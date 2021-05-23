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Манчини: «Агуэро мог перейти в „Ювентус“, но выбрал „Манчестер Сити“»

23 мая 2021, 13:23

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Роберто Манчини, ныне работающий в сборной Италии, рассказал, что убедил руководство клуба подписать Серхио Агуэро в 2011 году. Сегодня аргентинец проведёт свой последний матч за «горожан» в рамках АПЛ.

Я помню, что хотел, чтобы он перешел в «Сити», но тогда он был очень близок к тому, чтобы присоединиться к «Ювентусу», поэтому я сделал всё, что мог, и был уверен, что он нужен нам, потому что у него был потенциал, чтобы стать одним из лучших нападающих АПЛ.

«Атлетико» Мадрид был готов продать его, и я знал, что у нас всё ещё есть очень хороший шанс, чтобы он перешёл в «Манчестер Сити». Я думал, что он будет фантастическим игроком для нашей команды и для наших болельщиков, и, к счастью, руководство согласилось со мной.

На первых тренировках я видел, что его движения в штрафной были фантастическими, а его техника была на высшем уровне, к тому же он был очень быстрым. Для меня он был одним из лучших в мире, и я был очень рад его видеть в своей команде.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответ Igo0rek (раскрыть)
23 мая в 19:09
смешно от фаната клуба без истории,который просто отвращение вызывает у всех нормальных болельщиков, такое слышать))как можно болеть за этот арабский проект я хз...ладно есть там реально фанаты,из того же манчестера ну и 1 процент тех,кто за них раньше болел))но вот глоры,которые пришли после захода в мешок арабов, улыбают)
Igo0rek
Igo0rek ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
23 мая в 18:36
    Igo0rek
    Igo0rek ответ juvenale (раскрыть)
    23 мая в 18:35
      Владимир Ушаков
      Владимир Ушаков
      23 мая в 17:07
      Лучше бы в Ювентус перешел
      juvenale
      juvenale ответ Igo0rek (раскрыть)
      23 мая в 16:42
      более сильный клуб хахаха,поэтому от Ювентуса отлетал в двух матчах)))и поэтому видимо Ювентус лучше в лч выступал,даже несмотря на мииллиарды шейхов
      Igo0rek
      Igo0rek
      23 мая в 14:36
      Сделал правильный выбор в пользу более сильного клуба и чемпионата.
      Hoyar
      Hoyar
      23 мая в 14:27
      Легенда Сити.
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      23 мая в 14:21
      Думаю он не ошибся в своем выборе
      allemz
      allemz ответ juvenale (раскрыть)
      23 мая в 13:53
      Не взял, а подобрал изношенный товар, скинутый МС
      juvenale
      juvenale
      23 мая в 13:47, ред.
      выбрал бабки
      Хотя Ювентус взял игрока покруче-Тевеса
      allemz
      allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
      23 мая в 13:29
      Дружит с головой)
      Ironigor
      Ironigor
      23 мая в 13:28
      Агуэро классный игрок и в любой команде он бы был одним из лучших !!!
      Рaтмир
      Рaтмир
      23 мая в 13:26
      И правильно все сделал
      sihafazatron
      sihafazatron
      23 мая в 13:24
      Агуэро выбрал честные трофеи!)
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