Левандовски пропустит оба матча 1/4 финала Лиги чемпионов с ПСЖ

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски пропустит четыре недели, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.
32-летний форвард получил травму колена. Игрок досрочно вернулся в расположение «Баварии» из польской сборной.
Медобследование выявило у Роберта растяжение связок правого колена. Таким образом, польский форвард пропустит два матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», запланированные на 7 и 13 апреля.
Не ожидал от тебя паники дружище)).
Не ожидал от тебя паники дружище)).
За Баварию совсем не страшно, есть кому забивать.
За Баварию совсем не страшно, есть кому забивать.
Например Парижу не привыкать к такому. Из 4-х последних лет в играх на вылет в ЛЧ с Неймаром играл лишь один (прошлый) сезон.. Обидно..
Например Парижу не привыкать к такому. Из 4-х последних лет в играх на вылет в ЛЧ с Неймаром играл лишь один (прошлый) сезон.. Обидно..
Теперь думаю что место впереди займет Томас Мюллер... Иначе кого ставить вперед. Если раньше я бы спокойно поставил бы на проход Баварии по сумме двух встреч, то сейчас шансы думаю 50 на 50!
Теперь думаю что место впереди займет Томас Мюллер... Иначе кого ставить вперед. Если раньше я бы спокойно поставил бы на проход Баварии по сумме двух встреч, то сейчас шансы думаю 50 на 50!
Во-первых, лучшие игроки, лидеры команд, приезжают усталые, и в связи с этим, первая-вторая игра после того, как они возвращаются в свои команды, шанс для "середняков" или даже для аутсайдеров "соорудить" сенсацию с топ-командой...Что мы неоднократно и наблюдали во всех топ-лигах...И потеря очк., топ-командами с теми командами, где этих потерь не должно быть...
Во-вторых, травмы, и бывают такие травмы, что приходиться играть без своих лидеров намного больше, чем 1-2 игры. Да и восстанавливаются, набирают оптимальную форму не всегда быстро и качественно.
Но, если только Левандовски, то должны обыграть ПСЖ по итогам двух матчей.
Главное, чтобы были в оптимальной форме Т.Мюллер, С.Гнабри, лучшие игроки финала Лиги чемпионов: "Бавария"-ПСЖ.
Во-первых, лучшие игроки, лидеры команд, приезжают усталые, и в связи с этим, первая-вторая игра после того, как они возвращаются в свои команды, шанс для "середняков" или даже для аутсайдеров "соорудить" сенсацию с топ-командой...Что мы неоднократно и наблюдали во всех топ-лигах...И потеря очк., топ-командами с теми командами, где этих потерь не должно быть...
Во-вторых, травмы, и бывают такие травмы, что приходиться играть без своих лидеров намного больше, чем 1-2 игры. Да и восстанавливаются, набирают оптимальную форму не всегда быстро и качественно.
Но, если только Левандовски, то должны обыграть ПСЖ по итогам двух матчей.
Главное, чтобы были в оптимальной форме Т.Мюллер, С.Гнабри, лучшие игроки финала Лиги чемпионов: "Бавария"-ПСЖ.
Не понимаю, почему нельзя было закончить сезон в середине мая, а не в конце. А затем играть игры сборных - отборочные, товарищеские и Евро.
Не будь травмы, смог бы побить рекорд Месси (50 голов)???
Не понимаю, почему нельзя было закончить сезон в середине мая, а не в конце. А затем играть игры сборных - отборочные, товарищеские и Евро.
Не будь травмы, смог бы побить рекорд Месси (50 голов)???