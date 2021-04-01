Стадионы в Ростовской области разрешили заполнять на 75%

1617274609

01 апреля 2021, 13:56

Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий в Ростовской области станет возможным на открытых стадионах с 75%-ным заполнением трибун, об этом сообщили в четверг в пресс-службе губернатора области.

Новый документ устанавливает, что на территории Ростовской области возобновляется проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий на открытых спортивных объектах — при условии заполнения не более 75% зрительских мест.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом.

Ранее стало известно, что российский оргкомитет Евро-2020 утвердил заполняемость трибун на 50%.