«Фенербахче» просит приостановить чемпионат Турции

«Фенербахче» попросил руководство турецкого футбола приостановить чемпионат страны.
Причиной стало нападение на автобус команды, случившееся после вчерашней игры с «Ризеспором». Транспорт с игроками «Фенера» был обстрелян и забросан камнями.
«Фенербахче» настаивает на том, что чемпионат может быть продолжен только после того, как будут выяснены все обстоятельства происшествия.
Причиной стало нападение на автобус команды, случившееся после вчерашней игры с «Ризеспором». Транспорт с игроками «Фенера» был обстрелян и забросан камнями.
«Фенербахче» настаивает на том, что чемпионат может быть продолжен только после того, как будут выяснены все обстоятельства происшествия.