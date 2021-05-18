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Сульшер — о контракте Маты: «Мы ещё не приняли окончательное решение»

18 мая 2021, 12:52

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался относительно продления контракта с полузащитником Хуаном Матой.

Я поддерживаю диалог с Хуаном, и очень скоро мы снова поговорим. Конечно, он не играет так много, как хотелось бы, и это решение мы примем вместе с ним. Он сам отвечает за своё будущее.

Но, конечно, трудно, как я уже много раз говорил, терять хороших игроков и хороших людей. Речь идёт о том, чего он хочет в качестве следующего шага в своей карьере? Хочет ли Мата по-прежнему продолжить свою карьеру здесь или в другом месте? Мы ещё не приняли окончательное решение.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
18 мая в 19:56
К сожалению, время Маты и Матича пришло. Но с Матичем контракт продлили зачем-то. Тогда надо Мату отпускать.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
18 мая в 18:01
Надо отпускать
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 мая в 13:01
Наверное останется в МЮ
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