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Моуриньо может возглавить «Валенсию»

22 апреля 2021, 11:04

Бывший тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо может продолжить свою карьеру в Испании.

В услугах португальского специалиста заинтересована «Валенсия». Ранее слухи связывали наставника с «Селтиком».

Недавно Моуриньо заявил, что готов вернуться к работе.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
22 апреля в 22:10
Зачем? Моуриньо уже лет 7 ничего, кроме скандалов, не умеет создавать. Лучше взять любого тренера наугад вместо него. И то будет больше шансов наладить игру.
RomM84
RomM84
22 апреля в 17:45
Нэээээт!!! Только не это!!!!
kella
kella
22 апреля в 15:48
Он окромя Тамбова уже никому не нужен!
Василий Корнечук
Василий Корнечук
22 апреля в 15:15
Моуриньо стал напоминать Эриксона
112910415
112910415
22 апреля в 13:18
эх, познаменитее бы что-нибудь !
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
22 апреля в 12:24
Ну да , а потом глядишь и мысли появятся!
Союзник противников
Союзник противников
22 апреля в 12:03
Что бы про него не говорили,но человек незаурядный,а не пополиз.И умеет конвертировать своё имя.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
22 апреля в 11:48
Бред. Валенсия в кризисе и у них нет денег. Моуриньо там нечего делать.
Шуnя771
Шуnя771
22 апреля в 11:47
Валенсия...) Мером в округ?)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
22 апреля в 11:46
"Валенсия" хочет потратить деньги?
gwynb1eidd
gwynb1eidd
22 апреля в 11:45
Сейчас зенит проиграет Локо и Уфе и Моуриньо на место Семака позовут )))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 11:44
Сомневаюсь, нужен ли Валенсии этот физрук...
Elliada
Elliada
22 апреля в 11:38
Я на месте любого клуба заключал контракт с Моуриньо без выплаты отступных.

В каждом клубе он создает ситуацию для своего увольнения, при этом получает огромные отступные.

Моуриньо зарабатывает на своих увольнениях
dimagas2
dimagas2
22 апреля в 11:30
В Баварии уже ждут)))
LOpp
LOpp
22 апреля в 11:30
Валенсия как-то мелкая рыбешка для Моуриньо. Надо продолжать в АПЛ, возможно скоро освободиться место гл. тренера у Ливерпуля, Эвертона и Арсенала.
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
22 апреля в 11:27
Перекурил, запил и закусил !!! ☝😜
sv_1969
sv_1969
22 апреля в 11:16
Лучше бы перекурил это дело
nikoladolgov
nikoladolgov
22 апреля в 11:16
У Валенсии хватит денег на досрочное расторжение контракта ?
1_DEIVID
1_DEIVID
22 апреля в 11:14
Я, честно сказать, за. Но готов ли Лим вкладывать в клуб для его развития.
ДАША Д
ДАША Д
22 апреля в 11:06
Он кроме грандов тренировать никого не может, мастерства не хватает.
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