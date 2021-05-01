ГлавнаяНовости

ПСЖ переключит внимание с трансфера Месси на продление контракта с Мбаппе

01 мая 2021, 13:37

ПСЖ больше не рассматривает подписание нападающего «Барселоны» Лионеля Месси своим приоритетным вариантом, сообщает Diario Sport со ссылкой на L’Équipe.

По информации источника, французский клуб сосредоточится на работе по продлению контракта с Килианом Мбаппе. Срок действующего договора 22-летнего футболиста с клубом истекает летом 2022 года.

Отмечается, что ПСЖ продолжит поддерживать контакты с окружением Месси.

Ранее сообщалось, что Месси готов пойти на снижение зарплаты в случае перехода Холанда в «Барсу».

Все новости
СлухиКейн оповестил руководство «Тоттенхэма» о желании уйти из клуба летом
Вчера, 21:58 Комментарии12
Слухи«Лацио» заинтересован в трансфере Кепы
Вчера, 16:36 Комментарии3
Слухи«Фиорентина» не собирается продавать Влаховича
Вчера, 12:15 Комментарии2
Бывший агент Левандовски: «Роберт мечтал сыграть за „Реал“»
Вчера, 10:48 Комментарии7
СлухиПСЖ интересуется Левандовски
16 мая Комментарии12
Слухи«Барселона» интересуется форвардом «Аталанты»
16 мая Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
01 мая в 20:22
Конечно продление контракта с Мбаппе выглядит более правильным и логичным решением, вот только согласится ли сам Килиан, вот в чем вопрос!
Если же переговоры с Мбаппе не увенчаются успехом, то тогда можно бросить все силы на трансфер Месси (хотя лично мне кажется,что Лео останется в Барсе)
SAFqwer
SAFqwer
01 мая в 17:50
Правильно, но лучше ли это для самого Мбаппе?
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
01 мая в 15:22
Гном на уступки идёт!
sir_Alex
sir_Alex
01 мая в 15:13
Вот это правильно.
Brooklyn888
Brooklyn888
01 мая в 14:10
Информационная война!)
gen.v3trov
gen.v3trov
01 мая в 14:04
Мбаппе сейчас конечно самый талантливый и крутой игрок в мировом футболе, отличная скорость, дриблинг, удар, не зря с ним сейчас играют как раньше все команды действовали против Лео месси, когда несколько человек опекают его одного, ведь только так этих футболистов можно сдержать.
Но все таки думаю он осуществит свою мечту и перейдёт в мадридский Реал, все таки, мне кажется, именно в этом клубе у мбаппе наибольшие шансы стать звездой мирового масштаба, выиграть лч, а как показывает практика Реал идеальный вариант для лч
Elliada
Elliada
01 мая в 13:56
Думаю, Мбаппе останется, если выиграют ЛЧ
Шуnя771
Шуnя771
01 мая в 13:49
С дедушкой Месси надо подписать мировую...)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 мая в 13:42
Правильно,это реальнее!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100