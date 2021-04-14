Маттеус: «Флик этим летом возглавит сборную Германии»

Экс-игрок «Баварии» Лотар Маттеус после вылета бывшей команды из Лиги чемпионов сообщил, что наставник мюнхенцев Ханс-Дитер Флик этим летом сменит Йоахима Лёва на посту главного тренера сборной Германии.
Это была последняя игра Ханси Флика в Лиге чемпионов в качестве тренера «Баварии». Он является главным кандидатом Немецкого футбольного союза на замену Лёву в сборной Германии. Летом он примет их предложение.
Также, по словам Маттеуса, «Бавария» уже ищет замену Флику и ведёт переговоры с главным тренером «РБ Лейпциг» Юлианом Нагельсманном.
Напомним, в марте стало известно о том, что Йоахим Лёв покинет сборную Германии после чемпионата Европы-2020, который пройдёт этим летом.