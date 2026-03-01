Top.Mail.Ru
Алаев объяснил раннее начало перенесенного матча «Сочи» — «Спартак»

вчера, 22:55
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак15:00 Не начался

Президент лиги Александр Алаев прояснил ситуацию с матчем «Сочи» — «Спартак» в 19-м туре РПЛ.

Матч планировался на воскресенье с началом в 16:30, затем игру сдвинули на 17:30. Из-за режима беспилотной опасности в Сочи РПЛ перенесла игру на 2 марта, 15:00 мск.

Считаю необходимым прояснить ситуацию с переносом матча в Сочи. Весь день город подвергался ракетной опасности, о чем оповещал соответствующий сигнал тревоги. Российская премьер-лига совместно с РФС [Российским футбольным союзом] и местными властями мониторили ситуацию. К сожалению, мы сталкиваемся с вещами, которые невозможно предсказать, поэтому вынуждены действовать по фактическим обстоятельствам. Главный арбитр матча с учетом информации от координационного штаба принял решение о невозможности проведения матча сегодня, о чем сообщил делегату РПЛ. В соответствии с регламентом, полномочия по определению новой даты и времени футбольного матча возлагаются на президента РПЛ. Проведя консультации с клубами «Сочи» и «Спартак», а также с основным вещателем, я принял решение о проведении игры в понедельник, 2 марта, в 15:00 по местному и московскому времени.

Раннее начало матча обусловлено в том числе грядущей встречей Кубка России между «Спартаком» и московским «Динамо», которая состоится 5 марта. Ввиду обстоятельств «Спартак» и так имеет меньше дней на подготовку, но более раннее возвращение в Москву позволит команде быстрее войти в подготовительный режим. Выражаю признательность всем сторонам за конструктивный диалог и надеюсь на понимание со стороны болельщиков клубов.

Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:19
+10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:18
Матч состоится в любую погоду,
Будет Спартак побеждать!
Лишние сутки подарим Динамо
Им нас всё равно не догнать )...
Capral
Capral
вчера в 23:01
Алаев- ты м....к!!!!!!! Потому что, только ИДИОТ, зная о предстоящем матче Спартака с командой ВТБ не перенес игру на более поздний срок, а назначил на следущий день, и при этом- привел глупейшие аргументы!!!!!!! А что взять с человека, который заявил как-то, что не знал, что в России бывают суровые зимы...
