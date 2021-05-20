Адриано: «Лукаку — мой наследник»

Бывший нападающий «Интера» Адриано оценил игровые качества форварда .

Лукаку — мой наследник, я очень горжусь этим. Мы могли бы быть отличным дуэтом на поле. Представьте себе... Боже мой! Я поговорил с ним и пригласил его приехать сюда, в Рио, когда пандемия закончится.

Ромелу очень похож на меня во всех отношениях. Своей физической силой и отличной игрой левой ногой. Он уникален и техничен. Никто не может его остановить.

Мы познакомились в прямом эфире инстаграма, организованном «Интером» во время карантина. Мы никогда раньше не разговаривали. С этого дня мы начали отправлять сообщения друг другу. Он также говорит по-португальски.