Салах может заменить Мбаппе в ПСЖ

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10 мая 2021, 12:40

Руководство ПСЖ решило, кем заменит форварда , если тот не продлит свой контракт, утверждает Mirror.

Парижане (в этом случае) постараются подписать нападающего «Ливерпуля» . Ранее слухи связывали египтянина с «Челси».