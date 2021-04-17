Кавазашвили: «Лучший вратарь и защитник — бразильцы с паспортом РФ. Позор»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о текущей ситуации с голкиперами в национальной команде России.

Думаю, Лунёв остановился в росте. Когда четыре года назад Андрей пришёл в «Зенит», я сказал, что в России появились два классных вратаря с хорошим будущим, в том числе, и в сборной – Лунёв и Селихов в «Спартаке». К сожалению, сначала один сломался, потом – другой, пропускали, восстанавливались… Лунёву дали возможность играть, Селихову нет, потому что стоит Максименко.

В итоге на сегодняшний день у нас самый лучший вратарь – Гильерме. Даже не сомневаюсь, что Черчесов вызовет его в сборную на Евро. Он сейчас выглядит намного сильнее, чем Шунин.

Есть Игорь Акинфеев, но он отказался играть за национальную команду, его кандидатуру не будем рассматривать. У остальных молодых ребят, того же Сафонова, судьба такая же, как у Максименко. Пока они не готовы стопроцентно играть даже за свои клубы.

Да, лучший — бразилец с российским паспортом (смеется). А лучший защитник — другой бразилец с российским паспортом – Марио Фернандес. Позор, дожили…