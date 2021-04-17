Глушаков: «Тот чемпионский „Спартак“ искусственно разрушили»

Полузащитник «Химок», бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков высказал мнение, что команда «красно-белых», выигравшая чемпионство в сезоне-2016/17, была искусственно разрушена.
— Согласен с мнением, что, если бы эту команду «Спартака» оставили, то ещё пару лет выигрывали?
— Я вообще считаю, что её искусственно разрушили. Все понимали, что «Спартак» будет неоднократным чемпионом — с таким составом, таким коллективом. Вот только плюс-минус сейчас нужна была бы молодая кровь. И только сейчас у нас бы появлялись конкуренты в российском чемпионате.
— То есть это где-то со стороны вас пытались разрушить?
— И со стороны, и засланные казачки, которые были в «Спартаке».
— А смысл?
— Знаешь, много заказов бывает. Значит, кому-то это было нужно.
Напомним, Глушаков получил травму в недавнем матче против «Тамбова» (1:0).
Но если серьезно, то любое чемпионство можно объяснить слабостью или расслабленностью конкурентов. Но проблемы индейцев не волнуют шерифа.
Но если серьезно, то любое чемпионство можно объяснить слабостью или расслабленностью конкурентов. Но проблемы индейцев не волнуют шерифа.
Ты самый позорный капитан за всю историю. И мы никогда не забудем, что ты с друзьями слили тренера, который заставлял вас пахать.
Ты самый позорный капитан за всю историю. И мы никогда не забудем, что ты с друзьями слили тренера, который заставлял вас пахать.