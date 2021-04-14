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Маттеус: «Флик этим летом возглавит сборную Германии»

14 апреля 2021, 02:32

Экс-игрок «Баварии» Лотар Маттеус после вылета бывшей команды из Лиги чемпионов сообщил, что наставник мюнхенцев Ханс-Дитер Флик этим летом сменит Йоахима Лёва на посту главного тренера сборной Германии.

Это была последняя игра Ханси Флика в Лиге чемпионов в качестве тренера «Баварии». Он является главным кандидатом Немецкого футбольного союза на замену Лёву в сборной Германии. Летом он примет их предложение.

Также, по словам Маттеуса, «Бавария» уже ищет замену Флику и ведёт переговоры с главным тренером «РБ Лейпциг» Юлианом Нагельсманном.

Напомним, в марте стало известно о том, что Йоахим Лёв покинет сборную Германии после чемпионата Европы-2020, который пройдёт этим летом.

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Все комментарии
sash71
sash71
14 апреля в 12:04
У немцев всегда были тренера ТОП уровня, что в сборной, что на клубном уровне
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein
14 апреля в 11:37
Лучше Нагельсманна в сборную, а Флика оставить в Баварии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 апреля в 06:49
Пойдёт на повышение.
Caniggia
Caniggia
14 апреля в 05:42
А Лёва в Спартак! Но он, наверное, не поедет!
ДСА
ДСА
14 апреля в 05:28
Неудачу повесили на тренера.
swed27
swed27
14 апреля в 05:03
Давно пора Лёва сменить
STVA 1
STVA 1
14 апреля в 02:48
Думаю это правильно
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