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МЮ готов осуществить обмен Погба на Роналду этим летом

13 апреля 2021, 10:24

«Манчестер Юнайтед» готов подписать Криштиану Роналду из «Ювентуса», сообщает Goal со ссылкой на CalcioMercato.

По информации источника, «красные дьяволы» рассмотрят возможность сделки по обмену Поля Погба на португальского форварда этим летом.

Отмечается, что «Юнайтед» рассчитывает получить весомые выплаты за попадание в топ-3 АПЛ и Лигу чемпионов и готов потратить эти средства на подписание и зарплату легенды клуба.

Напомним, что Роналду выступал за МЮ с 2003 по 2009 год.

Ранее сообщалось, что подписать Криштиану хочет ПСЖ.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
13 апреля в 18:22
намечается третий развод мю)
modestregista
modestregista
13 апреля в 16:20
Хороший сценарий для музыкального клипа. Футбол как фоновое сопровождение.
lobsterdam
lobsterdam
13 апреля в 15:14
Хочет с почетом и триумфом уйти на пенсию на прощальном матче как положено и чтобы САФ присутствовал, вот было бы классное завершение карьеры! Входит ли такой расклад в планы Оле Гуннара? Так ли он будет хорош для МЮ? Впрочем, опыт с Иброй был и он, в принципе, помогал.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
13 апреля в 12:48
Я только за.
sv_1969
sv_1969
13 апреля в 12:30
Зачем он им
Союзник противников
Союзник противников
13 апреля в 11:58
Мы начали прогулку с английского двора,
к нему -то всё,как видно,и вернётся???
Октябрь 1917
Октябрь 1917
13 апреля в 11:34
От Роналду точно больше пользы будет, чем от негра.
galem72
galem72
13 апреля в 11:17
Какая же редкостная х!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 апреля в 11:11
Вполне равноценный обмен!
Эдмон
Эдмон
13 апреля в 11:06
пусть обратно в Испанию возвращается
ilyafrom
ilyafrom
13 апреля в 10:51
Думаю, Роналду не согласится. Все-таки в Англии несколько топ клубов, жесткая борьба.
А вот ПСЖ для него подходит - внутренние титулы обеспечены, статистику легко набивать и шейхи щедрые.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
13 апреля в 10:49
Погба надо оставлять в МЮ. Подписание Роналду спорно, тут и возраст и команду под него надо подстраивать, лучше купить кого из Санчо/Холанд. А самому Погба особо не зачем идти в Ювентус, они уже не лучшие в Италии.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
13 апреля в 10:43
ну если будет обмен, больше выиграет МЮ!
sihafazatron
sihafazatron
13 апреля в 10:31
как португалы пенальти будут делить между собой?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 апреля в 10:30
Одного ненужного хотят выменять на нафик никому не нужного. Скорее всего с доплатой...
КЭТиК
КЭТиК
13 апреля в 10:28
Непонятно кому из них это выгоднее.
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