Команды Ганчаренко не могут обыграть «Зенит» Семака 6 матчей подряд

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17 апреля 2021, 23:18

В матче 26-го тура РПЛ «Краснодар» дома сыграл вничью с «Зенитом» (2:2).

Главный тренер «быков» , ранее возглавлявший ЦСКА , не может обыграть команды 6 матчей подряд.

Последнюю победу над командой Семака Ганчаренко одержал в ноябре 2018 года, когда ЦСКА обыграл «Зенит» (2:0).

Всего в 10 очных встречах 4 победы одержал Семак, 2 на счету Ганчаренко, еще 4 встречи завершились вничью.