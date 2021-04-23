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Газзаев не видит никаких изменений в ЦСКА после прихода Олича

23 апреля 2021, 14:00

Бывший российский тренер Валерий Газзаев рассказал, что он думает о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА.

ЦСКА вылетел из Кубка, а очки в чемпионате даются очень тяжело. Так происходило и до прихода Олича, и после его назначения. И календарь ближайших встреч — непростой. Сейчас главная задача — набирать очки и попасть в еврокубки. На данный момент сложно говорить о стиле и какой-либо красоте футбола в исполнении ЦСКА. Но надо понимать: за такой короткий срок, какой работает Олич, радикально что-то поменять и что-то построить невозможно. Это мы, кстати, видели и на примере Николича в «Локомотиве» — ему потребовался, по сути, год, чтобы добиться от команды выполнения своих требований и принципов.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
23 апреля в 21:28
Объяснения по Оличу понятны. А кто объяснит работу тренера в Химках. И время на сборы ему не давали, и топовых игроков ему не покупали, а команда преобразилась на глазах. Так что, не всё легко объясняется.
Твой Арсен
Твой Арсен
23 апреля в 19:21
Команда выступает слабо и это - заслуга Гончаренка.
Союзник противников
Союзник противников
23 апреля в 15:22
Какие,нахрен,еврокубки,окстись! Скоро в состав на матч Олич себя включать будет,запасным.
oFANATo
oFANATo
23 апреля в 14:51
Надо понимать: за такой короткий срок, какой работает Олич, радикально что-то поменять и что-то построить невозможно.
VAN ARM
VAN ARM
23 апреля в 14:41
это дело не одного дня)))
Leha-ha50
Leha-ha50
23 апреля в 14:35
Такие дела быстро не делаются. Все надежды приходится связывать со следующим сезоном. Надо срочно обновлять состав. Кто то должен уйти, кто то придти. Команда должна пройти предсезонную подготовку с новым тренером. Может тогда что то и начнет вырисовываться.
А сейчас надо все же постараться не упасть совсем низко.
Всем здоровья.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 апреля в 14:15
У белоруса хоть опыт быо, у Олича и его нет. Скоро расстанутся...
drug01
drug01
23 апреля в 14:07
Будем смотреть и ждать
VeniaminS
VeniaminS
23 апреля в 14:05
пока ничего хорошего
Ironigor
Ironigor
23 апреля в 14:02
Ну и всё. Значит придётся набрать терпения и ждать !!!
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