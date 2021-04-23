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Гришин: «Чалов заиграет и принесёт пользу ЦСКА»

23 апреля 2021, 14:12

Главный тренер «Казанки» Александр Гришин поделился мнением об игре нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

Не знаю, в чём конкретно причина застоя Чалова, нужно спрашивать с тех, кто сейчас с ним работает. Но после того, как мы его отдали, он забил 15 мячей. Что дальше с ним происходит – не наш вопрос. В клубе должно быть всем интересно, что с ним творится. Не секрет, что его хотели в Англию продать. Свой воспитанник в АПЛ был бы большим плюсом для имиджа клуба. А сейчас Чалову стоит покопаться в своей голове и понять, почему так происходит. Я считаю, что у Феди ещё большой потенциал, он заиграет и принесёт пользу ЦСКА.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Сп62 (раскрыть)
23 апреля в 22:14
Ну и у него были как минимум две неудачи:Татушка Мамай и сейчас Игнатьев.А так конечно,он умеет найти подход и раскрепостить футболиста.
Сп62
Сп62 ответ Союзник противников (раскрыть)
23 апреля в 22:09
Наверное, Лёня знает какие-то душевные слова, а скорее секреты игры в футбол.
Союзник противников
Союзник противников ответ Сп62 (раскрыть)
23 апреля в 21:16
НАдо его в "Рубин" отдать в аренду,и всё будет нормально.
Сп62
Сп62
23 апреля в 21:09
Не секрет, что у одного тренера игрок не может найти себя, а у другого преображается и показывает яркую игру. Может быть это тот случай и с Фёдором.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
23 апреля в 15:41
Давно пора его отодвинуть!А там глядишь и забивать начнет!Бывает смена позиции идет на пользу!Тем более с пасом у него все хорошо и с видением игры!
Союзник противников
Союзник противников
23 апреля в 15:24, ред.
Так отправить его на перевоспитание в "Казанку",а затем "начать переделывать вновь"!
Leha-ha50
Leha-ha50
23 апреля в 15:07
Чалов неплохо проявляет себя в подыгрыше, а вот с результативностью у него явные проблемы. Может стоит его отодвинуть чуть назад ??? Пусть под нападающими попробует , уж точно полезнее Облякова будет. В целом же парню надо действительно разобраться в себе , что то , где то пошло не так. Будем надеяться , что парень прибавит, а если нет .....ну тогда надо расставаться.
Всем здоровья.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ STVA 1 (раскрыть)
23 апреля в 14:59
Да что там феерит...
Тащит...
Взвалил на себя бремя...
Фиорентина сегодня...это и есть Кокорин...
oFANATo
oFANATo
23 апреля в 14:54
Согласен с Гришиным!!!
STVA 1
STVA 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
23 апреля в 14:52
Санек то за Фиорентину феерит)))
Байкал-38.
Байкал-38.
23 апреля в 14:49
Когда Чалов заиграет.. ЦСКА станет чемпионом России среди ветеранов!
VAN ARM
VAN ARM
23 апреля в 14:39
или уйдёт на пенсию так и не заиграв))))
mihaluch
mihaluch
23 апреля в 14:26
Конечно заиграет да ещё как.
Ironigor
Ironigor
23 апреля в 14:25
ОН ЕЩЁ СЛИШКОМ МОЛОД, ЕЩЁ ЕСТЬ ВРЕМЯ !!!
ДОЛЖЕН КОГДА НИБУДЬ ЖЕ ЗАИГРАТЬ, СКОРЕЕ ВСЕГОЗА ТАМБОВ !!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 апреля в 14:23
Лига вечнопотенциальных игроков...
Кокорин...Чалов...и пр...и пр...и пр....
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