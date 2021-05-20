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Адриано: «Лукаку — мой наследник»

20 мая 2021, 23:54

Бывший нападающий «Интера» Адриано оценил игровые качества форварда Ромелу Лукаку.

Лукаку — мой наследник, я очень горжусь этим. Мы могли бы быть отличным дуэтом на поле. Представьте себе... Боже мой! Я поговорил с ним и пригласил его приехать сюда, в Рио, когда пандемия закончится.

Ромелу очень похож на меня во всех отношениях. Своей физической силой и отличной игрой левой ногой. Он уникален и техничен. Никто не может его остановить.

Мы познакомились в прямом эфире инстаграма, организованном «Интером» во время карантина. Мы никогда раньше не разговаривали. С этого дня мы начали отправлять сообщения друг другу. Он также говорит по-португальски.

Ранее вышла песня, посвященная Лукаку.

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Rattlehead
Rattlehead
21 мая в 00:57
Адриано покруче был. Уникальное сочетание мощи, фирменной бразильской техники и убийственнго удара с любой дистанции. Жаль, плохо закончил, хотя имел всё, чтобы стать лучшим игроком мира. Даже Ибрагимович был под впечатлением.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 мая в 00:35
Негры друг друга нахваливают.
Баобаб
Баобаб
21 мая в 00:24
Хаха, скоро бухать начнёт и пузо отрастит.
sv_1969
sv_1969
21 мая в 00:09
Ну вот и наследника нашел))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 мая в 23:59
Может так и есть...
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