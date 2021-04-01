ГлавнаяНовости

Стадионы в Ростовской области разрешили заполнять на 75%

01 апреля 2021, 13:56

Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий в Ростовской области станет возможным на открытых стадионах с 75%-ным заполнением трибун, об этом сообщили в четверг в пресс-службе губернатора области.

Новый документ устанавливает, что на территории Ростовской области возобновляется проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий на открытых спортивных объектах — при условии заполнения не более 75% зрительских мест.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом.

Ранее стало известно, что российский оргкомитет Евро-2020 утвердил заполняемость трибун на 50%.

Все новости
«Спартаку» выделили 2,5 тыс. мест для фанатов на матч с «Ростовом»
01 апреля Комментарии5
ОфициальноУЕФА снял ограничения на нахождение зрителей на трибунах
31 марта Комментарии11
Российский оргкомитет Евро-2020 утвердил заполняемость трибун на 50%
31 марта Комментарии3
ОфициальноМатч «Краснодар» — «Зенит» смогут посетить 17 тыс. зрителей
29 марта Комментарии11
Слухи«Барселона» хочет усилить безопасность на базе из-за назойливых фанатов
28 марта Комментарии4
Фанатам и волонтерам сделали бесплатным проезд в Петербурге на Евро-2020
24 марта Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
01 апреля в 19:04
Это уже серьёзный процент.
МапС
МапС
01 апреля в 14:14
К Спартаку готовятся.
mihaluch
mihaluch
01 апреля в 14:06
Ростовская область самая спортивная в России.
beefs
beefs
01 апреля в 14:01
это приятная новость...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100