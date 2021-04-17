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Команды Ганчаренко не могут обыграть «Зенит» Семака 6 матчей подряд

17 апреля 2021, 23:18
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

В матче 26-го тура РПЛ «Краснодар» дома сыграл вничью с «Зенитом» (2:2).

Главный тренер «быков» Виктор Ганчаренко, ранее возглавлявший ЦСКА, не может обыграть команды Сергея Семака 6 матчей подряд.

Последнюю победу над командой Семака Ганчаренко одержал в ноябре 2018 года, когда ЦСКА обыграл «Зенит» (2:0).

Всего в 10 очных встречах 4 победы одержал Семак, 2 на счету Ганчаренко, еще 4 встречи завершились вничью.

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cska1948
cska1948 ответ Дмитрий.СПб (раскрыть)
21 апреля в 18:39
Борис Михайлов москвич, а В.Быков родом из Челябинска. И потом, право каждого считать, какой клуб ему РОДНЕЙ! Б.Михайлов играл в ЛУЧШЕЙ тройке своего времени, лучшие его годы прошли в ЦСКА и это его родной клуб. Вон, Д.Камбаров до сих пор играет в КС. А спроси его, кто он и он не задумываясь ответит, что он спартаковец!
Дмитрий.СПб
Дмитрий.СПб ответ cska1948 (раскрыть)
21 апреля в 15:15
Вот как? Понятно. Кстати, знаете, что меня удивляет: в хоккее Борис Михайлов ЦСКА обеими руками и ногами поддерживает, хотя СКА тренировал неоднократно. Я наслышан про тройку с его участием, знаю и то, что он воспитанник ЦСКА, но всё же то, что он поддерживает ЦСКА, а не СКА, который тренировал неоднократно, говорит, увы, о том, что в Питере он работал без души, и это печально. Вот Вячеслав Быков тоже и капитаном был в ЦСКА, и тренировал его в начале 2000-х, тем не менее, без всякого сожаления перешёл из ЦСКА в Салават и позднее в СКА. Последние его интервью говорят о том, что он скорее за СКА переживает. И это так понятно: ведь это последний клуб в его карьере, который он тренировал.
cska1948
cska1948 ответ Дмитрий.СПб (раскрыть)
21 апреля в 11:04
ЦСКА перешел под контроль ВЭБ
Дмитрий.СПб
Дмитрий.СПб ответ cska1948 (раскрыть)
21 апреля в 10:56, ред.
А кто футбольный ЦСКА спонсирует? Не Сечинская Роснефть разве? Ну были времена, СКА и в хоккее гремел при том же Газпроме. Но теперь в Питере ставку делают, видимо, на футбол. Хоккей, очевидно, не в приоритете.
cska1948
cska1948 ответ Дмитрий.СПб (раскрыть)
21 апреля в 10:50
Что касается СпаМа, так пока им рулит Федун, толку там не будет не зависимо от количества денег в бюджете! То, что в бюджете хоккейного СКА меньше денег чем у Зенита, означает лишь то, что Миллер больше любит футбол, чем хоккей. А бюджеты хоккейного и футбольного ЦСКА не связаны друг с другом, так как имеют разных хозяев и разных спонсоров, с разными финансовыми возможностями.
Дмитрий.СПб
Дмитрий.СПб ответ cska1948 (раскрыть)
21 апреля в 10:41, ред.
Ну вот у Спартака бюджет приближен к Зениту. Казалось бы, он без труда должен забирать тогда 2 место в таблице, а он крайне нестабильно играет. Почему? Ведь прогнозировали изначально, что именно Спартак - главный конкурент Зенита в этом сезоне, способный побороться с ним за золото. Что касается ЦСКА, то, знаете ли, в футболе потому у него бюджет намного меньше Зенита, что бюджет хоккейного клуба задран под потолок зарплат. Доминировать сразу во всех видах спорта невозможно. По той же самой причине и СКА проседает в хоккее, хотя там тоже его тот же Газпром финансирует.
cska1948
cska1948 ответ Дмитрий.СПб (раскрыть)
21 апреля в 10:35
1 Зенит – 17,5 млрд рублей
Пальма первенства принадлежит «Зениту». Бюджет у него 17,5 млрд. но так только заявлено. В прошлом сезоне дошли и до 17,8. Чемпион страны – самый богатый клуб РФПЛ, и он этого не скрывает. При спонсорстве «Газпрома» можно позволить себе и не такие траты. Прибыль в дни матчей составляет всего 6 % бюджета. Почти 80 % – так называемые коммерческие доходы, считай – деньги могущественного спонсора. Расхода «Зенита» несколько раз привлекали внимание УЕФА на предмет возможных нарушений, но таковых не находилось. Клуб вполне легально может позволить себе приобрести не только сильных мировых игроков, но и тренеров. Правда, на этот раз остановились на россиянине Семаке
2 Спартак – 11 млрд рублей
3 Локомотив – 5,75 млрд рублей
5 ЦСКА – 4,3 млрд рублей
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Это бюджеты клубов на сезон 2020/21. Бюджет ЦСКА меньше зенитовского более чем в ЧЕТЫРЕ раза! Ну и о каком сравнении работы тренеров этих клубов можно говорить?!
Дмитрий.СПб
Дмитрий.СПб ответ cska1948 (раскрыть)
21 апреля в 10:15
Но я считаю, что то, что Зенит обоходит который сезон подряд все московские клубы, это безусловное достижение Семака. Извините, небогатыми клубами ЦСКА, Спартак и Локо у меня не повернётся назвать язык.
Дмитрий.СПб
Дмитрий.СПб ответ cska1948 (раскрыть)
21 апреля в 10:13
В этом я соглашусь с вами, и мне как болельщику хотелось бы, чтобы во всех видах спорта наблюдалось не только противостояние Москва-Петербург, а чтобы и клубы из других городов могли включиться в активную борьбу и забрать трофей наравне с клубами из двух столиц. Пока этого, увы, не происходит. Либо клуб из Москвы побеждает, либо из Петербурга.
cska1948
cska1948 ответ Дмитрий.СПб (раскрыть)
21 апреля в 09:59
Я не собираюсь с вами спорить. Я всего лишь хотел сказать, что СИЛУ клуба в современном спорте определяет не сколько тренер, сколько бюджет клуба! Что сравнивать работу тренеров из клубов с РАЗНЫМИ бюджетами не коректно! Есть в клубе деньги, значит и игроки будут сильные! Нет денег, так ни какой гениальный тренер не вытащит условный "Тамбов" из ямы!
Дмитрий.СПб
Дмитрий.СПб ответ cska1948 (раскрыть)
21 апреля в 09:41, ред.
Стесняюсь спросить, а когда хоккейный ЦСКА рвёт всех подряд, и баскетбольный ЦСКА занимает 2 место в Евролиге - это не бюджеты, по-вашему? Ваши же слова касательно ЦСКА могут болельщики хоккейного СКА и баскетбольного Зенита повторить. Чем хоккейный ЦСКА в этом сезоне гордиться может? Тем, что выбил мальчишек из СКА из Кубка Гагарина? Из лидеров в СКА один Бурдасов, который и то мало заметен уже. Вот поменяли бы Брагина и Никитина местами, результат был бы тот же. Только Брагин ещё и прививает более атакующий, креативный и зрелищный хоккей. Игры же хоккейного ЦСКА без зевоты смотреть невозможно. Но предвидя ваши возражения, вперёд соглашусь, что скучная игра зачастую способна приносить результат, притом малой кровью.
cska1948
cska1948
18 апреля в 10:35
Поменяйте местами Семака и Ганчаренко! И мы посмотрим, сколько раз Семак во главе Краснодара выиграет у Ганчаренко. А лучше не команды им поменять, а БЮДЖЕТЫ!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 апреля в 10:29, ред.
Гончаренко ни при чём....
Это Семак не может проиграть....
Как ни старается...ну не может он...)))

Да и в 2018-м...это ещё не была команда Семака...(Нету,Маммана,Мак,Заболотный и пр...)
Команда Семака в принципе началась по весне в 2019-м....и пошло....2 года - 5 титулов....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 апреля в 07:13
Будет праздник и у Ганчаренко.
VeniaminS
VeniaminS
18 апреля в 01:48
не везет,что поделать.
Gahi
Gahi ответ David Young (раскрыть)
18 апреля в 00:40
Спасибо за ответ, просто  в уведомление от Вас было указано, что 1 очко, можете посмотреть. Удачи Вам и хорошего настроения.
drug01
drug01
17 апреля в 23:58
Всё ещё впереди
David Young
David Young ответ Gahi (раскрыть)
17 апреля в 23:52
Здравствуйте. Дуглас Сантос получил 6 очков, как и должно быть.
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
17 апреля в 23:47
Ставлю скорее на то, что Ганчаренко уйдёт из рпл.
Gahi
Gahi
17 апреля в 23:35
Доброго времени суток, хотелось бы у Вас уточнить почему-то защитнику ФК Иолотанец  Дугласу Сантосу начислили 1 очко хотя он отыграл весь матч и сделал результативную передачу после которой Мостовой сравнял счёт.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 апреля в 23:18
Когданибуть это случится!
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