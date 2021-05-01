Райола: «„Реал“ может позволить себе трансфер Холанда»

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01 мая 2021, 03:02

У мадридского «Реала» есть средства, чтобы оформить трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» . Об этом заявил агент 20-летнего норвежца Мино Райола.

«Реал» может позволить себе подписать Холанда.