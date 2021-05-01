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Райола: «„Реал“ может позволить себе трансфер Холанда»

01 мая 2021, 03:02

У мадридского «Реала» есть средства, чтобы оформить трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Об этом заявил агент 20-летнего норвежца Мино Райола.

«Реал» может позволить себе подписать Холанда.

Президент мадридского клуба Флорентино Перес ранее заявил, что «Реал», как и другие топ-клубы Европы, не могут позволить себе трансферы Холанда и форварда ПСЖ Килиана Мбаппе без Суперлиги Европы.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
01 мая в 14:12
Скорее да,чем нет!)
h8you
h8you
01 мая в 11:23
хряк хочет заработать
RaulReal
RaulReal
01 мая в 11:17, ред.
Для Холланда Реал найдет деньги, но вот для Райоли деньги даже у Переса не хватит. А так было бы здорова посмотреть связку Мбаппе и Холланда в Реале.
Союзник противников
Союзник противников
01 мая в 10:19
А мы как сомневались! Очередной кредит-и все дела.
Надеюсь,что ещё доживу до дня,когда все эти мыльные пузыри лопнут с громким треском.
VAN ARM
VAN ARM
01 мая в 06:17
это мелочи для них)))
ДАША Д
ДАША Д
01 мая в 05:36
Кредит возьмут и купят
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
01 мая в 05:00
Перес прибедняется.
swed27
swed27
01 мая в 03:42
Боруссия раскрутила парня и торгует им как только может. То продам то не продам. Ели Перес нашел деньги то он купит кого захочет
УЕСКА
УЕСКА
01 мая в 03:16
Райола уже предвкушает шелест купюр. Агентские заломит не хило. Разведет Переса на бабло.
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