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Гравенберг: «Мы были лучше „Ромы“ и всё ещё можем выйти в полуфинал»

09 апреля 2021, 07:51
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)1 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Полузащитник «Аякса» Райан Гравенберг прокомментировал домашнее поражение от «Ромы» (1:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Это было неожиданное поражение, потому что мы держали игру под контролем. Мы упустили шанс сделать счёт 2:0, но даже тогда нужно было всего лишь не опускать голову и продолжать в том же духе. Но затем мы пропустили со штрафного, и счёт стал 1:1.

Конечно, «Рома» — хорошая команда, и сегодня они показали, что умеют играть в футбол. Но я по-прежнему считаю, что мы были лучшей командой на поле. И у нас всё ещё есть шанс в ответном матче, так что случиться может всё что угодно.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 апреля в 08:53
Доброе утро! Почему то не начислены очки за комментарий, оставленный в 7-35.
Остапчук 67
Остапчук 67
09 апреля в 08:08
Выиграйте в Италии.
Василий 50
Василий 50
09 апреля в 08:04
Все может быть.
beefs
beefs
09 апреля в 08:01
Лучшая команда пройдёт дальше, посмотрим...
SHMEL258
SHMEL258
09 апреля в 07:58
Счёт на табло...А дальше будет видно.
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