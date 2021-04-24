«Это должна была быть ничья». Анчелотти — после победы над «Арсеналом»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился мыслями после победы своей команды во встрече 33-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:0).
Хороший результат, важно, что мы все еще близки к вершине таблицы. Нам это было необходимо. Мы продолжаем бороться, провели хорошую игру.
В обороне мы были хороши, я удовлетворен. Честно говоря, это должна была быть ничья, «Арсенал» больше контролировал мяч. Мы заслуживали победу в наших последних матчах, которые завершались ничьими, так что мы вернули себе эти очки.
После пяти игр без побед этот триумф важен. Борьба за еврокубки будет продолжаться до последней игры.
Всё очень просто, не забиваешь ты, забивают тебе !!!
Хоть и пропустили курьезный мяч . Это футбол, Карло !!! Мои поздравления болельщикам Эвертона , эта победа над Арсеналом была добыта спустя 25 лет !!!
Всем Добра !!!
Всё очень просто, не забиваешь ты, забивают тебе !!!
Хоть и пропустили курьезный мяч . Это футбол, Карло !!! Мои поздравления болельщикам Эвертона , эта победа над Арсеналом была добыта спустя 25 лет !!!
Всем Добра !!!