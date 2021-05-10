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Салах может заменить Мбаппе в ПСЖ

10 мая 2021, 12:40

Руководство ПСЖ решило, кем заменит форварда Килиана Мбаппе, если тот не продлит свой контракт, утверждает Mirror.

Парижане (в этом случае) постараются подписать нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Ранее слухи связывали египтянина с «Челси».

В текущем сезоне на счету Салаха 34 матча в АПЛ, 20 голов и 4 голевые передачи.

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ЮЗИК
ЮЗИК
10 мая в 17:41
Салах уже не тот, что был пару лет назад
Nazi
Nazi
10 мая в 14:04
Продать Диму, добавить Салаха на правый фланг, продлить Мбаппе и купить ПЗ покреативнее и помощнее, всего 2 шт. И будет счастье. Нет так будете проигрывать унылому бегунку сити, или такому же челси, без разницы..
Doping_87
Doping_87
10 мая в 13:44
Салаха, Месси, Головина и Азмуна в ПСЖ. Мбаппе в Реал, Неймара в Барсу.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 мая в 13:26
Пока только предположения!
shlifen
shlifen
10 мая в 12:54
Ливерпуль видимо уже готовит праздничную упаковку для Салаха и фейерверки по случаю удачной продажи =))
А если серьёзно, Ливеру пора расставаться с Салахом. Египтянину явно нужен новый вызов, а красным пора обновлять состав. Уход Коутиньо пережили, и уход Салаха переживут... Думаю лимонов за 120-130 с ПСЖ сторгуются...
Ну а парижане продолжают странную линию покупки "распиаренных игроков". Тут как и с Неймаром - благодаря популярности Мохамеда в арабском мире, хорошо поднимуться в маркетинговом плане, вот только врядли Салах в его текущем состоянии способен помочь ПСЖ выиграть ЛЧ. Статистика у него хорошая, вот только в важных матчах моментов он транжирит на 3-4 гола стабильно...
Ну а Мбаппе всё равно пора в Реал собираться - пока всё выглядит так что они "созданы друг для друга" =))
Ironigor
Ironigor
10 мая в 12:45
Может быть, а может и не быть !!!
drug01
drug01
10 мая в 12:44
Отлично ещё бы азмуна надо
ДАША Д
ДАША Д
10 мая в 12:42
Мбаппе просто не заменим.
idres
idres
10 мая в 12:40
Ключевое слово "может"
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