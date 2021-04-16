«Ждём Моуриньо». Директор «Спартака» отреагировал на слухи о тренерах

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16 апреля 2021, 21:20

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов с юмором прокомментировал появившуюся сегодня информацию о переговорах клуба с португальскими тренерами.

К ночи жду Жозе [Моуриньо]. Сегодня португальский день.

Ранее появилась информация об интересе «Спартака» к главному тренеру «Ромы» и переговорах клуба с экс-главным тренером «Бенфики» Руем Виторией.