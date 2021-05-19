Жиру не собирается переходить в «Спартак»

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19 мая 2021, 19:26

Майкл Мануэлло, агент форварда «Челси» , опроверг слухи о том, что его клиентом интересуется «Спартак».

Никто из «Спартака» с нами не контактировал. Также я отрицаю любую информацию об интересе из России.

Ранее сообщалось, что к Жиру проявляет интерес «Рома».