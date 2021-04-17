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Кавазашвили: «Лучший вратарь и защитник — бразильцы с паспортом РФ. Позор»

17 апреля 2021, 03:09

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о текущей ситуации с голкиперами в национальной команде России.

Думаю, Лунёв остановился в росте. Когда четыре года назад Андрей пришёл в «Зенит», я сказал, что в России появились два классных вратаря с хорошим будущим, в том числе, и в сборной – Лунёв и Селихов в «Спартаке». К сожалению, сначала один сломался, потом – другой, пропускали, восстанавливались… Лунёву дали возможность играть, Селихову нет, потому что стоит Максименко.

В итоге на сегодняшний день у нас самый лучший вратарь – Гильерме. Даже не сомневаюсь, что Черчесов вызовет его в сборную на Евро. Он сейчас выглядит намного сильнее, чем Шунин.

Есть Игорь Акинфеев, но он отказался играть за национальную команду, его кандидатуру не будем рассматривать. У остальных молодых ребят, того же Сафонова, судьба такая же, как у Максименко. Пока они не готовы стопроцентно играть даже за свои клубы.

Да, лучший — бразилец с российским паспортом (смеется). А лучший защитник — другой бразилец с российским паспортом – Марио Фернандес. Позор, дожили…

Напомним, после матча 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (2:0) вратарь «железнодорожников» Гильерме попал в команду недели FIFA 21.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
17 апреля в 17:54
Какой нацист-мацист этот грузин. Ниче так на минуточку, что он сам не русский. Да и Харламов испанец. Гелерме больше русский чем некоторые русские типа Могильного.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Yan Lys (раскрыть)
17 апреля в 12:36
В десяточку!!!
neukomm
neukomm ответ Yan Lys (раскрыть)
17 апреля в 11:37
Меня единственно, что смущает: почему он продолжает всегда говорить на своем языке, а не по-русски?!
Союзник противников
Союзник противников
17 апреля в 11:24
Это не позор,это -данность! И итог руководства футболом вашего поколения,в конце-концов.
PiterGrad
PiterGrad
17 апреля в 10:41
у нас играют те ,у кого есть деньги... а талант это не важно. поэтому у нас везде так. это фишка РФ ) и стыдно должно не нам, это точно.
Caniggia
Caniggia
17 апреля в 09:25
Представляю, если бы Хвича принял гражданство РФ и был бы лучшим в сборной России, то чтобы сейчас пел этот старый грузин? Наверное, что-то, типа, "Это великолепно, восхитительно, грандиозно!".
mensk
mensk
17 апреля в 09:01
Тебе позор. Чушь несешь.
Yan Lys
Yan Lys
17 апреля в 08:49, ред.
И не стыдно вам такие вещи писать ? "Позор" мат часть бы хоть изучали.... журналюги.
Марио уже почти 10 лет живет в России и играет за Российский клуб.
ЦСКА и Мадридский Реал предложили одинаковую сумму за лучшего молодого латераля Бразилии и Марио выбрал не солнечную Испанию и топ клуб, а суровую Россию. И уже много лет является одним из самых ярких игроков Российского футбола.
А ничего что Марио в России прожил в два раза больше лет чем Черышев (оба 1990г.р) только Черышев с 6 лет живет в Испании и полирует лавки по арендам.
Кто из них больше Русский ?
ДСА
ДСА
17 апреля в 07:54
Это абсолютно недопустимо.
112910415
112910415
17 апреля в 07:52
иначе и не скажешь
25процентный клоун
25процентный клоун
17 апреля в 07:10
Позор это три пенальти для Олича
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
17 апреля в 05:39
Что есть, то есть
mihaluch
mihaluch
17 апреля в 05:32
Позор другое за три десятка лет не можем подготовить качественного вратаря для сборной.
Caniggia
Caniggia
17 апреля в 05:19
Ну, что лучшие бразильцы - это не позор, это нормально. Было бы позором, если бы лучшими у нас стали киприоты или мальтийцы. Хотя, наверное, всё ещё впереди.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 апреля в 04:31
Анзор эксперт. Позор.
swed27
swed27
17 апреля в 03:52
Зря им дали паспорта РФ
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