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Червиченко о решении КДК: «По существу, „Локомотив“ — два раза потерпевшие»

17 апреля 2021, 01:45
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение КДК по матчу 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (2:0).

Решение справедливое, но опять второй раз в пользу «Спартака», потому что именно «Спартак» и «Локомотив» будут бороться за второе место и путёвку в Лигу чемпионов.

В первой ситуации, когда Гильерме два часа поливали грязью, он, естественно, ответил, как, наверное, 90% и больше мужчин, у которых есть достоинство, ответят обидчикам. За это он получил два матча дисквалификации, а «Спартак» смешной штраф в 500 тысяч рублей и какую-то условку. А мы понимаем, что условно — это значит, что никогда.

И вот второй эпизод. Вроде, заходили [в судейскую] и один, и другой (Прим. — Сухина и Козловцев), но теперь «Локомотив» играет на нейтральном поле. Получается, что, кто больше всех поднял истерику, проорался, тот прошёлся по касательной. А «Локомотив» за то, что в принципе достойно обыгрывал, получил два наказания. По букве закона — да, а по существу, ну вот, два раза потерпевшие.

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Madikus
Madikus
18 апреля в 14:41
Задолбал этот жирный слабум
Гори ты в аду
112910415
112910415
17 апреля в 07:39
позиции сторон сблизить невозможно
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
17 апреля в 03:56
"Получается, что, кто больше всех поднял истерику, проорался, тот прошёлся по касательной".

Золотые слова.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 апреля в 03:49
Пора бы уже Спартаку угомониться. Проиграли по делу.
Ironigor
Ironigor
17 апреля в 02:04
Шоо вообще творится в футбольном хозяйстве ???
ИНТРИГИ , РАССЛЕДОВАНИЯ, НАКАЗАНИЯ - ПОЗОРИЩЕ !!!
beefs
beefs
17 апреля в 01:52
какое позорище и это народная команда, не пойму или народ с ума сошел, или...
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