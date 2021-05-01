ПСЖ переключит внимание с трансфера Месси на продление контракта с Мбаппе

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01 мая 2021, 13:37

ПСЖ больше не рассматривает подписание нападающего «Барселоны» своим приоритетным вариантом, сообщает Diario Sport со ссылкой на L’Équipe.

По информации источника, французский клуб сосредоточится на работе по продлению контракта с . Срок действующего договора 22-летнего футболиста с клубом истекает летом 2022 года.

Отмечается, что ПСЖ продолжит поддерживать контакты с окружением Месси.

Ранее сообщалось, что Месси готов пойти на снижение зарплаты в случае перехода Холанда в «Барсу».