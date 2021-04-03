Карасёв: «Лига чемпионов — это праздник»

Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал о работе на еврокубковых матчах.

Лига чемпионов — это праздник, это то, ради чего работают все судьи. Лига Европы — это тоже очень серьезно, но, например, история ЛЧ для меня идет из детства. В 1993-м, 1994-м, 1995-м годах я записывал все матчи и обзоры на кассеты, смотрел и мечтал. Тогда я еще даже не судил, но хотел хоть раз постоять на поле и послушать гимн. В итоге у меня это получилось. Это незабываемо каждый раз, а таких матчей бывает немного в карьере.