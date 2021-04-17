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Роналду пропустит матч против «Аталанты» из-за травмы

17 апреля 2021, 14:06
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)1 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло сообщил, что нападающий Криштиану Роналду не сыграет в матче 31-го тура Серии А против «Аталанты».

В завтрашней встрече будет отсутствовать важный игрок. Роналду не примет участия в игре из-за проблемы с мышцами бедра. Для нас было бы слишком рискованно везти его в Бергамо. Мы надеемся, что он выздоровеет к среде.

Проблема Криштиану возникла после последней игры. На этой неделе он не смог работать на тренировках так, как хотел бы, и мы предпочитаем не рисковать его здоровьем. Дибала выйдет завтра в стартовом составе.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
18 апреля в 22:34
Не потянули.
Elliada
Elliada
17 апреля в 20:23
В завтрашней встрече будет отсутствовать важный игрок (улыбается)
burlone
burlone
17 апреля в 19:26
Сейчас уже трудно сказать это минус для Ювентуса или плюс. Думаю скорее плюс, плохо Рон играл в последних матчах.
УЕСКА
УЕСКА
17 апреля в 17:08
Просто испугался сильного соперника. Это ему не Сассуолам и Удинезам забивать.
Ozabot
Ozabot
17 апреля в 15:58
Значит, «Ювентус» победит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 апреля в 15:48
Аталанта может зацепить ничью!
FruttyPups
FruttyPups ответ David Young (раскрыть)
17 апреля в 15:18
Исправили.
David Young
David Young
17 апреля в 15:15
"не рисковать его здоровье."
Его здоровьем. Поправьте, пожалуйста.
nfrhtmtuq85h
nfrhtmtuq85h
17 апреля в 15:12
Травму получил когда бросал футболку на поле?
VAN ARM
VAN ARM
17 апреля в 15:04
пусть старичек отдохнёт)))
Жасур Баратов
Жасур Баратов
17 апреля в 15:03
Теперь хорошей шанс у Ювентусу выиграть Аталанто
Против ЦСКА
Против ЦСКА
17 апреля в 14:37
Ну и что?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 апреля в 14:31
У Юве проблемы.
КЭТиК
КЭТиК
17 апреля в 14:26
Похоже Ювентус проиграет.
Эдмон
Эдмон
17 апреля в 14:10
Роналду пора уходить из Юве
ЮЗИК
ЮЗИК
17 апреля в 14:08
У Атланты хороший шанс
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