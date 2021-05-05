Ламберт рассказал об ошибке, которая стоила ему карьеры в «Ливерпуле»

Бывший нападающий сборной Англии Рики Ламберт рассказал об ошибке, из-за которой не смог проявить себя в «Ливерпуле».
Ламберт забил 28 голов в Премьер-Лиге за два сезона в «Саутгемптоне», а в 2014 году перешёл в «Ливерпуль» в 32 года. Однако уже через сезон форвард покинул «красных», забив лишь 3 гола за 36 матчей.
Моя первая предсезонная подготовка с «Ливерпулем» — это одна из самых больших ошибок в моей карьере. Брендан Роджерс дал мне, Джеррарду и футболистам сборной Англии пять недель отдыха перед началом сезона, так что мы должны были присоединиться к команде позже.
Я уехал в отпуск с женой и детьми, а затем вернулся, потому что хотел быть в лучшей форме, играя за «Ливерпуль». У меня буквально были две недели отдыха, а после я начал тренироваться с первой командой «Ливерпуля». И это была огромная ошибка.
Я чувствовал, что совершил глупую ошибку. Я чувствовал это своими ногами. Я не успел как следует отдохнуть и восстановиться перед новым сезоном. Мне было уже 32 года. Годом ранее в «Саутгемптоне» я начал ощущать, что стал медленнее. А в «Ливерпуле» у меня уже просто не было той энергии и настроения, которые были у меня раньше.
Ламберт добавил, что через 5 месяцев в «Ливерпуле» Роджерс сказал ему, что им интересуется «Кристал Пэлас» и что ему следует подумать о том, чтобы перейти туда. Однако Ламберт отказался, решив бороться за место в составе «красных». Но уже летом нападающий перешёл в «Вест Бромвич».
Ещё год назад в «Саутгемптоне» начал ощущать, что стал медленнее. То есть осознавал, что не потянет в «Ливерпуле», но хороший контракт и засветиться в таком клубе сыграли свою роль.
Вот пример когда голова и язык работают отдельно друг от друга.
Ещё год назад в «Саутгемптоне» начал ощущать, что стал медленнее. То есть осознавал, что не потянет в «Ливерпуле», но хороший контракт и засветиться в таком клубе сыграли свою роль.
Вот пример когда голова и язык работают отдельно друг от друга.