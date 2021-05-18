Сульшер — о контракте Маты: «Мы ещё не приняли окончательное решение»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался относительно продления контракта с полузащитником Хуаном Матой.

Я поддерживаю диалог с Хуаном, и очень скоро мы снова поговорим. Конечно, он не играет так много, как хотелось бы, и это решение мы примем вместе с ним. Он сам отвечает за своё будущее.

Но, конечно, трудно, как я уже много раз говорил, терять хороших игроков и хороших людей. Речь идёт о том, чего он хочет в качестве следующего шага в своей карьере? Хочет ли Мата по-прежнему продолжить свою карьеру здесь или в другом месте? Мы ещё не приняли окончательное решение.