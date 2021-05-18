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Сульшер: «Лукаку, Санчес, Янг — отличные игроки, но я хотел другую команду»

18 мая 2021, 06:48

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался о бывших игроках команды Ромелу Лукаку, Алексисе Санчесе и Эшли Янге, которые сейчас выступают за «Интер».

У каждого тренера свои цели и приоритеты. Эти игроки — топ-футболисты и настоящие профессионалы. Можно смотреть за их игрой и желать им всего наилучшего. Но я принял совместное решение с клубом о том, что я хочу другую команду.

Я не из тех, кто говорит об эволюции и сравнивает одну команду с другой. Доказательством служат результаты. Это единственный способ убедить болельщиков в том, что мы поступаем правильно. Но, на мой взгляд, сейчас команда больше похожа на ту, за которую я чувствую себя ответственным.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» готов потратить 90 млн фунтов на трансфер Лукаку.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 08:42
тот случай, когда мечты сбываются
swed27
swed27
18 мая в 08:38
Что хотел то и получил
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 мая в 07:58
Неплохо отработал Сульшер в этом сезоне.
нечитайло
нечитайло
18 мая в 07:14
Ты командир, тебе видней
Остапчук 67
Остапчук 67
18 мая в 07:01
Ни о чем
beefs
beefs
18 мая в 06:57
и он имеет на это право...
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
18 мая в 06:57
По Санчесу нет вопросов, от него надо было избавляться. Янг возрастной, логично что отпустили. Лукаку, с одной стороны делал свое дело, забивая голы, с другой обработка мяча была ужасной и он сам не был особо доволен в МЮ, думал его делают крайним когда плохие результаты. Кавани получше Лукаку будет в плане командной игры МЮ и Гринвуд на подходе, особых сожалений что бельгийца продали нет.
ДСА
ДСА
18 мая в 06:57
Всем бы его проблемы.
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