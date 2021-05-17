Рондон может перейти в «Краснодар». Ганчаренко одобрил сделку

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17 мая 2021, 20:51

Нападающий , игравший за ЦСКА с зимы на правах аренды из «Далянь Ифан», может перейти в «Краснодар».

По информации источника, главный тренер «быков» Виктор Ганчаренко, тренировавший Рондона в ЦСКА , одобрил кандидатуру венесуэльского форварда. Отмечается, что помешать сделке могут только финансовые условия.

В минувшем сезоне РПЛ Саломон провел 10 матчей за ЦСКА , забил 4 мяча (2 – с пенальти) и сделал 2 результативные передачи.

Ранее «Краснодар» попрощался с Бергом, Ари и Камболовым.