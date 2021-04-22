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Агуэро подпишет контракт с «Барсой», только если Месси останется в клубе

22 апреля 2021, 17:44

У нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, недавно объявившего об уходе из клуба по окончании сезона, еще нет окончательной договоренности с «Барселоной» касательно подписания контракта.

As сообщает, что аргентинский форвард согласовал контракт с «Барсой» сроком на 2 года, но подпишет его только в случае, если Лионель Месси останется в каталонском клубе. Игроки являются близкими друзьями.

Отмечается, что источники в каталонском клубе опровергают наличие договоренности с Агуэро по контракту.

Ранее появлялась информация, согласно которой Агуэро сообщил близким, что перейдёт в «Барселону».

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
22 апреля в 20:21
Что за понты,даже когда его поезд уехал,иди играй за зенит и мозги не делай.
STVA 1
STVA 1
22 апреля в 18:46
Начался шантаж
ДСА
ДСА
22 апреля в 18:41
Тут всё очень мутно.
Гриша Гриша
Гриша Гриша
22 апреля в 18:41
Кун извращенец что-ли, хочет быть сучкой местного блатного - Месси?
ну здарова
ну здарова
22 апреля в 18:36, ред.
ожидание - холланд реальность - пенсионер на травмах агуэро , ну и гений этот ваш лапорта, не то что был бармалей
Василий Корнечук
Василий Корнечук
22 апреля в 18:21
Трудно ему наверно по жизни, если он такие условия ставит
particular
particular
22 апреля в 17:57, ред.
Все стараются загибать пальцы и навязывать условия...
Но неверная оценка ситуации, приводит к потере берегов благоразумия...
Ironigor
Ironigor ответ shlomo (раскрыть)
22 апреля в 17:54
Двух Месси для него не найти. Куда тогда идти???
shlomo
shlomo
22 апреля в 17:48
Ну вот такое условие...а что поделать???
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