МЮ готов осуществить обмен Погба на Роналду этим летом

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13 апреля 2021, 10:24

«Манчестер Юнайтед» готов подписать из «Ювентуса», сообщает Goal со ссылкой на CalcioMercato.

По информации источника, «красные дьяволы» рассмотрят возможность сделки по обмену на португальского форварда этим летом.

Отмечается, что «Юнайтед» рассчитывает получить весомые выплаты за попадание в топ-3 АПЛ и Лигу чемпионов и готов потратить эти средства на подписание и зарплату легенды клуба.

Напомним, что Роналду выступал за МЮ с 2003 по 2009 год.