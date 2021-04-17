Команды Ганчаренко не могут обыграть «Зенит» Семака 6 матчей подряд

В матче 26-го тура РПЛ «Краснодар» дома сыграл вничью с «Зенитом» (2:2).
Главный тренер «быков» Виктор Ганчаренко, ранее возглавлявший ЦСКА, не может обыграть команды Сергея Семака 6 матчей подряд.
Последнюю победу над командой Семака Ганчаренко одержал в ноябре 2018 года, когда ЦСКА обыграл «Зенит» (2:0).
Всего в 10 очных встречах 4 победы одержал Семак, 2 на счету Ганчаренко, еще 4 встречи завершились вничью.
Пальма первенства принадлежит «Зениту». Бюджет у него 17,5 млрд. но так только заявлено. В прошлом сезоне дошли и до 17,8. Чемпион страны – самый богатый клуб РФПЛ, и он этого не скрывает. При спонсорстве «Газпрома» можно позволить себе и не такие траты. Прибыль в дни матчей составляет всего 6 % бюджета. Почти 80 % – так называемые коммерческие доходы, считай – деньги могущественного спонсора. Расхода «Зенита» несколько раз привлекали внимание УЕФА на предмет возможных нарушений, но таковых не находилось. Клуб вполне легально может позволить себе приобрести не только сильных мировых игроков, но и тренеров. Правда, на этот раз остановились на россиянине Семаке
2 Спартак – 11 млрд рублей
3 Локомотив – 5,75 млрд рублей
5 ЦСКА – 4,3 млрд рублей
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Это бюджеты клубов на сезон 2020/21. Бюджет ЦСКА меньше зенитовского более чем в ЧЕТЫРЕ раза! Ну и о каком сравнении работы тренеров этих клубов можно говорить?!
Пальма первенства принадлежит «Зениту». Бюджет у него 17,5 млрд. но так только заявлено. В прошлом сезоне дошли и до 17,8. Чемпион страны – самый богатый клуб РФПЛ, и он этого не скрывает. При спонсорстве «Газпрома» можно позволить себе и не такие траты. Прибыль в дни матчей составляет всего 6 % бюджета. Почти 80 % – так называемые коммерческие доходы, считай – деньги могущественного спонсора. Расхода «Зенита» несколько раз привлекали внимание УЕФА на предмет возможных нарушений, но таковых не находилось. Клуб вполне легально может позволить себе приобрести не только сильных мировых игроков, но и тренеров. Правда, на этот раз остановились на россиянине Семаке
2 Спартак – 11 млрд рублей
3 Локомотив – 5,75 млрд рублей
5 ЦСКА – 4,3 млрд рублей
--------------------------------------------
Это бюджеты клубов на сезон 2020/21. Бюджет ЦСКА меньше зенитовского более чем в ЧЕТЫРЕ раза! Ну и о каком сравнении работы тренеров этих клубов можно говорить?!
Это Семак не может проиграть....
Как ни старается...ну не может он...)))
Да и в 2018-м...это ещё не была команда Семака...(Нету,Маммана,Мак,Заболотный и пр...)
Команда Семака в принципе началась по весне в 2019-м....и пошло....2 года - 5 титулов....
Это Семак не может проиграть....
Как ни старается...ну не может он...)))
Да и в 2018-м...это ещё не была команда Семака...(Нету,Маммана,Мак,Заболотный и пр...)
Команда Семака в принципе началась по весне в 2019-м....и пошло....2 года - 5 титулов....