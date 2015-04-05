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ГлавнаяНовостиТурция. Супер-Лига 2014/2015

«Фенербахче» просит приостановить чемпионат Турции

05 апреля 2015, 16:18
«Фенербахче» попросил руководство турецкого футбола приостановить чемпионат страны.

Причиной стало нападение на автобус команды, случившееся после вчерашней игры с «Ризеспором». Транспорт с игроками «Фенера» был обстрелян и забросан камнями.

«Фенербахче» настаивает на том, что чемпионат может быть продолжен только после того, как будут выяснены все обстоятельства происшествия.
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