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«Ждём Моуриньо». Директор «Спартака» отреагировал на слухи о тренерах

16 апреля 2021, 21:20

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов с юмором прокомментировал появившуюся сегодня информацию о переговорах клуба с португальскими тренерами.

К ночи жду Жозе [Моуриньо]. Сегодня португальский день.

Ранее появилась информация об интересе «Спартака» к главному тренеру «Ромы» Паулу Фонсеке и переговорах клуба с экс-главным тренером «Бенфики» Руем Виторией.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответ Yan Lys (раскрыть)
17 апреля в 11:14
Судя по уровню понимания юмора наших дорогих модераторов, вангую, что ваш комментарий отправится в Народный обозреватель,)
Yan Lys
Yan Lys
17 апреля в 09:19
Португальский день настал .
Фетисов звонит Жозе :
- Ну ты где ???
- Да я за Роналду заехал , к обеду будем.
112910415
112910415
17 апреля в 07:46
хотелось бы весь список посмотреть )
galem72
galem72
16 апреля в 22:33
Не понимаю, зачем пресс-служба КБ реагирует на всякие вбросы, да ещё с такими заявлениями. Это же только уничижает и высмеивает их самих.
Союзник противников
Союзник противников
16 апреля в 22:32
Нет,он не справится!
makkie
makkie
16 апреля в 22:20
Мориньо, Клопп, Гвардиола, Конте - а мы выбирать будем )))
sv_1969
sv_1969 ответ mihaluch (раскрыть)
16 апреля в 22:01
У Спартака на отступные бабла не хватит))
mihaluch
mihaluch
16 апреля в 21:53
Маур слишком слаб для Спартака.
УЕСКА
УЕСКА
16 апреля в 21:48
Намек на то что Моуриньо уволят после матча с Эвертоном.
ЮЗИК
ЮЗИК
16 апреля в 21:23
Маур слабак для Спартака
Cat01
Cat01
16 апреля в 21:23
Вот так дела
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 апреля в 21:23
Осталось тока юморить...
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