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Лунин: «Зидан и Шевченко очень похожие тренеры»

11 апреля 2021, 11:23

Голкипер «Реала» Андрей Лунин сравнил главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко и наставника мадридского клуба Зинедина Зидана.

Они похожи в том, что это молодые современные тренеры. Подход к тренировкам и играм у них в чём-то схожий. Но разница в том, что в Мадриде у нас не так много теоретических занятий. Но они есть. Наверное, это связано с тем, что в «Реале» больше времени на подготовку к играм. Очень тяжело сравнивать. Два разных тренера. Один в сборной, другой в клубе. Разная специфика работы у них.

Ранее Шевченко рассказал о перспективах Лунина в «Реале».

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Brooklyn888
Brooklyn888
11 апреля в 19:51
Оуу)
dimagas2
dimagas2 ответ Capral (раскрыть)
11 апреля в 13:53
Ему и так валить пора,так что могет говорить что угодно.
Capral
Capral
11 апреля в 12:03
Достаточно вспомнить, как играл Зизу, и как играл Шева....
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
11 апреля в 12:01
Дело даже не в том, что Зидан победитель ЛЧ, а в том, что футбол Зидана- европейский, аристократический, а футбол Шевы- деревенский, хуторской....
mihaluch
mihaluch
11 апреля в 11:59
Шевченко скоро вылетит а Зидан останется по всякому.
Capral
Capral
11 апреля в 11:51
Я думаю Ленину нужно срочно к врачу. Такое ляпнуть. Хорошо, если Зидан, это не прочтёт.....
Ironigor
Ironigor
11 апреля в 11:35
Лунин сам в Непонятки попал !!! Как можно сравнивать их вообще, как тренеров . Шевченко вообще ничего не добился . А Зидан победитель 🏆лиги Чемпионов 2016-2018 и Победитель Супер кубка УЕФА 2016 2017 г.
Вообще-то факты на лицо, как бы они не тренировали !!! Ну а Лунину конечно Успехов !!! Всем Добра !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 апреля в 11:29
Не вижу сходства!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 апреля в 11:29
Быть того не может...
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