Рондон может перейти в «Краснодар». Ганчаренко одобрил сделку

Нападающий Саломон Рондон, игравший за ЦСКА с зимы на правах аренды из «Далянь Ифан», может перейти в «Краснодар».
По информации источника, главный тренер «быков» Виктор Ганчаренко, тренировавший Рондона в ЦСКА, одобрил кандидатуру венесуэльского форварда. Отмечается, что помешать сделке могут только финансовые условия.
В минувшем сезоне РПЛ Саломон провел 10 матчей за ЦСКА, забил 4 мяча (2 – с пенальти) и сделал 2 результативные передачи.
Ранее «Краснодар» попрощался с Бергом, Ари и Камболовым.
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А вообще странная связь у цска и Краснодара - игроки и тренеры в одном направлении снуют. Что это за комбинации еще?
А вообще странная связь у цска и Краснодара - игроки и тренеры в одном направлении снуют. Что это за комбинации еще?