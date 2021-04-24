«Это должна была быть ничья». Анчелотти — после победы над «Арсеналом»

Главный тренер «Эвертона» поделился мыслями после победы своей команды во встрече 33-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:0).

Хороший результат, важно, что мы все еще близки к вершине таблицы. Нам это было необходимо. Мы продолжаем бороться, провели хорошую игру.

В обороне мы были хороши, я удовлетворен. Честно говоря, это должна была быть ничья, «Арсенал» больше контролировал мяч. Мы заслуживали победу в наших последних матчах, которые завершались ничьими, так что мы вернули себе эти очки.

После пяти игр без побед этот триумф важен. Борьба за еврокубки будет продолжаться до последней игры.