Маттеус: «Флик этим летом возглавит сборную Германии»

1618356734

14 апреля 2021, 02:32

Экс-игрок «Баварии» после вылета бывшей команды из Лиги чемпионов сообщил, что наставник мюнхенцев этим летом сменит на посту главного тренера сборной Германии.

Это была последняя игра Ханси Флика в Лиге чемпионов в качестве тренера «Баварии». Он является главным кандидатом Немецкого футбольного союза на замену Лёву в сборной Германии. Летом он примет их предложение.

Также, по словам Маттеуса, «Бавария» уже ищет замену Флику и ведёт переговоры с главным тренером «РБ Лейпциг» .

Напомним, в марте стало известно о том, что Йоахим Лёв покинет сборную Германии после чемпионата Европы-2020, который пройдёт этим летом.