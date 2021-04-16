Орещук: «Отдайте „Спартаку“ уже 3 очка. Они не успокоятся, пока не победят»

Футбольный агент Роман Орещук поделился мнением о ходе разбирательств по матчу 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (2:0).
Отдайте им 3 очка уже. Ну не успокоятся они никак, пока не победят. Во всём же виноват Сухина. Разве это не видно было? «Спартак» играл шикарно. Размашистые атаки, короткий пас, забегание, дальние удары. Если не Сухина, чистая победа «Спартака» была бы. Если не отдадите, они снимутся.
Ранее «Спартак» направил в РФС ещё два письма по «делу Сухины».
https://www.youtube.com/watch?v=wykKHBa1_cE
Как думаете, остались у Сухины старые связи и могут ли его бывшие подчиненные плохо судить Локомотив? Даже Гинер напрямую об этом говорил. Забыли?
Как думаете, остались у Сухины старые связи и могут ли его бывшие подчиненные плохо судить Локомотив? Даже Гинер напрямую об этом говорил. Забыли?
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А можно поподробней, ЧТО Сухину связывает с действующими арбитрами? Уверен, что очень многим соккерчанам это будет интересно узнать.
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А можно поподробней, ЧТО Сухину связывает с действующими арбитрами? Уверен, что очень многим соккерчанам это будет интересно узнать.
Ставь пенальти на Промесе, вот тебе и 1-1 вместо 0-2.
Дай пенальти за руку Пабло - вот тебе интрига даже при 1-2.
За Спартак во втором тайме не стыдно. Но порывы сравнять счет разбивались о куражную игру Гильерме и слепоту судей, забивших на просмотр VAR. Левников бы хоть для приличия разок сходил к экрану. Нет, перешептывались с Ивановым по связи и продолжали игру.
Мы проиграли по счету, ни разу не забили.
Но и судить надо по-мужски, а не в одну сторону. Повторюсь, у Локо в последние годы очень лояльное судейство. Надо ли говорить, кто такой Сухина и что его связывает с действующими арбитрами? Особенно с Ивановым, который сидел на VAR. Такое ощущение, что спал у мониторов.
Ставь пенальти на Промесе, вот тебе и 1-1 вместо 0-2.
Дай пенальти за руку Пабло - вот тебе интрига даже при 1-2.
За Спартак во втором тайме не стыдно. Но порывы сравнять счет разбивались о куражную игру Гильерме и слепоту судей, забивших на просмотр VAR. Левников бы хоть для приличия разок сходил к экрану. Нет, перешептывались с Ивановым по связи и продолжали игру.
Мы проиграли по счету, ни разу не забили.
Но и судить надо по-мужски, а не в одну сторону. Повторюсь, у Локо в последние годы очень лояльное судейство. Надо ли говорить, кто такой Сухина и что его связывает с действующими арбитрами? Особенно с Ивановым, который сидел на VAR. Такое ощущение, что спал у мониторов.
Великая СТРАНА СОВЕТОВ !!!???
ВСЕМ ДОБРА !!!
Великая СТРАНА СОВЕТОВ !!!???
ВСЕМ ДОБРА !!!
атак не видел, ударов не заметил ...
это точно футбольный агент ?
атак не видел, ударов не заметил ...
это точно футбольный агент ?
Спартак всё верно делает - заставить исполнять регламент!
Спартак всё верно делает - заставить исполнять регламент!
Спартак играл не хуже Локо, кстати - а во втором тайме даже лучше, причем в меньшинстве.
Так что выпад Орещука совсем не к месту!
Спартак играл не хуже Локо, кстати - а во втором тайме даже лучше, причем в меньшинстве.
Так что выпад Орещука совсем не к месту!