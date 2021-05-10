Салах может заменить Мбаппе в ПСЖ

Руководство ПСЖ решило, кем заменит форварда Килиана Мбаппе, если тот не продлит свой контракт, утверждает Mirror.
Парижане (в этом случае) постараются подписать нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Ранее слухи связывали египтянина с «Челси».
В текущем сезоне на счету Салаха 34 матча в АПЛ, 20 голов и 4 голевые передачи.
А если серьёзно, Ливеру пора расставаться с Салахом. Египтянину явно нужен новый вызов, а красным пора обновлять состав. Уход Коутиньо пережили, и уход Салаха переживут... Думаю лимонов за 120-130 с ПСЖ сторгуются...
Ну а парижане продолжают странную линию покупки "распиаренных игроков". Тут как и с Неймаром - благодаря популярности Мохамеда в арабском мире, хорошо поднимуться в маркетинговом плане, вот только врядли Салах в его текущем состоянии способен помочь ПСЖ выиграть ЛЧ. Статистика у него хорошая, вот только в важных матчах моментов он транжирит на 3-4 гола стабильно...
Ну а Мбаппе всё равно пора в Реал собираться - пока всё выглядит так что они "созданы друг для друга" =))
А если серьёзно, Ливеру пора расставаться с Салахом. Египтянину явно нужен новый вызов, а красным пора обновлять состав. Уход Коутиньо пережили, и уход Салаха переживут... Думаю лимонов за 120-130 с ПСЖ сторгуются...
Ну а парижане продолжают странную линию покупки "распиаренных игроков". Тут как и с Неймаром - благодаря популярности Мохамеда в арабском мире, хорошо поднимуться в маркетинговом плане, вот только врядли Салах в его текущем состоянии способен помочь ПСЖ выиграть ЛЧ. Статистика у него хорошая, вот только в важных матчах моментов он транжирит на 3-4 гола стабильно...
Ну а Мбаппе всё равно пора в Реал собираться - пока всё выглядит так что они "созданы друг для друга" =))