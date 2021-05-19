Чорлука не стал отвечать ЦСКА на предложение о контракте

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19 мая 2021, 15:58

Бывший защитник «Локомотива» оставил без ответа предложение ЦСКА о переходе в качестве свободного агента с 1 июля.

По информации источника, армейский клуб предлагал 35-летнему хорвату контракт на 1 год с зарплатой 1,2 млн евро в год.

«Защитник сослался на занятость в штабе сборной Хорватии при подготовке к Евро и ушел от ответа. Ведран рассматривает вариант продолжить карьеру в „Локомотиве“. В ближайшее время он даст ответ на предложение занять пост ассистента Марко Николича в московском клубе», — сообщил источник.

Напомним, что Чорлука войдёт в тренерский штаб сборной Хорватии на чемпионате Европы-2020.