Филатов: «Надоело, что все проблемы всегда связаны со „Спартаком“»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов заявил, что решение КДК РФС, согласно которому московский клуб проведет домашний матч 29-го тура РПЛ против «Динамо» на нейтральном поле, является несправедливым.
Несправедливо наказали нас. И почему все всегда связано со «Спартаком» — это уже надоело. Может, им сразу отдать второе место, чтобы успокоились.
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а что, есть варианты?
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а что, есть варианты?
Приберут питерские к рукам окончательно Лукойл- не будет ни одной.
Красота! Но Россия в еврокубках участвовать не будет из-за отсутствия в ней футбола.
Переживем, зато у нас останутся скрепы!
Приберут питерские к рукам окончательно Лукойл- не будет ни одной.
Красота! Но Россия в еврокубках участвовать не будет из-за отсутствия в ней футбола.
Переживем, зато у нас останутся скрепы!
А вы не бегайте по судейским комнатам, не нарушайте регламент и всё будет чики пуки,)
А вы не бегайте по судейским комнатам, не нарушайте регламент и всё будет чики пуки,)
Всё равно ведь в ЛЕ сливаете, а ЛЧ не по зубам. Да и Оличу нужно время на строительство новой команды. А еврокубки отнимают много сил и не дают сосредоточиться на главном.
Всё равно ведь в ЛЕ сливаете, а ЛЧ не по зубам. Да и Оличу нужно время на строительство новой команды. А еврокубки отнимают много сил и не дают сосредоточиться на главном.
P.S. Кстати, этот самый Филатов которого Сёмин считал и называл другом, проголосовал тоже за отставку Палыча!
P.S. Кстати, этот самый Филатов которого Сёмин считал и называл другом, проголосовал тоже за отставку Палыча!
"Игроки «Локомотива» должны были получить от «Зенита» по 30 тысяч евро каждый, если команде удастся выиграть у «Спартака». Однако на гол Ари «Спартак» ответил мячом Промеса, позволившим коллективу Карреры одно очко все-таки взять. Уже в понедельник история продолжила развиваться. Корреспондент ТАСС в эфире «Спорт FM» сказал, что финансовые поощрения футболистам и тренерам «Локомотива» все-таки достались. Есть информация, что деньги на счет игроков, тренеров «Локомотива» упали, ведь клуб помог «Зениту» приблизиться к «Спартаку»."
"Игроки «Локомотива» должны были получить от «Зенита» по 30 тысяч евро каждый, если команде удастся выиграть у «Спартака». Однако на гол Ари «Спартак» ответил мячом Промеса, позволившим коллективу Карреры одно очко все-таки взять. Уже в понедельник история продолжила развиваться. Корреспондент ТАСС в эфире «Спорт FM» сказал, что финансовые поощрения футболистам и тренерам «Локомотива» все-таки достались. Есть информация, что деньги на счет игроков, тренеров «Локомотива» упали, ведь клуб помог «Зениту» приблизиться к «Спартаку»."
А Филатов сказал правильно и по делу, больше себя так никто не ведёт.
А Филатов сказал правильно и по делу, больше себя так никто не ведёт.
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То же самое можно сказать в обратную сторону.
Может отдать Локо второе место, чтобы судьи наконец начали нормально работать, а Сухина перестал носиться в предбанники и строить резервных арбитров в концовке матчей?
У Локо же лояльное судейство, во многом благодаря Сухине. Не первый год!
__________________________
То же самое можно сказать в обратную сторону.
Может отдать Локо второе место, чтобы судьи наконец начали нормально работать, а Сухина перестал носиться в предбанники и строить резервных арбитров в концовке матчей?
У Локо же лояльное судейство, во многом благодаря Сухине. Не первый год!