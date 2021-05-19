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Жиру не собирается переходить в «Спартак»

19 мая 2021, 19:26

Майкл Мануэлло, агент форварда «Челси» Оливье Жиру, опроверг слухи о том, что его клиентом интересуется «Спартак».

Никто из «Спартака» с нами не контактировал. Также я отрицаю любую информацию об интересе из России.

Ранее сообщалось, что к Жиру проявляет интерес «Рома».

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Все комментарии
mor57
mor57
20 мая в 07:36
итак хватает игрочишек на " Ж "....
Futurista
Futurista
19 мая в 22:58
Заголовок из разряда "Киркоров не собирается лететь на МКС"...
ABir
ABir
19 мая в 22:25
А точно Спартаку нужен.
Сп62
Сп62
19 мая в 21:34
А зачем нам ещё один Соболев. Агент явно что-то попутал не выспавшись.
311
311
19 мая в 21:18
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    19 мая в 21:08
    Чем ему Спартак не угодил? С Жиру бесится! 😜🤣
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    19 мая в 21:06
    Все , Жиру отжировал, скоро на пенсию .
    Liverpoolets
    Liverpoolets
    19 мая в 20:53
    Жиру пока адекватный.
    berda2003
    berda2003
    19 мая в 20:31
    в оливье жиру много...
    Ironigor
    Ironigor
    19 мая в 20:28
    После такого, агент прогуглил и всё равно ничего не понял !!!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    19 мая в 20:22
    Многое потеряет
    ДСА
    ДСА
    19 мая в 20:18
    Тут все в размере суммы за переход
    mihaluch
    mihaluch
    19 мая в 20:14
    Жиру такого слова Спартак не слышал.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Трезвый повар (раскрыть)
    19 мая в 20:09
    Лишь бы написать с подтекстом!
    нечитайло
    нечитайло
    19 мая в 19:55
    Потянет ли Спартак
    ЛОСЬ РОГАТЫЙ
    ЛОСЬ РОГАТЫЙ
    19 мая в 19:46
    Зенит предложит 15 млн евро и сразу интерес появится.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    19 мая в 19:42
    Зато этот заголовок заинтересует хэйтеров Спартака которые с радостью начнут троллить
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    19 мая в 19:41
    Майкл Мануэлло, агент форварда Челси Оливье Жиру, опроверг слухи о том, что его клиентом интересуется Спартак
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    К чему тогда заголовок что Жиру не собирается переходить в Спартак? Конечно он не собирается переходить в команду которая им не интересуется
    Шуnя771
    Шуnя771
    19 мая в 19:40
    Нам парочку защитников...
    VeniaminS
    VeniaminS
    19 мая в 19:28
    Он еще в своем уме
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