта в 19:59
Ааа!Ну да!Простите)))
Oplot
Oplot ответ STVA 1 (раскрыть)
30 марта в 19:53
А Чупо Мотинг??такого игрока забыл.
29081985
29081985
30 марта в 19:26
Ничего страшного в полуфинале сыграет!
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
30 марта в 19:08
В ЛЧ не страшно и без него пройдут я уверен Больше обидно за рекорд в Чемпионате Где может и не побить рекорд великого Герда Мюллера
STVA 1
STVA 1
30 марта в 19:07
А вот это уже потеря из потерь!Теперь шансы ПСЖ стремительно взлетели вверх!
Теперь думаю что место впереди займет Томас Мюллер... Иначе кого ставить вперед. Если раньше я бы спокойно поставил бы на проход Баварии по сумме двух встреч, то сейчас шансы думаю 50 на 50!
Q-J-G
Q-J-G
30 марта в 19:00, ред.
Для топ-команд игры их игроков за сборную своей страны, это большие проблемы...

Во-первых, лучшие игроки, лидеры команд, приезжают усталые, и в связи с этим, первая-вторая игра после того, как они возвращаются в свои команды, шанс для "середняков" или даже для аутсайдеров "соорудить" сенсацию с топ-командой...Что мы неоднократно и наблюдали во всех топ-лигах...И потеря очк., топ-командами с теми командами, где этих потерь не должно быть...

Во-вторых, травмы, и бывают такие травмы, что приходиться играть без своих лидеров намного больше, чем 1-2 игры. Да и восстанавливаются, набирают оптимальную форму не всегда быстро и качественно.

Но, если только Левандовски, то должны обыграть ПСЖ по итогам двух матчей.
Главное, чтобы были в оптимальной форме Т.Мюллер, С.Гнабри, лучшие игроки финала Лиги чемпионов: "Бавария"-ПСЖ.
LOpp
LOpp
30 марта в 18:59
Теперь в этой паре фаворит ПСЖ
ilyafrom
ilyafrom
30 марта в 18:46
Это потеря.

Не понимаю, почему нельзя было закончить сезон в середине мая, а не в конце. А затем играть игры сборных - отборочные, товарищеские и Евро.

Не будь травмы, смог бы побить рекорд Месси (50 голов)???
ДСА
ДСА
30 марта в 18:45
Сборная подставила подножку клубу.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
30 марта в 18:44, ред.
потеря потерь. Лучший игрок Мюнхевцев, а ведь те играют против главной команды претендующей на победу в этой Лиги Чемпионов.
David Young
David Young
30 марта в 18:38
Большая потеря. Но мюнхенцы вполне могут пройти дальше и без Роберта.
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