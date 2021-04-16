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Филатов: «Надоело, что все проблемы всегда связаны со „Спартаком“»

16 апреля 2021, 16:03
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо08.05.2021 в 16:30 Не начался

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов заявил, что решение КДК РФС, согласно которому московский клуб проведет домашний матч 29-го тура РПЛ против «Динамо» на нейтральном поле, является несправедливым.

Несправедливо наказали нас. И почему все всегда связано со «Спартаком» — это уже надоело. Может, им сразу отдать второе место, чтобы успокоились.

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Все комментарии
Торвин
Торвин
16 апреля в 21:07
    морозз
    морозз
    16 апреля в 20:23
    Коррупционная составляющая на лицо, Сухина вопреки всем запретам работал с судьями до матча и это факт! Наказание как всегда в трусливом стиле руководства РФС, на пол шишки, а надо во всю русскую душу по самое не могу!
    желаю чтобы вам
    желаю чтобы вам ответ Супервайзер (раскрыть)
    16 апреля в 20:06
    Приберут питерские к рукам окончательно Лукойл
    ------------------------------------------------------------
    а что, есть варианты?
    Супервайзер
    Супервайзер
    16 апреля в 19:26
    Филатов, успокойся. Были в России две независимых ( хотя и формально) от Газпрома команды- Спартак и Краснодар, осталась одна- Спартак.
    Приберут питерские к рукам окончательно Лукойл- не будет ни одной.
    Красота! Но Россия в еврокубках участвовать не будет из-за отсутствия в ней футбола.
    Переживем, зато у нас останутся скрепы!
    shur
    shur
    16 апреля в 19:23
      13 RUS
      13 RUS
      16 апреля в 18:55
        112910415
        112910415
        16 апреля в 18:40
        тот случай, когда на себя оборотиться не удалось почему-то
        Vladimir808
        Vladimir808
        16 апреля в 18:33
        А чего надоело? И по чём тут Спартак?
        А вы не бегайте по судейским комнатам, не нарушайте регламент и всё будет чики пуки,)
        Romkurch
        Romkurch
        16 апреля в 18:33
        Решение КДК куплено Фердуном, это же всем ясно.
        ABir
        ABir
        16 апреля в 18:21
        А говорили, что жд будет засчитано техническое поражение. Легко отделались, будут и дальше с судьями работать
        makkie
        makkie ответ Союзник противников (раскрыть)
        16 апреля в 18:13
        Ээ-э, вам бы отдохнуть в этом году в еврокубках.
        Всё равно ведь в ЛЕ сливаете, а ЛЧ не по зубам. Да и Оличу нужно время на строительство новой команды. А еврокубки отнимают много сил и не дают сосредоточиться на главном.
        vm777
        vm777 ответ Байкал-38 (раскрыть)
        16 апреля в 18:03, ред.
        Ну да, никто так себя не ведет. И не было такого, чтобы три клуба писали письмо против одной команды, с целью дисквалификации ее игрока? Или может Гинер не припоминал Иванову его отца, не советовал Егорову застрелиться? А в 2019 удивлялся лояльному судейству по отношению к Локо. Тогда еще Кикнадзезаговорил про травлю команды с подачи Гинера. Ах да, Семин, Кикнадзе и ко тоже частенько жаловались на арбитров. Как и Зенит с Ростовом. Но ноет же у нас только Спартак))) но ничего, скоро и другие команды столкнутся с таким судейством, тоже поноют, благо странное судейство стало фишкой нашей лиги, как и позор клубов на евроарене.
        -ZIBOROCK-
        -ZIBOROCK-
        16 апреля в 17:50, ред.
        Ну конечно же все проблемы связаны со Спартаком, ведь это на матч Спартак - Ювентус продавали фальшивые билеты, это из Спартака уволили 20 сотрудников за фото в соцсетях, ведь это Спартак отказался оплачивать операцию своей легенде Тарасову пока их не обязал суд, ведь это Спартак выкинул Семина, ведь это футболисты Спартака Баринов, Миранчук и Магкеев в компании экс-супруги Кержакова зажигали в клубе перед матчем с Рубином, и именно Спартак требует с Геркуса 145 млню рублей! А еще напомнить вам игру с Рубином, которую судил небезызвестный Иванов, или напомнить вашего Леонченко, или Баринова, или можект напомнить сколько игроков Спартака играло и играет в Локо?!
        P.S. Кстати, этот самый Филатов которого Сёмин считал и называл другом, проголосовал тоже за отставку Палыча!
        Союзник противников
        Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
        16 апреля в 17:48
        ТОгда давайте в сторону,пропустите задних,пока разборки не закончите.
        Союзник противников
        Союзник противников
        16 апреля в 17:45
        Не надо им так просто отдавать второе место.Надо потерпеть и всё встанет на свои места.Локо остаётся претендентом №1 на этот пост,а следующие пять команд(начиная со "Спартака")будут оппонировать ему в этом желании.
        -ZIBOROCK-
        -ZIBOROCK-
        16 апреля в 17:28
        Вспомнилась былая история:
        "Игроки «Локомотива» должны были получить от «Зенита» по 30 тысяч евро каждый, если команде удастся выиграть у «Спартака». Однако на гол Ари «Спартак» ответил мячом Промеса, позволившим коллективу Карреры одно очко все-таки взять. Уже в понедельник история продолжила развиваться. Корреспондент ТАСС в эфире «Спорт FM» сказал, что финансовые поощрения футболистам и тренерам «Локомотива» все-таки достались. Есть информация, что деньги на счет игроков, тренеров «Локомотива» упали, ведь клуб помог «Зениту» приблизиться к «Спартаку»."
        За адекватность
        За адекватность
        16 апреля в 17:12
        Толку-то уже от этого второго места? С учетом того, что теперь для попадания в ГЭ ЛЧ серебряному призеру придется пройти два квалифай раунда, то надежды на довольно приличную сумму приобретают очень уж виртуальный характер. Как всегда личное мнение.
        Байкал-38
        Байкал-38 ответ mat73 (раскрыть)
        16 апреля в 17:11
        Что то ваш Федун не снялся с чемпионата, хотя кричал об этом в открытую.
        А Филатов сказал правильно и по делу, больше себя так никто не ведёт.
        mihaluch
        mihaluch
        16 апреля в 17:09
        Правильно в Спартаке владелец полковник а полковники все за ЦСКА.
        Байкал-38.
        Байкал-38.
        16 апреля в 17:09
        А потом спартачи удивляются почему их все не любят!
        mat73
        mat73
        16 апреля в 17:06
        Надоело? Уходи из футбола! Может как раз наш футбол чуть чище станет!
        makkie
        makkie
        16 апреля в 17:04
        Может, им сразу отдать второе место, чтобы успокоились.
        __________________________

        То же самое можно сказать в обратную сторону.
        Может отдать Локо второе место, чтобы судьи наконец начали нормально работать, а Сухина перестал носиться в предбанники и строить резервных арбитров в концовке матчей?

        У Локо же лояльное судейство, во многом благодаря Сухине. Не первый год!
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        16 апреля в 17:00
        Про других не интересно!
        Futurista
        Futurista
        16 апреля в 16:49
        Никита Гроздов
        Никита Гроздов
        16 апреля в 16:40
        Филатов черт
        Romkurch
        Romkurch
        16 апреля в 16:30
        Лучше сразу седьмое, спартак его больше заслужил.
        swed27
        swed27
        16 апреля в 16:17
        Чуть что сразу спартак
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