Ламберт рассказал об ошибке, которая стоила ему карьеры в «Ливерпуле»

Бывший нападающий сборной Англии рассказал об ошибке, из-за которой не смог проявить себя в «Ливерпуле».

Ламберт забил 28 голов в Премьер-Лиге за два сезона в «Саутгемптоне», а в 2014 году перешёл в «Ливерпуль» в 32 года. Однако уже через сезон форвард покинул «красных», забив лишь 3 гола за 36 матчей.

Моя первая предсезонная подготовка с «Ливерпулем» — это одна из самых больших ошибок в моей карьере. Брендан Роджерс дал мне, Джеррарду и футболистам сборной Англии пять недель отдыха перед началом сезона, так что мы должны были присоединиться к команде позже.

Я уехал в отпуск с женой и детьми, а затем вернулся, потому что хотел быть в лучшей форме, играя за «Ливерпуль». У меня буквально были две недели отдыха, а после я начал тренироваться с первой командой «Ливерпуля». И это была огромная ошибка.

Я чувствовал, что совершил глупую ошибку. Я чувствовал это своими ногами. Я не успел как следует отдохнуть и восстановиться перед новым сезоном. Мне было уже 32 года. Годом ранее в «Саутгемптоне» я начал ощущать, что стал медленнее. А в «Ливерпуле» у меня уже просто не было той энергии и настроения, которые были у меня раньше.