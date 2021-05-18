Сульшер: «Лукаку, Санчес, Янг — отличные игроки, но я хотел другую команду»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о бывших игроках команды , и , которые сейчас выступают за «Интер».

У каждого тренера свои цели и приоритеты. Эти игроки — топ-футболисты и настоящие профессионалы. Можно смотреть за их игрой и желать им всего наилучшего. Но я принял совместное решение с клубом о том, что я хочу другую команду.

Я не из тех, кто говорит об эволюции и сравнивает одну команду с другой. Доказательством служат результаты. Это единственный способ убедить болельщиков в том, что мы поступаем правильно. Но, на мой взгляд, сейчас команда больше похожа на ту, за которую я чувствую себя ответственным.