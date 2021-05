Игрок «Лестера» Морган принял решение завершить карьеру

Защитник «Лестера» принял решение завершить карьеру по окончании нынешнего сезона.

37-летний футболист покинет команду и закончит профессиональную карьеру после 9 лет, проведенных в английском клубе.

Our Premier League-winning captain Wes Morgan will retire at the end of season after nine hugely successful years at the Club and a career spanning over 750 professional games 💙#ThankYouWes