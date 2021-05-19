"ЦСКА решил избавиться от Набабкина. Дзагоева клуб хочет сохранить"

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19 мая 2021, 18:06

Руководство ЦСКА намерено предложить новое соглашение полузащитнику сроком до лета 2022 года.

Что касается защитника , то с ним клуб решил не продлевать контракт. Договоры этих игроков с ЦСКА истекают в июне.

Накануне стало известно, что армейцы предложили защитнику Виктору Васину продление контракта до 2022 года.