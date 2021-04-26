«Спартак» опубликовал фото объятий Крала с отцом после победы над ЦСКА

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26 апреля 2021, 14:29

Пресс-служба «Спартака» опубликовала фотографию, на которой полузащитник обнимает своего отца после победы над ЦСКА в матче 27-го тура РПЛ .

«Самое милое, что вы увидите сегодня. Алекс Крал с отцом после матча „Спартак“ — ЦСКА », — говорится в подписи к фото.