ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

Чорлука не стал отвечать ЦСКА на предложение о контракте

19 мая 2021, 15:58

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука оставил без ответа предложение ЦСКА о переходе в качестве свободного агента с 1 июля.

По информации источника, армейский клуб предлагал 35-летнему хорвату контракт на 1 год с зарплатой 1,2 млн евро в год.

«Защитник сослался на занятость в штабе сборной Хорватии при подготовке к Евро и ушел от ответа. Ведран рассматривает вариант продолжить карьеру в „Локомотиве“. В ближайшее время он даст ответ на предложение занять пост ассистента Марко Николича в московском клубе», — сообщил источник.

Напомним, что Чорлука войдёт в тренерский штаб сборной Хорватии на чемпионате Европы-2020.

Все новости
Агент Тикнизяна подтвердил, что игрок остаётся в ЦСКА
Сегодня, 02:53 Комментарии3
«Ростов» выкупил права на Али Соу
Вчера, 21:33 Комментарии4
В «Нижнем Новгороде» подтвердили интерес к Глушакову
Вчера, 18:34 Комментарии4
СлухиГлушаков ведёт переговоры о переходе в «Нижний Новгород»
Вчера, 18:05 Комментарии13
На Бийола претендуют клубы из Англии и Германии
Вчера, 16:19 Комментарии10
Агент: «Будущее Крала решится после Евро-2020»
Вчера, 15:13 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
24 мая в 21:47
и это сильно, если так !
13 RUS
13 RUS ответ Ros S (раскрыть)
20 мая в 08:10
Ты вообще следишь за футболом? У руля были 2 идиота, когда Палыча отдыхать отправили
Caniggia
Caniggia
19 мая в 22:39
А по мне так он ещё мог поиграть и усилить тот же ЦСКА, только болельщики Локо его вряд ли поймут. Но он, во всяком случае не сказал нет, возможно, не исключая варианта работы со своим партнёром по сборной Оличем. Чорлука - это хорватский Игнашевич, пользу бы принёс команде точно. Уж точно не сравнить с кошмарящим Васиным. Думаю и сам Ведран понимает. что лучше варианта продолжения карьеры, чем в России, ему не найти. Поживём - увидим.
Шуnя771
Шуnя771 ответ oFANATo (раскрыть)
19 мая в 20:05
Наверное так и есть.
oFANATo
oFANATo ответ Шуnя771 (раскрыть)
19 мая в 19:55, ред.
Значит Чорлука свои решения не пересматривает.
Раз сказал что завершил свою карьеру значит завершил
Шуnя771
Шуnя771 ответ oFANATo (раскрыть)
19 мая в 19:51
По факту ему предлагали контракт...

А "завершения выступлений" не редко пересматриваются...
oFANATo
oFANATo ответ Шуnя771 (раскрыть)
19 мая в 19:34, ред.
А чего разговаривать если он завершил карьеру футболиста!

Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука объявил о завершении карьеры. 35-летний хорват дал интервью, в котором признался, что может остаться в России в качестве тренера.
Шуnя771
Шуnя771
19 мая в 19:28
Даже не стал разговаривать?

Однако....
gen.v3trov
gen.v3trov
19 мая в 19:07
Чарли - легенда Локо, блестяще играл, хорошие отношения с болельщиками, вряд ли он решится на переход в какой-либо клуб из России, все таки он предан железнодорожникам, не пойдёт он на такое. Да и возраст уже, пора и в правду начинать тренерскую карьеру, возможно, после че и в сборной останется, но с другой стороны локомотиву было бы огромнейшим плюсом, если бы чорлука остался в Локо, ведь он лидер, играл и выигрывал со всеми партнерами, что благоприятно скажется на его тренерской деятельности в локо
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Бубнин (раскрыть)
19 мая в 19:02
А с учетом того, что источник как всегда, не указан, остается вопрос: " А было ли вообще какое то предложение" ? Может это способ воздействия на Локо? В этом клубе даже такие прекрасные люди как Черевченко не задерживаются.
Бубнин
Бубнин
19 мая в 18:55
Может вопрос не расслышал. Это слух..
Ros S
Ros S ответ cska1948 (раскрыть)
19 мая в 18:43
Давно в Локо начали ценить своих легенд?
Что-то по Семину не скажешь, что его руководство на руках носят
Санчо Панса
Санчо Панса
19 мая в 18:36
Ну и ладно! Это его право и его жизнь.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
19 мая в 18:33
говорили, что средства есть. На Чорлуку
cska1948
cska1948 ответ stanichnik (раскрыть)
19 мая в 18:25
Ну отыграл бы Чорлука год в ЦСКА и дальше ЧТО? Далеко не факт, что Олич его позовёт в свой штаб, да и как долго САМ Олич продержится в ЦСКА большой вопрос. Для Локо Чорлука легенда и там ему работу всегда найдут и не на год, и не на два. Так что решение Чорлуки остаться в Локо вполне оправдано.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Anisovich (раскрыть)
19 мая в 18:06
Он уже давно на дне!
ermak6848
ermak6848
19 мая в 17:51
Ну не хочет человек в армию те в фк ЦСКА , у него белый билет - Он глухонемой однако...
Anisovich
Anisovich
19 мая в 17:51
Чорлука не хочет играть с Васиным и Заболотным, еще не опустился до такого уровня.
Monakh
Monakh
19 мая в 17:30
Может лучше самим поискать по Европе или в Южной Америке, чем переманивать из других клубов РПЛ. Не красиво это.
stanichnik
stanichnik
19 мая в 17:09
Если только Чорлука не собрался совсем прекратить футбольную карьеру игрока, то мог бы и принять предложение армейского клуба. В свои тридцать пять он всё ещё находится в хороших спортивных кондициях и вполне способен на этом уровне отыграть, как минимум ещё сезон в новом для себя клубе. А там, как знать, может поступит такое же предложение от Олича войти в его тренерский штаб, ведь хоть им и не пришлось долго играть вместе на клубном уровне, но зато они провели не один матч в составе национальной сборной Харватии и уже давно хорошо знают друг друга.
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
ЛОСЬ РОГАТЫЙ ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
19 мая в 17:06
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    19 мая в 17:05
    У нас чё,новая политика,теперь будем собирать весь шлак в рпл по дешёвке?
    sv_1969
    sv_1969
    19 мая в 17:02
    Видно не судьба
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    19 мая в 17:02
    Зачем нам этот пенсионер.
    Ironigor
    Ironigor
    19 мая в 17:01
    Новостей куча , а где остановка ??? Чорлука ты где ???
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    19 мая в 16:49
    На нет и суда нет.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    19 мая в 16:15
    Мог бы ещё поиграть
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100