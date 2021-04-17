Червиченко о решении КДК: «По существу, „Локомотив“ — два раза потерпевшие»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение КДК по матчу 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (2:0).

Решение справедливое, но опять второй раз в пользу «Спартака», потому что именно «Спартак» и «Локомотив» будут бороться за второе место и путёвку в Лигу чемпионов.

В первой ситуации, когда Гильерме два часа поливали грязью, он, естественно, ответил, как, наверное, 90% и больше мужчин, у которых есть достоинство, ответят обидчикам. За это он получил два матча дисквалификации, а «Спартак» смешной штраф в 500 тысяч рублей и какую-то условку. А мы понимаем, что условно — это значит, что никогда.

И вот второй эпизод. Вроде, заходили [в судейскую] и один, и другой (Прим. — Сухина и Козловцев), но теперь «Локомотив» играет на нейтральном поле. Получается, что, кто больше всех поднял истерику, проорался, тот прошёлся по касательной. А «Локомотив» за то, что в принципе достойно обыгрывал, получил два наказания. По букве закона — да, а по существу, ну вот, два раза потерпевшие.