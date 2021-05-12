«Челси» предложит Тухелю новый контракт с увеличением зарплаты

«Челси» намерен продолжить сотрудничество с главным тренером клуба Томасом Тухелем.
Как сообщается, руководство команды впечатлили результаты немецкого специалиста. Возглавив «Челси» в конце января, Тухель вывел «синих» в финал Кубка Англии и Лиги чемпионов. Кроме того, немец вернул команду в топ-4 чемпионата Англии.
Действующее соглашение наставника с «Челси» действует до лета 2022 года, однако лондонский клуб собирается вознаградить немецкого специалиста за отличную работу новым контрактом. Сделка будет рассчитана на два года и будет включать в себя пункт о продлении на ещё один сезон. На данный момент Тухель получает в «Челси» 7 млн фунтов стерлингов в год, однако по новому контракту зарплата наставника увеличится.
Кроме того, лондонский клуб планирует продлить контракты с Нголо Канте и Тиаго Силвой. Однако новые сделки с футболистами будут подписаны после продления соглашения с Тухелем.
гдето там Лэмпард такой: а че так можно было да?! А я даже не знал кто такой Хаверц и как его наиграть.
гдето там Лэмпард такой: а че так можно было да?! А я даже не знал кто такой Хаверц и как его наиграть.