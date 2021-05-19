"ЦСКА решил избавиться от Набабкина. Дзагоева клуб хочет сохранить"

Руководство ЦСКА намерено предложить новое соглашение полузащитнику Алану Дзагоеву сроком до лета 2022 года.
Что касается защитника Кирилла Набабкина, то с ним клуб решил не продлевать контракт. Договоры этих игроков с ЦСКА истекают в июне.
Накануне стало известно, что армейцы предложили защитнику Виктору Васину продление контракта до 2022 года.
Ну а Алашка точно ещё на год пригодится ЦСКА. Команда будет сейчас новая, а его опыт пригодится для построения новой команды, и чтобы этот год обошёлся Алану без травм! Удачи ЦСКА! Всем Добра!
Ну а Алашка точно ещё на год пригодится ЦСКА. Команда будет сейчас новая, а его опыт пригодится для построения новой команды, и чтобы этот год обошёлся Алану без травм! Удачи ЦСКА! Всем Добра!