ГлавнаяНовости

«Вредители! Этого нельзя делать». Экс-президент «Локо» — о решении КДК

16 апреля 2021, 17:50

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал решения КДК РФС по матчу 25-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (0:2).

Это решение меня возмутило до глубины души! Такие решения принимать нельзя, они только мешают развитию нашего футбола. Если виновен один человек, накажите его. При чём здесь огромная армия болельщиков «Локомотива»? Они планировали своё время, решили пойти на футбол с семьёй, детьми, друзьями. Может, они этого Сухину и не видели никогда. Представьте, если это произойдёт в театре? В буфете администратор накосячил, и теперь спектакль пройдёт в другом месте. Это безобразие! Так делать нельзя.

В регламенте написано, что нельзя заходить в судейскую. Клуб одного из тех, кто зашёл, наказали, а другого практически не наказали. Регламент одинаков. Вроде сидят умные люди, но они настолько вредят нашему футболу… Просто вредители! Этого нельзя делать. К сожалению, в истории нашего футбола таких решений немало принималось. Мы никак не можем это победить. Если вы прописали в регламенте, что нельзя заходить в судейскую, обеспечьте условия, при которых нельзя зайти. С одной стороны нельзя, а с другой — надо какой-то протокол подписать.

Все новости
Федотов: «Карасёв должен был пропускать тур, а ему отдали главный матч»
Вчера, 17:06 Комментарии13
Уилкшир: «В Черчесове были опредёленные вещи, которые мне не нравились»
Вчера, 16:39 Комментарии10
Кузнецов: «Отмена красной карточки Ахметова — абсолютно правильное решение»
Вчера, 15:45 Комментарии22
Семак — о победах «Локомотива»: «Любая серия рано или поздно заканчивается»
Вчера, 15:04 Комментарии44
Аршавин: «„Зенит“ связан с „Сочи“? Посмотрите на „Спартак“ и „Арсенал“»
Вчера, 11:09 Комментарии40
Фомин: «После слов Шварца возникает улыбка на лице»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
17 апреля в 10:28
Блин, у сухины рецидив. В чём траблы-то? Не понимаю, зачем столько нытья вокруг наказания игрой на нейтралке. Можно подумать, у них 3 балла заранее забрали в пользу ДМ или отняли победу над Спартаком.
арсениум
арсениум
16 апреля в 20:26
Не надо вешать лапшу - буфетчик никак не влияет на качество спектакля и его результат, равно как бывший судья и начальник одной из команд в одном лице, находящийся в судейской, может влиять на качество матча и его результат. Если бы Локо заставили играть из-за буфетчика, отравившего посетителя матча, эти вопли имели бы права на наличие логики. А так, ну обидно, ну попались. но ведь Локо достал уже всех абсолютно с Сухиной, и не первый год. ну вот и итог.
SHMEL
SHMEL
16 апреля в 20:09
Решение на мой взгляд очень странное , но тем не менее, уверен, оно действенное, вряд ли теперь Сухина рискнёт повторить свои фокусы.
Байкал-38
Байкал-38
16 апреля в 19:27
Принимающая сторона отвечает за встречу, размещение в гостинице, за комфортное пребывание во время матча и отправку судей после матча!
И после этого они обвиняют принимающих, за то что они общались с судьям. Идиотизм!!!
Тем более я не понимаю команды, которые делают всё так же, но обвиняют в этом других, но с оговоркой, что они яко бы не такие.
Пока за всё это не будут отвечать сам судейский корпус и РФС, такие истории будут продолжаться.
За адекватность
За адекватность
16 апреля в 19:23
"Вроде сидят умные люди"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Союзник противников (раскрыть)
16 апреля в 19:18
Про какие ресурсы ты толкуешь, побеждать нужно в личных встречах, вот и всё .
Зенит дважды вынес ваших - вот уже +6 очков, со Спартаком +4, на очереди Локо из прямых конкурентов. А московские всё по кабинетам шастают да жалобы друг на друга строчат.
Технари просят. Стыдобище...
STVA 1
STVA 1
16 апреля в 18:45
Если это повторно то все правильно получается!
vm777
vm777 ответ cska1948 (раскрыть)
16 апреля в 18:41
Это уже не ко мне. Как я неоднократно говорил: кдк уже давно принимает неадекватные решения. Но кому до это было дело? Все же смеялись и шутили про заговор.
112910415
112910415
16 апреля в 18:37
ну рецидив же.
правда, не понятно ?
Союзник противников
Союзник противников ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
16 апреля в 18:36
Отлично учится у Миллера,но ресурсов сделать задел, с первых туров,недостаточно.За неимением гербовой пишет на простой.
cska1948
cska1948 ответ vm777 (раскрыть)
16 апреля в 18:28
Почему, в таком случае, СпаМ доже УСЛОВНО не наказали?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 апреля в 18:28
Да уже по мотивам этого события можно экранизацию мастерить:
mihaluch
mihaluch
16 апреля в 18:23
У судейской надо ставить часового с автоматом с примкнутым штыком.
vm777
vm777 ответ cska1948 (раскрыть)
16 апреля в 18:21
У Сухины это повторное нарушение за один сезон. В прошлый раз им дали условное наказание в виде переноса матча на нейтральное поле. Вот в течение сезона повторно нарушили и их наказали. У Спартака это первое нарушение, отделались штрафом.
cska1948
cska1948
16 апреля в 18:17
Действительно, если Локо наказали за нарушение Регламента Сухиной то почему за такое же нарушение Козловцевым не наказали СпаМ?
viv
viv
16 апреля в 18:16
Наумов еще должен сказать спасибо, что в виде наказания перенесли матч на нейтральное поле, а не сняли три очка.
vm777
vm777
16 апреля в 18:14, ред.
Кдк и эск уже давно принимают неадекватные и странные решения. Спартак уже много раз с этим сталкивался, Ростов, Цска и Зенит тоже. Вот и до Локо очередь дошла. Добро пожаловать в реальный мир рпл))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ makkie (раскрыть)
16 апреля в 18:14
Макс, а сколько условок было дано вашим фанам за российского кипера Гилю?
И вроде очередная дана, если правильно понимаю...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Союзник противников (раскрыть)
16 апреля в 18:11
Вполне возможно. Я давно говорю про гинера ,что он выжидает до тура 24-25, и когда определится круг его конкурентов - начинает действовать. Так было в своё время в борьбе с Ростовом, Краснодаром. Жду козьей рожи и сейчас, а грызня между Локо и Спартаком ему только на руку...
makkie
makkie
16 апреля в 18:10
Так у Локо была условка после матча с Ахматом в 2020 году, когда Сухина обматерил судей.
После недавнего нарушения этого же Сухины клуб наказали уже реально.
beefs
beefs
16 апреля в 18:10
это называется сбить пыль с ушей...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
16 апреля в 18:07
Действительно, при чем тут болельщики?
ermak6848
ermak6848
16 апреля в 18:07
ну кто бы мог " подумать " - мать вашу..
drug01
drug01
16 апреля в 18:04
Таковы наши дела в футболе...
Союзник противников
Союзник противников ответ ДАША Д (раскрыть)
16 апреля в 18:00
Намекаешь,что надо собрать в одно место-и дихлофосом???
Союзник противников
Союзник противников
16 апреля в 17:59
Во какая битва развернулась за второе место! Жаль,что не на поле,а в подковёрной борьбе! Похоже,выиграет её третий;уж не Женька-ли Гинер??!
Трезвый повар
Трезвый повар
16 апреля в 17:58
При нынешних средствах коммуникации и дистанционных финансовых операциях посещение судейской уже не имеет такого важного значения как раньше
genirini
genirini
16 апреля в 17:56
Это Россия, детка.........
ДАША Д
ДАША Д
16 апреля в 17:55
Тараканы есть везде.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100