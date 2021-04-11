Лунин: «Зидан и Шевченко очень похожие тренеры»

Голкипер «Реала» сравнил главного тренера сборной Украины и наставника мадридского клуба .

Они похожи в том, что это молодые современные тренеры. Подход к тренировкам и играм у них в чём-то схожий. Но разница в том, что в Мадриде у нас не так много теоретических занятий. Но они есть. Наверное, это связано с тем, что в «Реале» больше времени на подготовку к играм. Очень тяжело сравнивать. Два разных тренера. Один в сборной, другой в клубе. Разная специфика работы у них.