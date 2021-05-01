Райола: «„Реал“ может позволить себе трансфер Холанда»

У мадридского «Реала» есть средства, чтобы оформить трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Об этом заявил агент 20-летнего норвежца Мино Райола.
«Реал» может позволить себе подписать Холанда.
Президент мадридского клуба Флорентино Перес ранее заявил, что «Реал», как и другие топ-клубы Европы, не могут позволить себе трансферы Холанда и форварда ПСЖ Килиана Мбаппе без Суперлиги Европы.
Надеюсь,что ещё доживу до дня,когда все эти мыльные пузыри лопнут с громким треском.
Надеюсь,что ещё доживу до дня,когда все эти мыльные пузыри лопнут с громким треском.