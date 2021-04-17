Роналду пропустит матч против «Аталанты» из-за травмы

Главный тренер «Ювентуса» сообщил, что нападающий не сыграет в матче 31-го тура Серии А против «Аталанты».

В завтрашней встрече будет отсутствовать важный игрок. Роналду не примет участия в игре из-за проблемы с мышцами бедра. Для нас было бы слишком рискованно везти его в Бергамо. Мы надеемся, что он выздоровеет к среде.

Проблема Криштиану возникла после последней игры. На этой неделе он не смог работать на тренировках так, как хотел бы, и мы предпочитаем не рисковать его здоровьем. Дибала выйдет завтра в стартовом составе.