Майкл Мануэлло, агент форварда «Челси» Оливье Жиру, опроверг слухи о том, что его клиентом интересуется «Спартак».
Никто из «Спартака» с нами не контактировал. Также я отрицаю любую информацию об интересе из России.
Ранее сообщалось, что к Жиру проявляет интерес «Рома».
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К чему тогда заголовок что Жиру не собирается переходить в Спартак? Конечно он не собирается переходить в команду которая им не интересуется
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К чему тогда заголовок что Жиру не собирается переходить в Спартак? Конечно он не собирается переходить в команду которая им не интересуется