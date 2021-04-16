Филатов: «Надоело, что все проблемы всегда связаны со „Спартаком“»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов заявил, что решение КДК РФС , согласно которому московский клуб проведет домашний матч 29-го тура РПЛ против «Динамо» на нейтральном поле, является несправедливым.

Несправедливо наказали нас. И почему все всегда связано со «Спартаком» — это уже надоело. Может, им сразу отдать второе место, чтобы успокоились.