Кавазашвили: «Лучший вратарь и защитник — бразильцы с паспортом РФ. Позор»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о текущей ситуации с голкиперами в национальной команде России.
Думаю, Лунёв остановился в росте. Когда четыре года назад Андрей пришёл в «Зенит», я сказал, что в России появились два классных вратаря с хорошим будущим, в том числе, и в сборной – Лунёв и Селихов в «Спартаке». К сожалению, сначала один сломался, потом – другой, пропускали, восстанавливались… Лунёву дали возможность играть, Селихову нет, потому что стоит Максименко.
В итоге на сегодняшний день у нас самый лучший вратарь – Гильерме. Даже не сомневаюсь, что Черчесов вызовет его в сборную на Евро. Он сейчас выглядит намного сильнее, чем Шунин.
Есть Игорь Акинфеев, но он отказался играть за национальную команду, его кандидатуру не будем рассматривать. У остальных молодых ребят, того же Сафонова, судьба такая же, как у Максименко. Пока они не готовы стопроцентно играть даже за свои клубы.
Да, лучший — бразилец с российским паспортом (смеется). А лучший защитник — другой бразилец с российским паспортом – Марио Фернандес. Позор, дожили…
Напомним, после матча 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (2:0) вратарь «железнодорожников» Гильерме попал в команду недели FIFA 21.
Марио уже почти 10 лет живет в России и играет за Российский клуб.
ЦСКА и Мадридский Реал предложили одинаковую сумму за лучшего молодого латераля Бразилии и Марио выбрал не солнечную Испанию и топ клуб, а суровую Россию. И уже много лет является одним из самых ярких игроков Российского футбола.
А ничего что Марио в России прожил в два раза больше лет чем Черышев (оба 1990г.р) только Черышев с 6 лет живет в Испании и полирует лавки по арендам.
Кто из них больше Русский ?
Марио уже почти 10 лет живет в России и играет за Российский клуб.
ЦСКА и Мадридский Реал предложили одинаковую сумму за лучшего молодого латераля Бразилии и Марио выбрал не солнечную Испанию и топ клуб, а суровую Россию. И уже много лет является одним из самых ярких игроков Российского футбола.
А ничего что Марио в России прожил в два раза больше лет чем Черышев (оба 1990г.р) только Черышев с 6 лет живет в Испании и полирует лавки по арендам.
Кто из них больше Русский ?