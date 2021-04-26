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«Спартак» опубликовал фото объятий Крала с отцом после победы над ЦСКА

26 апреля 2021, 14:29
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Пресс-служба «Спартака» опубликовала фотографию, на которой полузащитник Алекс Крал обнимает своего отца после победы над ЦСКА в матче 27-го тура РПЛ.

«Самое милое, что вы увидите сегодня. Алекс Крал с отцом после матча „Спартак“ — ЦСКА», — говорится в подписи к фото.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
26 апреля в 16:39
Фото с Карасёвым и Кукуяном в студию. Отрыгнётся им это ещё...
Союзник противников
Союзник противников
26 апреля в 16:30
Надо все объятья опубликовать,включая Арнольдыча с кем попало.А "с кем попало"???
Stiv28
Stiv28
26 апреля в 14:46
А Кукуяна Крал не обнимал?
Romkurch
Romkurch
26 апреля в 14:41, ред.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    26 апреля в 14:38
    Фото опубликованно за 4 дня до игры....
    Крал с отцом после того как стала известна фамилия судьи....
    sihafazatron
    sihafazatron
    26 апреля в 14:31
    лучше бы пошел кукуяна обнял
    VeniaminS
    VeniaminS
    26 апреля в 14:31
    Радоватся не запретишь
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