МЮ готов осуществить обмен Погба на Роналду этим летом

«Манчестер Юнайтед» готов подписать Криштиану Роналду из «Ювентуса», сообщает Goal со ссылкой на CalcioMercato.
По информации источника, «красные дьяволы» рассмотрят возможность сделки по обмену Поля Погба на португальского форварда этим летом.
Отмечается, что «Юнайтед» рассчитывает получить весомые выплаты за попадание в топ-3 АПЛ и Лигу чемпионов и готов потратить эти средства на подписание и зарплату легенды клуба.
Напомним, что Роналду выступал за МЮ с 2003 по 2009 год.
Ранее сообщалось, что подписать Криштиану хочет ПСЖ.
к нему -то всё,как видно,и вернётся???
к нему -то всё,как видно,и вернётся???
А вот ПСЖ для него подходит - внутренние титулы обеспечены, статистику легко набивать и шейхи щедрые.
А вот ПСЖ для него подходит - внутренние титулы обеспечены, статистику легко набивать и шейхи щедрые.