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Артета: «„Арсенал“ играл лучше „Эвертона“, и я не понял отмены пенальти»

24 апреля 2021, 01:24
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал домашнее поражение от «Эвертона» (0:1) в матче 33-го тура АПЛ.

По игре мы были лучшей командой на поле. Мы контролировали игру, у нас были голевые возможности и хорошие открывания. Был очевидный пенальти, который почему-то отменили, а потом мы забили автогол.

Пенальти очевиден. Эти решения [об отмене] были приняты после, я не знаю как и кем, мы не можем видеть их лица, чтобы объяснить это. Это происходит уже второй раз за две недели. Я смотрю на повторы 20 раз и не понимаю.

Отменять пенальти за эпизод, который был 15 секунд до этого... Там было 8 или 9 касаний [после офсайда у Николя Пепе]. Они применяют правила так, как хотят. Нулевой контроль. Кто-то должен это объяснить.

Ошибки — это часть футбола, мы пропустили автогол, который стал решающим в этой игре. Мы создали недостаточно моментов против хорошо организованной команды, нам не хватало чёткости в атаке.

Форма «Арсенала» в домашних матчах? Ужасно, неприемлемо.

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Все комментарии
Anton Hohlov
Anton Hohlov
24 апреля в 09:35
Как Физрутета еще не уволен, чудо.
ЮЗИК
ЮЗИК
24 апреля в 06:59
Это он сказал для самоуспокоенности
Incredulous
Incredulous
24 апреля в 06:22
Слова тренеров проигравших команд: "Мы играли лучше", - в последнее время звучит как обязательная молитва после матча.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ youtomee (раскрыть)
24 апреля в 02:33
Самый прикол, что там была симуляция Себальоса, кроме сантиметрового оффсайда, поэтому его все равно бы отменили)
mihaluch
mihaluch
24 апреля в 01:46
Надо толково отмазаться.
youtomee
youtomee
24 апреля в 01:33
и вот так весь сезон: "играли хорошо", "мы смотрелись неплохо", "мы показали отличную игру", только вот 26 лет не проигрывали Эвертону в Лондоне, а теперь проиграли, не будет толку с Артетой...хотелось бы, чтобы быстрей это поняли в руководстве
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