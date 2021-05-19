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ЦСКА решил избавиться от Набабкина. Дзагоева клуб хочет сохранить

19 мая 2021, 18:06

Руководство ЦСКА намерено предложить новое соглашение полузащитнику Алану Дзагоеву сроком до лета 2022 года.

Что касается защитника Кирилла Набабкина, то с ним клуб решил не продлевать контракт. Договоры этих игроков с ЦСКА истекают в июне.

Накануне стало известно, что армейцы предложили защитнику Виктору Васину продление контракта до 2022 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 мая в 21:48
ну, им виднее
Хиромант
Хиромант
22 мая в 00:14
"ЦСКА решил избавиться от Набабкина. Дзагоева клуб хочет сохранить"

- Это написано в заголовке.

"Руководство ЦСКА намерено предложить новое соглашение полузащитнику Алану Дзагоеву...
Что касается защитника Кирилла Набабкина, то с ним клуб решил не продлевать контракт..."

- Это написано в статье.

- Как говорится - почувствуйте разницу!!!

Ну, и чего заводиться на пустом месте???
Zimka
Zimka
20 мая в 20:56
Считаю что Набабкин не хуже чем те ЦЗ которые есть в обойме с учетом травм, на фланге он уже не так хорош, но на подмену Марио фактически никого нет, не знаю его состояние после травмы но я бы продлил контракт на год, лучше уж отпустить Васина и Гогуа.
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
20 мая в 13:58
Не, у Набабкина свой стиль игры руками. В прошлом августе продемонстрировал.
safari-05
safari-05 ответ galem72 (раскрыть)
20 мая в 10:24
Легенд- столб, оригинально сказано
galem72
galem72
20 мая в 10:12
Нельзя отпускать свою легенду. Этот столб ещё много пользы принесёт соперникам лошадей. ))
Евгений Быстров
Евгений Быстров
20 мая в 02:26
Журналистишки в своем репертуаре.Словами громкими кидаются.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Александр Кузнецов 5 (раскрыть)
19 мая в 23:40
Как дзюба...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ravshan878 (раскрыть)
19 мая в 23:38
Видимо Набабкин что-то ляпнул на корпоративе после лишней порции кумыса
25процентный клоун
25процентный клоун
19 мая в 23:37
Какой то цирк у армейцев, когда они уже вспомнят кто они
Тарасовские мечты
Тарасовские мечты
19 мая в 22:46
Когда РПЛ избавится от цска?
Ravshan878
Ravshan878 ответ 1-я конная (раскрыть)
19 мая в 22:35
Кстати очень странно☝️. Набабкин воин на поле.Не когда не боялся единоборства и боролся до конца.Чем он не угодил.Нужно спросить у хорвата.
Я так сказал б .Respect to Nababkin.
1-я конная
1-я конная
19 мая в 22:19
Забавно, что в оригинале - "Набабкин покинет ЦСКА этим летом", никакого "избавиться"
Leha-ha50
Leha-ha50
19 мая в 22:00, ред.
Кирилл может звезд с неба и не хватал, но всегда был палочкой-выручалочкой. Играл на всех позициях в защите. Неплохо заменял Марио и Жорика, когда те получали травмы. Парень никуда не рвался, всегда был готов выйти на поле. Спасибо ему за все, что он сделал для ЦСКА. Пусть в дальнейшей жизни у него все будет хорошо.
Всем здоровья.
Leha-ha50
Leha-ha50
19 мая в 21:50
А Васин в Нальчик не хочет вернуться???
CSKA2012
CSKA2012
19 мая в 21:30
Спасибо за все "НАБАБА" легенда 14
Владимир Прокопчук
Владимир Прокопчук
19 мая в 21:22
Дхагоева заспиртовать и показывать новичкам
морозз
морозз
19 мая в 21:03
Песня коней о своих ветеранах окончательно провалилась, дали мощный пинок одному из своих старожилов и оставили стеклянного Дзагоева, пипец! ЦСКА походу вошёл в долгий и бесповоротный штопор, который уже ушёл за плинтус!
Медив
Медив
19 мая в 20:20
На бабки хотят кинуть
drug01
drug01
19 мая в 20:14
Нужны важные преобразования..
particular
particular
19 мая в 19:54
Кадровый водоворот последнего полугодия и результаты сезона наталкивают на суровую действительность той жо@ы, которая творится в клубе...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
19 мая в 19:45
Шлагбаум в Дом уберите...?)) Мну стал дисциплинированным...
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ Трезвый повар (раскрыть)
19 мая в 19:40
Это формулировка писак. В ЦСКА не будут естественно избавлять вот так как пишут. Скажут благодарственные слова за качественную работу за все годы что отдал Набабкин ЦСКА.
Трезвый повар
Трезвый повар
19 мая в 19:36
Избавиться от Набабкина как-то не очень звучит. Кирилл как мог верой и правдой служил родному клубу. Я думаю "избавиться" это скорее эпитет
Mi6
Mi6
19 мая в 19:35
Всем в Краснодар
1-я конная
1-я конная ответ Beekeeper (раскрыть)
19 мая в 19:30
Ну в концовке этого сезона оказалось, что защитников не хватает. Да и Набабкин лучше Васина на мой взгляд
oFANATo
oFANATo
19 мая в 19:28
Абсолютно верные решения.
Алан нужен команде
А у Кирилла была серьезная травма и возраст
Шуnя771
Шуnя771
19 мая в 19:27
Я думал Дзагоев уже ушел...
SHMEL
SHMEL
19 мая в 19:22, ред.
Алана конечно нужно оставить на годик, в плане игровой мысли он один из лучших в команде, если бы не травмы...Кирилл наверное даже больше чем Васин заслуживает продление контракта.
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
19 мая в 19:18
Главное для Набабкина - не опускать руки.
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