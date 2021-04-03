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Карасёв: «Лига чемпионов — это праздник»

сегодня, 08:24

Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал о работе на еврокубковых матчах.

Лига чемпионов — это праздник, это то, ради чего работают все судьи. Лига Европы — это тоже очень серьезно, но, например, история ЛЧ для меня идет из детства. В 1993-м, 1994-м, 1995-м годах я записывал все матчи и обзоры на кассеты, смотрел и мечтал. Тогда я еще даже не судил, но хотел хоть раз постоять на поле и послушать гимн. В итоге у меня это получилось. Это незабываемо каждый раз, а таких матчей бывает немного в карьере.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 10:16
Хочешь стать негром?!🤣🤣🤣😜😜
marut
marut
сегодня в 10:01
Ну что правильно...ЛЧ это праздник
Gahi
Gahi
сегодня в 09:37
Очень не неожиданно слышать такое от ведущего арбитра РПЛ Сергея Карасева. Праздник на поле создают арбитры, которые работают для того чтобы он состоялся. И очень жаль что перед началом матчей в Российской Премьер Лиги у Карасёва и его коллег не чувствуется желания послушать гимн и создать праздник для всех любителей футбола, ради чего они и призваны работать. Но к сожалению зная всё это, арбитры в большинстве в своих решениях готовы наоборот испортить праздник любителям футбола. Удачи
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:30
Подсудить МС и чтоб шейх по полной раскошелился.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 09:13
Если играть, то это понятно. А вот судить игру на ЛЧ или в своем первенстве - не вижу разницы. Судить на ЧМ или ЧЕ тоже объяснимо, потому-что раз в 4 года. Может больше платят или мзда больше? Чтобы просто послушать гимн на стадионе - не верю.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:32
....хотел хоть раз постоять на поле и послушать гимн.
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.....а вокруг все передо мной преклонили колено.
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