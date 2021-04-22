Агуэро подпишет контракт с «Барсой», только если Месси останется в клубе

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22 апреля 2021, 17:44

У нападающего «Манчестер Сити» , недавно объявившего об уходе из клуба по окончании сезона, еще нет окончательной договоренности с «Барселоной» касательно подписания контракта.

As сообщает, что аргентинский форвард согласовал контракт с «Барсой» сроком на 2 года, но подпишет его только в случае, если останется в каталонском клубе. Игроки являются близкими друзьями.

Отмечается, что источники в каталонском клубе опровергают наличие договоренности с Агуэро по контракту.

Ранее появлялась информация, согласно которой Агуэро сообщил близким, что перейдёт в «Барселону».