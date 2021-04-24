Артета: «„Арсенал“ играл лучше „Эвертона“, и я не понял отмены пенальти»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал домашнее поражение от «Эвертона» (0:1) в матче 33-го тура АПЛ .

По игре мы были лучшей командой на поле. Мы контролировали игру, у нас были голевые возможности и хорошие открывания. Был очевидный пенальти, который почему-то отменили, а потом мы забили автогол.

Пенальти очевиден. Эти решения [об отмене] были приняты после, я не знаю как и кем, мы не можем видеть их лица, чтобы объяснить это. Это происходит уже второй раз за две недели. Я смотрю на повторы 20 раз и не понимаю.

Отменять пенальти за эпизод, который был 15 секунд до этого... Там было 8 или 9 касаний [после офсайда у Николя Пепе]. Они применяют правила так, как хотят. Нулевой контроль. Кто-то должен это объяснить.

Ошибки — это часть футбола, мы пропустили автогол, который стал решающим в этой игре. Мы создали недостаточно моментов против хорошо организованной команды, нам не хватало чёткости в атаке.

Форма «Арсенала» в домашних матчах? Ужасно, неприемлемо.