«Спартак» опубликовал фото объятий Крала с отцом после победы над ЦСКА

Пресс-служба «Спартака» опубликовала фотографию, на которой полузащитник Алекс Крал обнимает своего отца после победы над ЦСКА в матче 27-го тура РПЛ.
«Самое милое, что вы увидите сегодня. Алекс Крал с отцом после матча „Спартак“ — ЦСКА», — говорится в подписи к фото.
Самое милое, что вы увидите сегодня ❤— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 26, 2021
Алекс Крал с отцом после #СпартакЦСКА 📸 pic.twitter.com/6IYblJdVxM
Крал с отцом после того как стала известна фамилия судьи....
Крал с отцом после того как стала известна фамилия судьи....