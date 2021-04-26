Онопко: «Карасёв подвел Кукуяна в эпизоде с удалением Ахметова»

Бывший тренер ЦСКА поделился мнением об удалении полузащитника команды в матче 27-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

Игра была очень напряжённая. С первых минут было видно, что команды боялись пропустить, больше думали об обороне. Удаление Ахметова повлияло на результат. Моё мнение: надо было показать жёлтую карточку, но точно не красную. Кукуян ведь даже жёлтую не хотел показывать… Ахметов изначально играет в мяч, после чего нога по инерции идёт дальше — он же не может остановить её по хлопку или по щелчку пальцев. Соболев начал кричать, орать… Арбитры на VAR должны были помочь главному судье, но Карасёв подвёл Кукуяна. Этот эпизод существенно повлиял на итоговый результат игры.