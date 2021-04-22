Моуриньо может возглавить «Валенсию»

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22 апреля 2021, 11:04

Бывший тренер «Тоттенхэма» может продолжить свою карьеру в Испании.

В услугах португальского специалиста заинтересована «Валенсия». Ранее слухи связывали наставника с «Селтиком».

Недавно Моуриньо заявил, что готов вернуться к работе.