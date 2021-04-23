Газзаев не видит никаких изменений в ЦСКА после прихода Олича

Бывший российский тренер рассказал, что он думает о назначении на пост главного тренера ЦСКА .

ЦСКА вылетел из Кубка, а очки в чемпионате даются очень тяжело. Так происходило и до прихода Олича, и после его назначения. И календарь ближайших встреч — непростой. Сейчас главная задача — набирать очки и попасть в еврокубки. На данный момент сложно говорить о стиле и какой-либо красоте футбола в исполнении ЦСКА . Но надо понимать: за такой короткий срок, какой работает Олич, радикально что-то поменять и что-то построить невозможно. Это мы, кстати, видели и на примере Николича в «Локомотиве» — ему потребовался, по сути, год, чтобы добиться от команды выполнения своих требований и принципов.