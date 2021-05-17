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Рондон может перейти в «Краснодар». Ганчаренко одобрил сделку

17 мая 2021, 20:51

Нападающий Саломон Рондон, игравший за ЦСКА с зимы на правах аренды из «Далянь Ифан», может перейти в «Краснодар».

По информации источника, главный тренер «быков» Виктор Ганчаренко, тренировавший Рондона в ЦСКА, одобрил кандидатуру венесуэльского форварда. Отмечается, что помешать сделке могут только финансовые условия.

В минувшем сезоне РПЛ Саломон провел 10 матчей за ЦСКА, забил 4 мяча (2 – с пенальти) и сделал 2 результативные передачи.

Ранее «Краснодар» попрощался с Бергом, Ари и Камболовым.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Serg_Diamond (раскрыть)
18 мая в 09:40
Почитай,в связи с чем я написал это,очевидное для тебя.Сколько пишущих задаётся вопросом о "субаренде",возможности которой нет,на что я и указал-"Рондона в ЦСКА уже нет ,как и возможности у руководства ЦСКА участвовать в определении его дальнейшей судьбы".
Честный Зритель
Честный Зритель
18 мая в 09:40
Не понимаю чем тот же Онугха хуже Рондона...по показателям лучше...намного моложе и русский паспорт...
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Союзник противников (раскрыть)
18 мая в 09:18
У китаезы остался один сезон контракта с Рондоном, после чего Рондон может помахать ему ручкой. Поэтому в его интересах чтобы Рондон был арендован, а для этого нужно еще согласие самого Рондона.
Mi6
Mi6
18 мая в 07:15
Таких, одобренных Гончаренко, в ЦСКА полно!!! Может он хотя бы Васина ещё одобрит?
Бот зануда
Бот зануда
18 мая в 06:21


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oFANATo
oFANATo ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
18 мая в 00:52
Вместо Ронда купим Заболотного из Сочи....
Beekeeper
Beekeeper ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
17 мая в 23:26
А разве он еще не ушел?, он был на правах аренды, кому хотят этот луань тому и отдают
Союзник противников
Союзник противников ответ Сп62 (раскрыть)
17 мая в 23:16
У него аренда в ЦСКА закончилась в воскресенье,с окончанием сезона.Как решит его китаёзя-ещё не известно.Мало ли что хочет Витя.
виктор бочарников
виктор бочарников
17 мая в 22:51
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    17 мая в 22:47
    Странный переход, если это правда. С кем тогда останутся армейцы ? Рондон, Влашич и Эджуке - основная ударная сила, и если первый уйдёт, то кому тогда играть ? Те болельщики ЦСКА, кто радуется этому переходу ( прочитал комментарии некоторых из них ), задайте себе этот вопрос, и ответа на него вы не найдёте. Перспективы команды тогда в будущем сезоне на призовые места в случае ухода венесуэльца - нулевые.
    Gahi
    Gahi
    17 мая в 22:21
    Это что-то новое "ФУТБОЛЬНАЯ СУБАРЕНДА".
    Союзник противников
    Союзник противников ответ zooveterinar (раскрыть)
    17 мая в 22:09
    Всё трое :Я,Галицкий и Ханчарэнка.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
    17 мая в 22:07, ред.
    Стравливаем на юг перегретый пар из прохудившегося котла. А это-не "снуют",а "линяют",ибо назад им ходу нет.
    Палыч82
    Палыч82
    17 мая в 22:05
    makkie
    makkie
    17 мая в 21:56
    Рондон - настоящий гастарбайтер )))

    А вообще странная связь у цска и Краснодара - игроки и тренеры в одном направлении снуют. Что это за комбинации еще?
    zooveterinar
    zooveterinar
    17 мая в 21:53
    Так одобрил галицкий,или все же гончаренко???!!!
    Союзник противников
    Союзник противников
    17 мая в 21:31
    Ещё добавить Ахметова и Облякова и "Краснодар" превратится в грозную силу на европейском континенте!
    Caniggia
    Caniggia
    17 мая в 21:25
    А как же топ защитник Васин? Его то Гончаренко в Краснодар не хочет подтянуть?
    berda2003
    berda2003
    17 мая в 21:25
    как и вася гон... (пардон) рондон там и 3... не нужен...
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    17 мая в 21:19
    Михайлычу ещё бы внебрачного сына Облякова забрал будет вообще отлично, правда тогда сочувствую быкам по поводу Ваньки.
    Василий 50
    Василий 50
    17 мая в 21:16
    Почему бы и нет...
    beefs
    beefs
    17 мая в 21:12
    Галицкий решил развалить клуб...
    Сп62
    Сп62
    17 мая в 21:07
    Интересно, а как это из аренды в аренду?
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    17 мая в 20:57
    Будем только рады!
    Ironigor
    Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    17 мая в 20:57
    Ещё и Шкурину не дал играть, это оказывается просто любовь к Рондону!!! Досвидули Рондон !!!
    particular
    particular
    17 мая в 20:56
    Благословляю... Хорошо, когда помощь приходит из чужого окопа...
    STVA 1
    STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    17 мая в 20:54
    Флаг в руки и барабан на шею))) Ещё про Ваню говорили!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    17 мая в 20:52
    Да ради бога, пусть переходит.
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