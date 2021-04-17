ГлавнаяНовости

Глушаков: «Тот чемпионский „Спартак“ искусственно разрушили»

17 апреля 2021, 02:15

Полузащитник «Химок», бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков высказал мнение, что команда «красно-белых», выигравшая чемпионство в сезоне-2016/17, была искусственно разрушена.

— Согласен с мнением, что, если бы эту команду «Спартака» оставили, то ещё пару лет выигрывали?

— Я вообще считаю, что её искусственно разрушили. Все понимали, что «Спартак» будет неоднократным чемпионом — с таким составом, таким коллективом. Вот только плюс-минус сейчас нужна была бы молодая кровь. И только сейчас у нас бы появлялись конкуренты в российском чемпионате.

— То есть это где-то со стороны вас пытались разрушить?

— И со стороны, и засланные казачки, которые были в «Спартаке».

— А смысл?

— Знаешь, много заказов бывает. Значит, кому-то это было нужно.

Напомним, Глушаков получил травму в недавнем матче против «Тамбова» (1:0).

Все новости
Федотов: «Карасёв должен был пропускать тур, а ему отдали главный матч»
Вчера, 17:06 Комментарии13
Уилкшир: «В Черчесове были опредёленные вещи, которые мне не нравились»
Вчера, 16:39 Комментарии10
Кузнецов: «Отмена красной карточки Ахметова — абсолютно правильное решение»
Вчера, 15:45 Комментарии22
Семак — о победах «Локомотива»: «Любая серия рано или поздно заканчивается»
Вчера, 15:04 Комментарии44
Аршавин: «„Зенит“ связан с „Сочи“? Посмотрите на „Спартак“ и „Арсенал“»
Вчера, 11:09 Комментарии40
Фомин: «После слов Шварца возникает улыбка на лице»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответ Futurista (раскрыть)
18 апреля в 00:50
Причем здесь это?) Это для выигрыша чемпионата актуально. А Глушаков о какой-то убер-команде вещает, которая чемпионила бы сезон за сезоном
Чист
Чист
17 апреля в 17:48
а сам он в этом не участвовал -вот это интересно было бы знать
порт
порт
17 апреля в 17:10
Заговор? Ну ничего нового.
санек002
санек002 ответ vm777 (раскрыть)
17 апреля в 16:33
и в россии из зенита лепят гегемона только в европе этот гегемон просто ноль!
Некакойшенко
Некакойшенко
17 апреля в 16:27
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    17 апреля в 15:00
    все логично, исскуственно создали, искустно разрушили))
    alexando1974
    alexando1974
    17 апреля в 13:20
    бред!
    vm777
    vm777 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    17 апреля в 12:35
    Будем надеяться, что соперники Зенита по группе лч расслабятся и позволят великому гегемону занять хотя бы 3е место. А то за 6 лет только 1 раз чемпион России смог из группы выйти, да и то лишь с 3го места)) и это был не Зенит)
    Но если серьезно, то любое чемпионство можно объяснить слабостью или расслабленностью конкурентов. Но проблемы индейцев не волнуют шерифа.
    Romkurch
    Romkurch
    17 апреля в 12:06
    Банщик Мостового хочет заменить на лавке демагогии.
    Шуnя771
    Шуnя771
    17 апреля в 12:01
    НЕ рукопожатный!
    Джон Иванов 2
    Джон Иванов 2
    17 апреля в 11:57
    От них же первый есмь аз
    Мы не рабы
    Мы не рабы
    17 апреля в 11:49
    Искуственный спартак искуственно разрушили::??? Ахахахаахаха...
    Сп62
    Сп62 ответ d_fincher (раскрыть)
    17 апреля в 11:36
    Не обобщай. Лично я так не считаю, хотя на память не жалуюсь и согласен с Денисом.
    Futurista
    Futurista ответ Палыч82 (раскрыть)
    17 апреля в 11:32, ред.
    Ну ведь громить это не обязательно)...посмотрите например как Италия из группы вышла на чемпионате мира 1982...и стала чемпионом мира...
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    17 апреля в 11:29
    ..."Ливерпуль"...
    STVA 1
    STVA 1 ответ Penokkio (раскрыть)
    17 апреля в 11:29
    Он так не считает!
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Галя Каблукова (раскрыть)
    17 апреля в 11:28
    Как и то делают,что спартачи при одном упоминании о "Зените",ЦСКА и ЛОкомотиве :Наслаждаются моментом.
    Союзник противников
    Союзник противников
    17 апреля в 11:26
    Видимо,вы все решили,что "чемпион " тоже искусственный и пошла писать губерния...
    За адекватность
    За адекватность
    17 апреля в 11:25
    Вождь "восстания рабов под предводительством Глушака" вещает о возможных заказах и заговорах.
    Penokkio
    Penokkio
    17 апреля в 11:16
    Искусственно разрушили, это да. Но ведь, Дениска, ты искусственно и развалил! Со своей ОПГ Ромашка. Об этом предпочитает умалчивать видимо))
    Палыч82
    Палыч82
    17 апреля в 11:08
    Денис как-будто не помнит, что в чемпионском сезоне уйма побед с разницей в один мяч была. Как будто громили всех подряд...
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич
    17 апреля в 10:22
    У всех спартаковцев мания величия. И преследования.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    17 апреля в 10:21, ред.
    В 84 Зенит тоже раз отчемпионился)))А щас грязьпром пришел))
    STVA 1
    STVA 1 ответ 13 RUS (раскрыть)
    17 апреля в 10:18
    Ему до Ловчева как до Китая раком ползти!
    Галя Каблукова
    Галя Каблукова
    17 апреля в 10:14
    Интересно ,что болельщики других клубов ,тут мусолят ? Свои клубы не интересны, давай в другой огород камни покидаем ?
    112910415
    112910415
    17 апреля в 10:08
    молчал бы уже, Денис !
    Futurista
    Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
    17 апреля в 10:06
    "Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет"...
    cska1948
    cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
    17 апреля в 10:04
    Вы что? Серьёзно, до сих пор не поняли, что именно Федун делает всё для того чтобы ваша любимая команда не выигрывала титулы?
    Futurista
    Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
    17 апреля в 10:00
    Вам ВСЕ ясно будет очень скоро...а может и нам)...удачи и до очной встречи...
    d_fincher
    d_fincher
    17 апреля в 09:37
    Глушаков продолжает делать вид, что он с Ромашкой ни при чем. Денис реально думает, что память болельщиков - это один день.

    Ты самый позорный капитан за всю историю. И мы никогда не забудем, что ты с друзьями слили тренера, который заставлял вас пахать.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100