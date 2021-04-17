Глушаков: «Тот чемпионский „Спартак“ искусственно разрушили»

Полузащитник «Химок», бывший капитан «Спартака» высказал мнение, что команда «красно-белых», выигравшая чемпионство в сезоне-2016/17, была искусственно разрушена.

— Согласен с мнением, что, если бы эту команду «Спартака» оставили, то ещё пару лет выигрывали?

— Я вообще считаю, что её искусственно разрушили. Все понимали, что «Спартак» будет неоднократным чемпионом — с таким составом, таким коллективом. Вот только плюс-минус сейчас нужна была бы молодая кровь. И только сейчас у нас бы появлялись конкуренты в российском чемпионате.

— То есть это где-то со стороны вас пытались разрушить?

— И со стороны, и засланные казачки, которые были в «Спартаке».

— А смысл?

— Знаешь, много заказов бывает. Значит, кому-то это было нужно.