Агуэро подпишет контракт с «Барсой», только если Месси останется в клубе

У нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, недавно объявившего об уходе из клуба по окончании сезона, еще нет окончательной договоренности с «Барселоной» касательно подписания контракта.
As сообщает, что аргентинский форвард согласовал контракт с «Барсой» сроком на 2 года, но подпишет его только в случае, если Лионель Месси останется в каталонском клубе. Игроки являются близкими друзьями.
Отмечается, что источники в каталонском клубе опровергают наличие договоренности с Агуэро по контракту.
Ранее появлялась информация, согласно которой Агуэро сообщил близким, что перейдёт в «Барселону».
Но неверная оценка ситуации, приводит к потере берегов благоразумия...
Но неверная оценка ситуации, приводит к потере берегов благоразумия...