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Онопко: «Карасёв подвел Кукуяна в эпизоде с удалением Ахметова»

26 апреля 2021, 15:11
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Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением об удалении полузащитника команды Ильзата Ахметова в матче 27-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

Игра была очень напряжённая. С первых минут было видно, что команды боялись пропустить, больше думали об обороне. Удаление Ахметова повлияло на результат. Моё мнение: надо было показать жёлтую карточку, но точно не красную. Кукуян ведь даже жёлтую не хотел показывать… Ахметов изначально играет в мяч, после чего нога по инерции идёт дальше — он же не может остановить её по хлопку или по щелчку пальцев. Соболев начал кричать, орать… Арбитры на VAR должны были помочь главному судье, но Карасёв подвёл Кукуяна. Этот эпизод существенно повлиял на итоговый результат игры.

Если помните, буквально за пару секунд до эпизода с удалением мяч попал в руку Айртону. Даже Влашич активно жестикулировал, что была рука. Затем это столкновение на бровке… Мне непонятно, почему судьи на VAR принимают такие решения. Понимаю, что в поле судья может не увидеть, но на VAR арбитры смотрят с разных ракурсов — там отчётливо видно, что Ильзат сначала играет в мяч. Сейчас будут разбирательства — всё же это повлияло на результат. Думаю, ЦСКА будет обжаловать эту карточку.

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Все комментарии
1_DEIVID
1_DEIVID ответ SHMEL258 (раскрыть)
вчера в 14:57
    SHMEL258
    SHMEL258 ответ 1_DEIVID (раскрыть)
    вчера в 14:53, ред.
      1_DEIVID
      1_DEIVID ответ SHMEL258 (раскрыть)
      27 апреля в 20:38
      Так правильно, у тебя выкладывать нечего. Все повторы, стоп-кадры показывают только одно, удар шипами в ногу. По другому там и не могло быть.
      1_DEIVID
      1_DEIVID ответ SHMEL258 (раскрыть)
      27 апреля в 20:37
        SHMEL258
        SHMEL258 ответ 1_DEIVID (раскрыть)
        27 апреля в 18:46, ред.
        Во первых он не казах, если ты конечно не про соболеву говоришь. Во вторых выкладывать я тебе ничего не собираюсь, за меня ответ дала ЭСК, отменив красную. Не благодари...
        1_DEIVID
        1_DEIVID ответ SHMEL258 (раскрыть)
        27 апреля в 14:27, ред.
        Выложи скрин где казах попадает боковой стороной стопы в ногу Соболева. Что, трудно такой стоп-кадр будет найти?
        1_DEIVID
        1_DEIVID
        27 апреля в 14:22
        Посмотрел. На стоп-кадре подошва на берцовой кости Соболева. Тут даже говорить не о чем. Это фаны ЦСКА очки предвзятости не сняли.
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ 1_DEIVID (раскрыть)
        27 апреля в 14:09
        Могу посоветовать. Посмотри судейство с Игорем Федотовым, там даже стоп кадр есть. Только смотри не через фанатские очки.
        1_DEIVID
        1_DEIVID ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        27 апреля в 13:54
        Смотрел кучу раз, на всех повторах удар шипами.
        SHMEL258
        SHMEL258 ответ 1_DEIVID (раскрыть)
        27 апреля в 13:49
        Х... пойми как фанаты спартака смотрели матч, может у них глаза особенные, ногу шипами вперед выворачивают, как в кривом зеркале, а на всех повторах видно, что удара шипами не было и специалисты с этим согласны, что там больше артистизма и балетной школы соболевой, чем фола Ахметова...
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ 1_DEIVID (раскрыть)
        27 апреля в 10:30
        Если есть возможность, посмотри повтор. Контакта шипами не было. Реально что было, это агрессия
        cska1948
        cska1948 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
        27 апреля в 08:42
        Уж не хотите ли вы сказать, что профессиональный арбитр категории ФИФА, который сейчас хоть и не судит футбол, хуже нас с вами разбирается в тонкостях футбола?
        1_DEIVID
        1_DEIVID ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        27 апреля в 07:30, ред.
        За это зачастую и удаляют. За ногу идущую по инерции в соперника. Прям откровение. Никогда такого не было и вот опять. В данном эпизоде вообще не имеет значения сыграл игрок в мяч или нет. Главное это опасное движение ногой, шипами вперёд. Единственное, что хоть как-то смягчает эпизод, это то что нога Соболева не являлась опорной. Тогда красная 100%, но также могла быть и серьёзная травма. И подъёма там близко не было, а вот удар подошвой, т.е. шипами там очевидный.
        1_DEIVID
        1_DEIVID ответ SHMEL258 (раскрыть)
        27 апреля в 07:23
        Он полностью подошвой попал в берцовую кость. А теперь вопрос! Как он мог шипами не попасть? Опять х.. пойми как фаны ЦСКА матч смотрели. Сам то поди без ноги бы остался после такого стыка? Зато тут про какую то мнимую боль расписывает.
        KoLyaNN
        KoLyaNN
        26 апреля в 20:11, ред.
        Нога Ахметова шла шипами в ногу Соболева. Не нужно искать оправданий - не специально, не умышленно - это всё отговорки! Ногу сломать можно неумышленно, но это разве что-то меняет?
        halfbeek
        halfbeek
        26 апреля в 19:56
        Видел несколько удалений за подобное и даже за меньшее нарушение. Бывало что и желтой дело заканчивалось. Щенникова в игре за молодежку удалили за чистый подкат с ногой идущей в 20 см от поля. Агрессивная игра.
        cska1948
        cska1948
        26 апреля в 18:50
        Онопко это сказал вчера, в программе "После футбола". В этой же программе судья ФИФА А.Николаев тоже сказал, что в этом эпизоде КК нет! И добавил, что ему ОЧЕНЬ интересно, как этот эпизод рассудит ЭСК.
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Zak11 (раскрыть)
        26 апреля в 18:30
        Мяча первым коснулся Ахметов. Это даже седой Ловчев признал. А дальше нога пошла по инерции и он подъемом, а не шипами ударил в щиток Соболева. Это прекрасно было видно повторили раз 5. Так что не надо фантазий,
        Zak11
        Zak11 ответ SHMEL258 (раскрыть)
        26 апреля в 17:51
        Абсолютно бестолковое действие Ахметова в данном случае. У Соболева был мяч изначально, Ахметов как коршун налетел и сыграл чётко ногой в голень. Это опасная игра. Ещё раз повторюсь, мяч был у Соболева. Или мы теперь позволим всем без исключения при касании мяча ноги ломать? Глупости
        Санчо Панса
        Санчо Панса
        26 апреля в 17:37
        Да Паша вообще психанул! Не надо так судить, Кукуян. А то будешь еще одним ручным спартаковским судьей...
        за
        за ответ Beekeeper (раскрыть)
        26 апреля в 17:21
        В правилах сказано иначе. Кстати, в Англии на прошлой неделе за такое же красную выписали.
        за
        за
        26 апреля в 17:19
        Онопко: «Карасёв подвел Кукуяна к экрану монитора ВАР"
        Beekeeper
        Beekeeper ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
        26 апреля в 17:15
          Beekeeper
          Beekeeper ответ ABir (раскрыть)
          26 апреля в 17:14
          правила футбола таковы, что если играешь в мяч, то на остальное пофиг, можешь хоть голову оторвать. А Ахметов играл в мяч.
          Еня Вселюбят
          Еня Вселюбят ответ ABir (раскрыть)
          26 апреля в 17:14
          Прыгать?) если бы он прыгнул шипами вперёд, то он на самом деле бы оторвал бы ему ногу) а где там прыжок то?? А то что спартаковцы после каждого стыка , к судье с лицами нас обижают. Какими то балетом футбол стал. Любой стык, падение , вопли, крики как будто убили. А Соболь походу у Неймара учился . Я не говорю что не больно ему , возможно и больно,но я сам играл на полупрофессиональном уровне и прилетало не слабее, но что то вот так у нас никто не валялся. А если валялся то и игру продолжать не мог.А тут после криков ощущение что реанимацию вызывать, а через 30 сек , больной бежит как ничего не было. Не только про этот матч, а про тенденции в футболе
          stanichnik
          stanichnik ответ LOpp (раскрыть)
          26 апреля в 17:12
          Доброго Здоровья, LOpp!
          Дико извиняюсь, но Вы не совсем правильно трактуете понятие VAR в футболе. Указание от видео-ассистентов носят рекомендательный характер, а окончательное решение принимает Главный судья в поле.
          LOpp
          LOpp
          26 апреля в 16:59
          вроде как всегда было, если судья на ВАР сомневается в принятие решения, то приглашает к просмотру эпизода главного судью. Я думаю, что Карасев сомневался какое решение принять, поэтому позвал Кукуяна.
          stavr74
          stavr74
          26 апреля в 16:54
          так и хочется кричать ЛАХУДРА (по Далю в отношении грязной не только телесно, но и душевно, растрепанной женщины вне зависимости от ее возраста)
          А ты не подвёл болельщиков Спартака когда за овсом пошел к ним и эмблему обсасывал???
          И сейчас своим бредом вновь поганишь цвета которые ты раньше защищал.
          Клуб обливаешь грязью в котором ты стал ЧЕЛОВЕКОМ и ИГРОКОМ
          Stiv28
          Stiv28
          26 апреля в 16:46, ред.
          Кукуян - арбитр тарасовской категории, причем здесь Карасев.
          SHMEL258
          SHMEL258 ответ 1_DEIVID (раскрыть)
          26 апреля в 16:30
          Что за казах? Кого-то нового купили? Зайнутдинов вроде не играл.
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