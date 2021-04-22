Моуриньо может возглавить «Валенсию»

Бывший тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо может продолжить свою карьеру в Испании.
В услугах португальского специалиста заинтересована «Валенсия». Ранее слухи связывали наставника с «Селтиком».
Недавно Моуриньо заявил, что готов вернуться к работе.
Бывший тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо может продолжить свою карьеру в Испании.
В услугах португальского специалиста заинтересована «Валенсия». Ранее слухи связывали наставника с «Селтиком».
Недавно Моуриньо заявил, что готов вернуться к работе.
В каждом клубе он создает ситуацию для своего увольнения, при этом получает огромные отступные.
Моуриньо зарабатывает на своих увольнениях
В каждом клубе он создает ситуацию для своего увольнения, при этом получает огромные отступные.
Моуриньо зарабатывает на своих увольнениях