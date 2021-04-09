Гравенберг: «Мы были лучше „Ромы“ и всё ещё можем выйти в полуфинал»

Полузащитник «Аякса» прокомментировал домашнее поражение от «Ромы» (1:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Это было неожиданное поражение, потому что мы держали игру под контролем. Мы упустили шанс сделать счёт 2:0, но даже тогда нужно было всего лишь не опускать голову и продолжать в том же духе. Но затем мы пропустили со штрафного, и счёт стал 1:1.

Конечно, «Рома» — хорошая команда, и сегодня они показали, что умеют играть в футбол. Но я по-прежнему считаю, что мы были лучшей командой на поле. И у нас всё ещё есть шанс в ответном матче, так что случиться может всё что угодно.