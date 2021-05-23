Манчини: «Агуэро мог перейти в „Ювентус“, но выбрал „Манчестер Сити“»

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» , ныне работающий в сборной Италии, рассказал, что убедил руководство клуба подписать в 2011 году. Сегодня аргентинец проведёт свой последний матч за «горожан» в рамках АПЛ .

Я помню, что хотел, чтобы он перешел в «Сити», но тогда он был очень близок к тому, чтобы присоединиться к «Ювентусу», поэтому я сделал всё, что мог, и был уверен, что он нужен нам, потому что у него был потенциал, чтобы стать одним из лучших нападающих АПЛ .

«Атлетико» Мадрид был готов продать его, и я знал, что у нас всё ещё есть очень хороший шанс, чтобы он перешёл в «Манчестер Сити». Я думал, что он будет фантастическим игроком для нашей команды и для наших болельщиков, и, к счастью, руководство согласилось со мной.

На первых тренировках я видел, что его движения в штрафной были фантастическими, а его техника была на высшем уровне, к тому же он был очень быстрым. Для меня он был одним из лучших в мире, и я был очень рад его видеть в своей команде.