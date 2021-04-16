«Ждём Моуриньо». Директор «Спартака» отреагировал на слухи о тренерах

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов с юмором прокомментировал появившуюся сегодня информацию о переговорах клуба с португальскими тренерами.
К ночи жду Жозе [Моуриньо]. Сегодня португальский день.
Ранее появилась информация об интересе «Спартака» к главному тренеру «Ромы» Паулу Фонсеке и переговорах клуба с экс-главным тренером «Бенфики» Руем Виторией.
Фетисов звонит Жозе :
- Ну ты где ???
- Да я за Роналду заехал , к обеду будем.
Фетисов звонит Жозе :
- Ну ты где ???
- Да я за Роналду заехал , к обеду будем.