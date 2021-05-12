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«Челси» предложит Тухелю новый контракт с увеличением зарплаты

12 мая 2021, 10:41

«Челси» намерен продолжить сотрудничество с главным тренером клуба Томасом Тухелем.

Как сообщается, руководство команды впечатлили результаты немецкого специалиста. Возглавив «Челси» в конце января, Тухель вывел «синих» в финал Кубка Англии и Лиги чемпионов. Кроме того, немец вернул команду в топ-4 чемпионата Англии.

Действующее соглашение наставника с «Челси» действует до лета 2022 года, однако лондонский клуб собирается вознаградить немецкого специалиста за отличную работу новым контрактом. Сделка будет рассчитана на два года и будет включать в себя пункт о продлении на ещё один сезон. На данный момент Тухель получает в «Челси» 7 млн фунтов стерлингов в год, однако по новому контракту зарплата наставника увеличится.

Кроме того, лондонский клуб планирует продлить контракты с Нголо Канте и Тиаго Силвой. Однако новые сделки с футболистами будут подписаны после продления соглашения с Тухелем.

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Все комментарии
Баобаб
Баобаб
12 мая в 21:39
Тухлый чёткий тренер. Удачи в финале ЛЧ против лысого, тем более драть Сити опыт есть.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
12 мая в 16:13
Главное-чтобы не потерял раздевалку.
1_DEIVID
1_DEIVID
12 мая в 12:59
А смысл, всё равно в следующем сезоне уволят.
Бубнин
Бубнин
12 мая в 12:28
Всю ночь не будет спать сегодня Лэмпард, попивая виски в одиночестве..
Шуnя771
Шуnя771
12 мая в 12:27
Когда есть результат почему и не предложить?
Brooklyn888
Brooklyn888
12 мая в 12:27
Если возьмёт ЛЧ ,Ромашка это оценит )
ДСА
ДСА
12 мая в 12:25
Сейчас бы ему еще Лигу Чемпионов выиграть...
1bear
1bear
12 мая в 12:25
Тухель заслужил повышение зарплаты - столько сделать для Челси за такое малое время - это что-то !!!
Накир
Накир
12 мая в 11:41
Все правильно сделали
dzvinka
dzvinka
12 мая в 11:38
"Тухель вывел «синих» в финал Кубка Англии и Лиги чемпионов. Кроме того, немец вернул команду в топ-4 чемпионата Англии"

гдето там Лэмпард такой: а че так можно было да?! А я даже не знал кто такой Хаверц и как его наиграть.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
12 мая в 11:15
Справедливое решение Абрамовича.
Остапчук 67
Остапчук 67
12 мая в 10:44
Ещё бы не предложили...
Ironigor
Ironigor
12 мая в 10:42
Совершенно правильное решение !!! Удачи Тухелю в Челси !!!
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