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«Это должна была быть ничья». Анчелотти — после победы над «Арсеналом»

24 апреля 2021, 00:49
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился мыслями после победы своей команды во встрече 33-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:0).

Хороший результат, важно, что мы все еще близки к вершине таблицы. Нам это было необходимо. Мы продолжаем бороться, провели хорошую игру.

В обороне мы были хороши, я удовлетворен. Честно говоря, это должна была быть ничья, «Арсенал» больше контролировал мяч. Мы заслуживали победу в наших последних матчах, которые завершались ничьими, так что мы вернули себе эти очки.

После пяти игр без побед этот триумф важен. Борьба за еврокубки будет продолжаться до последней игры.

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Ironigor
Ironigor
24 апреля в 00:51, ред.
Получилось так как получилось !!! Счёт на табло !!!
Всё очень просто, не забиваешь ты, забивают тебе !!!
Хоть и пропустили курьезный мяч . Это футбол, Карло !!! Мои поздравления болельщикам Эвертона , эта победа над Арсеналом была добыта спустя 25 лет !!!
Всем Добра !!!
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