«Челси» предложит Тухелю новый контракт с увеличением зарплаты

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12 мая 2021, 10:41

«Челси» намерен продолжить сотрудничество с главным тренером клуба Томасом Тухелем.

Как сообщается, руководство команды впечатлили результаты немецкого специалиста. Возглавив «Челси» в конце января, Тухель вывел «синих» в финал Кубка Англии и Лиги чемпионов. Кроме того, немец вернул команду в топ-4 чемпионата Англии.

Действующее соглашение наставника с «Челси» действует до лета 2022 года, однако лондонский клуб собирается вознаградить немецкого специалиста за отличную работу новым контрактом. Сделка будет рассчитана на два года и будет включать в себя пункт о продлении на ещё один сезон. На данный момент Тухель получает в «Челси» 7 млн фунтов стерлингов в год, однако по новому контракту зарплата наставника увеличится.

Кроме того, лондонский клуб планирует продлить контракты с и . Однако новые сделки с футболистами будут подписаны после продления соглашения с Тухелем.