ПСЖ переключит внимание с трансфера Месси на продление контракта с Мбаппе

ПСЖ больше не рассматривает подписание нападающего «Барселоны» Лионеля Месси своим приоритетным вариантом, сообщает Diario Sport со ссылкой на L’Équipe.
По информации источника, французский клуб сосредоточится на работе по продлению контракта с Килианом Мбаппе. Срок действующего договора 22-летнего футболиста с клубом истекает летом 2022 года.
Отмечается, что ПСЖ продолжит поддерживать контакты с окружением Месси.
Ранее сообщалось, что Месси готов пойти на снижение зарплаты в случае перехода Холанда в «Барсу».
Но все таки думаю он осуществит свою мечту и перейдёт в мадридский Реал, все таки, мне кажется, именно в этом клубе у мбаппе наибольшие шансы стать звездой мирового масштаба, выиграть лч, а как показывает практика Реал идеальный вариант для лч
Но все таки думаю он осуществит свою мечту и перейдёт в мадридский Реал, все таки, мне кажется, именно в этом клубе у мбаппе наибольшие шансы стать звездой мирового масштаба, выиграть лч, а как показывает практика Реал идеальный вариант для лч