Орещук: «Отдайте „Спартаку“ уже 3 очка. Они не успокоятся, пока не победят»

Футбольный агент поделился мнением о ходе разбирательств по матчу 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (2:0).

Отдайте им 3 очка уже. Ну не успокоятся они никак, пока не победят. Во всём же виноват Сухина. Разве это не видно было? «Спартак» играл шикарно. Размашистые атаки, короткий пас, забегание, дальние удары. Если не Сухина, чистая победа «Спартака» была бы. Если не отдадите, они снимутся.