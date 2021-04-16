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Орещук: «Отдайте „Спартаку“ уже 3 очка. Они не успокоятся, пока не победят»

16 апреля 2021, 20:50
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Футбольный агент Роман Орещук поделился мнением о ходе разбирательств по матчу 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (2:0).

Отдайте им 3 очка уже. Ну не успокоятся они никак, пока не победят. Во всём же виноват Сухина. Разве это не видно было? «Спартак» играл шикарно. Размашистые атаки, короткий пас, забегание, дальние удары. Если не Сухина, чистая победа «Спартака» была бы. Если не отдадите, они снимутся.

Ранее «Спартак» направил в РФС ещё два письма по «делу Сухины».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ 112910415 (раскрыть)
17 апреля в 13:51
Он по этой части
Палыч82
Палыч82 ответ makkie (раскрыть)
17 апреля в 12:04
Что значит играл лучше?) Больше с мячом возились? Результат приносят мячи в воротах. Несколько голов Спартака что ли отменили? Вроде нет. Игроки Локомотива в волейбол играли, вынося аки Суарес и Скоулз? Тоже нет. Сильно летящий (один раз даже не в сторону ворот) мяч с близкого расстояния попадал в стелящегося в подкате игрока (кстати, красно-белые аристократы практически под шайбы не ложатся, может и логично, что инертная оборона столько пропускает). Далее на Обещаньисе может и стоило дать пенальти, как и красные Мухину с Джикией, но Максименыч проиграл матч, в то время как Гильерме успешно парировал атаки соперника, а Смолов организовал пару нокдаунов
makkie
makkie ответ cska1948 (раскрыть)
17 апреля в 11:25, ред.
Если вкратце, то Сухина был их начальником одно время. А потом после скандала в матче Зенит-Спартак не смог отмазать Иванова и ушёл в отставку.
Как думаете, остались у Сухины старые связи и могут ли его бывшие подчиненные плохо судить Локомотив? Даже Гинер напрямую об этом говорил. Забыли?
cska1948
cska1948 ответ makkie (раскрыть)
17 апреля в 09:48
Ваши слова:"Надо ли говорить, кто такой Сухина и что его связывает с действующими арбитрами? Особенно с Ивановым"
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А можно поподробней, ЧТО Сухину связывает с действующими арбитрами? Уверен, что очень многим соккерчанам это будет интересно узнать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
16 апреля в 22:47, ред.
А как можно ставить пенальти на промесе если его там не было, или за руку, которой тоже не было. А смотреть ВАР судья должен только если по мнению вар судья совершил ГРУБУЮ ошибку. Левников не совершил ни одной Грубой ошибки. Методические ошибки были, но они на результат не повлияли. Спартак играл лучше, но проиграл, так бывает и нередко
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
16 апреля в 22:13
Не из-за судейства, но Левников повлиял на результат матча.
Ставь пенальти на Промесе, вот тебе и 1-1 вместо 0-2.
Дай пенальти за руку Пабло - вот тебе интрига даже при 1-2.

За Спартак во втором тайме не стыдно. Но порывы сравнять счет разбивались о куражную игру Гильерме и слепоту судей, забивших на просмотр VAR. Левников бы хоть для приличия разок сходил к экрану. Нет, перешептывались с Ивановым по связи и продолжали игру.

Мы проиграли по счету, ни разу не забили.
Но и судить надо по-мужски, а не в одну сторону. Повторюсь, у Локо в последние годы очень лояльное судейство. Надо ли говорить, кто такой Сухина и что его связывает с действующими арбитрами? Особенно с Ивановым, который сидел на VAR. Такое ощущение, что спал у мониторов.
Al Ko
Al Ko
16 апреля в 21:58
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    16 апреля в 21:57, ред.
    А никто и не спорит, что Спартак играл лучше. Но ты же знаешь, что далеко не всегда побеждает та команда, которая играет лучше. Это спорт. Но уж говорить, что Спартак проиграл из-за судейства, это себя не уважать. А вести себя надо достойно, и желательно помужски, а а не как Федун
    Ironigor
    Ironigor
    16 апреля в 21:57
    Воо, ещё один решала . Ты то кто такой ??? Занимайтесь каждый своим делом !!!
    Великая СТРАНА СОВЕТОВ !!!???
    ВСЕМ ДОБРА !!!
    за
    за
    16 апреля в 21:33
    Я бы посоветовал агенту торговать своим "черным деревом".
    Торвин
    Торвин
    16 апреля в 21:22
    Дайте уже спартаку шоколадную медаль :), как в садике.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    16 апреля в 21:16
    Отдайте народным "заслуженные" 3 очка! Запасаемся поп-корном, второе действие в цирковом представлении...
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ 112910415 (раскрыть)
    16 апреля в 21:09
    Он шуршаньем наслаждался.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    16 апреля в 21:08
    Да уж вроде все стихло??? Или мне показалось???
    Рязань 062
    Рязань 062
    16 апреля в 21:07
      Союзник противников
      Союзник противников
      16 апреля в 21:07
      Не-а,это паллиативное решение;только титул чемпиона РПЛ(авансом) 2020-2021 г успокоит Арнольдыча.
      112910415
      112910415
      16 апреля в 21:04
      предельно странный агент
      атак не видел, ударов не заметил ...
      это точно футбольный агент ?
      ABir
      ABir
      16 апреля в 21:04
      Агенты, как правило, такие же бесчестные люди, как и свистки. За хрустяшки на все готовы
      d_fincher
      d_fincher
      16 апреля в 21:03
      Агентская мафия троллит. Прикрывает положение вещей, построенное Газпромом. Потому что это удобно, ничего менять не надо - даи и даи.

      Спартак всё верно делает - заставить исполнять регламент!
      STVA 1
      STVA 1
      16 апреля в 20:56
      Похоже Рому обошли стороной агентские!
      makkie
      makkie
      16 апреля в 20:54
      Ушлый агент вылез, смотрите-ка)
      Спартак играл не хуже Локо, кстати - а во втором тайме даже лучше, причем в меньшинстве.
      Так что выпад Орещука совсем не к месту!
      Futurista
      Futurista
      16 апреля в 20:52
      Спартаку подачки не нужны...переиграть матч при справедливом судействе и соблюдением норм регламента РФС...
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